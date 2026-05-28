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Maserati Grecale Trofeo: adrenalina ed eleganza in 530 sfumature di Nettuno

Cosa vuol dire portare a spasso un 3.0 V6 che urla e sbraita

28/05/2026di[ Roma ] - La scienza e la fisica ci dicono che il riflesso di uno sbadiglio dura in media circa 4 secondi. Ma le stesse faticano a spiegarsi come unariesca a passare dain meno tempo:, per lâ€™esattezza. E vi assicuro che Ã¨ cosÃ¬. Quando accade i numeri smettono di esserlo: manettino selezionato su Corsa,attivo, cupo rombo di sottofondo al limitatore che ti avvolge, tensione palpabile nellâ€™ariaâ€¦ e poi unâ€™esplosione diche ti attacca violentemente al sedile, lasciandoti il dubbio se sia ancora un volante quello fra le mani o piuttostoin fase di rullaggio. Provarla in questa modalitÃ Ã¨ qualcosa di folle. Ma ti lascia la pelle dâ€™oca, Ã¨ fantastico.LaperÃ² non Ã¨ solo velocitÃ e accelerazioni mozzafiato. Certo, anche questo fa parte del suo carattere. Ma Ã¨ soprattutto la capacitÃ diautentiche: magnetica anche solo da ferma, una volta alla guidaa qualsiasi andatura, strappando un sorriso dopo lâ€™altro. Il merito Ã¨ di, la piattaformache qualche Alfista ricorda sicuramente, progettata peral guidatoreproveniente dalla strada, senza filtri, accompagnandoti con naturalezza e precisione in ogni situazione: nelle curve piÃ¹ strette dove il, nei percorsi piÃ¹ sconnessi dove le sospensioni ad aria compiono autentici miracoli, fino alle, in cui tutto cambia e ogni singolo granello dâ€™asfalto arriva diretto alle mani e alla schiena. Ial volante scandiscono il ritmo difatta di fucilate a ogni cambiata, accompagnate dae da spaventosi borbottii dallo scarico. Sembra non ci sia fine a questa musica: allapiÃ¹ chiedi eFa quasi paura. Ma ti porta a voler ancora, e ancora, e ancora, con una coppia a circadi bene una spinta esagerata e brutale che tende poi, man mano, a smussarsi salendo di giri, lasciando spazio a unâ€™erogazione piÃ¹ lineare, si fa per dire.nel trasmetterti le sensazioni Ã¨ sorprendente,nellâ€™accompagnarti alla lettera nei cambi di direzione, riuscendoti a trasferire sulle mani unae una fiducia che non riflette le 2 tonnellate di Maserati su cui siedi, ma piuttosto quella; sicuramente molto si deve anche alladel brutale propulsore, il piÃ¹ possibile arretrato verso lâ€™abitacolo,e ripartendo i pesi in modo piÃ¹ equo fra i due assi. Anche gli ingombri complessivi della, con i suoidi lunghezza e bensembrano quasi svanire durante la guida veloce. Restano perÃ² avvertibili in contesti piÃ¹ quotidiani, come nelle manovre di parcheggio o nelle situazioni in cui si richiede una frenata particolarmente decisa, dove riemergono le masse in gioco. Proprioil feeling iniziale sul pedale non Ã¨ tra i piÃ¹ incisivi: la prima parte della corsa lâ€™ho trovataquasi a voler privilegiare la modulabilitÃ ; successivamente, perÃ², la risposta diventa piena ecome fosse un muro, garantendo una potenza di arresto importante, con dischi sullâ€™anteriore dae pinze Brembo a 6 pistoncini e posteriori dae 4 pistoncini pompanti.su una vettura del genere sarebbe come pensare di discutere del sesso degli angeli:Il propulsoredi tecnica basato su unâ€™architettura ain grado di erogare potenza e pelle dâ€™oca o allâ€™occorrenza diventare piÃ¹ efficiente: non consumerÃ mainaturalmente, lâ€™equilibrio Ã¨ pur sempre nel mezzo â€“ e per questo ringrazioMa se proprio volete questâ€™informazione, posso dirvi che ho iniziato a faredella mia cittÃ , in quella settimana a bordo della Maserati.Non ci sonoche mi sento di definire tali, quanto piuttosto spunti di miglioramento. A partire daldove ilavrebbe potuto esseremagari con una maggiore presenza di comandi fisici a favore di una gestione meno affidata al touchscreen. Un aspetto che ho trovato meno convincente riguardadurante le manovre in retromarcia, in presenza di un ostacolo rilevato dal sistema,della frenata puÃ² risultaregenerando una sensazione di sorpresa non sempre piacevole. Infine, ilche sostituisce la tradizionale leva del cambio e si inserisce tra i due schermi centrali: probabilmentee una maggiore raffinatezza nellâ€™azionamentoin modo ancora piÃ¹ coerente il linguaggio stilisticoGiunti a questo punto, il temadiventa quasi inevitabile.Ma prima viene spontanea una domanda:si puÃ² attribuire ao a quelinsieme allâ€™adrenalina? A quanto pare,