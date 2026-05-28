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Maserati Grecale Trofeo: adrenalina ed eleganza in 530 sfumature di Nettuno
28/05/2026
di Lorenzo Pollini
Cosa vuol dire portare a spasso un 3.0 V6 che urla e sbraita
La Maserati Grecale Trofeo perÃ² non Ã¨ solo velocitÃ e accelerazioni mozzafiato. Certo, anche questo fa parte del suo carattere. Ma Ã¨ soprattutto la capacitÃ di regalare emozioni autentiche: magnetica anche solo da ferma, una volta alla guida sa coinvolgere a qualsiasi andatura, strappando un sorriso dopo lâ€™altro. Il merito Ã¨ di unâ€™architettura raffinata, la piattaforma Giorgio che qualche Alfista ricorda sicuramente, progettata per trasmettere al guidatore ogni sfumatura proveniente dalla strada, senza filtri, accompagnandoti con naturalezza e precisione in ogni situazione: nelle curve piÃ¹ strette dove il rollio Ã¨ impercettibile, nei percorsi piÃ¹ sconnessi dove le sospensioni ad aria compiono autentici miracoli, fino alle modalitÃ di guida piÃ¹ estreme e sportive, in cui tutto cambia e ogni singolo granello dâ€™asfalto arriva diretto alle mani e alla schiena. I paddle al volante scandiscono il ritmo di unâ€™orchestra meccanica fatta di fucilate a ogni cambiata, accompagnate da violenti calci alla schiena e da spaventosi borbottii dallo scarico. Sembra non ci sia fine a questa musica: alla Grecale Trofeo piÃ¹ chiedi e piÃ¹ lei ti dÃ . Fa quasi paura. Ma ti porta a voler ancora, e ancora, e ancora, con una coppia a circa 3500 giri/min di ben 620 Nm e una spinta esagerata e brutale che tende poi, man mano, a smussarsi salendo di giri, lasciando spazio a unâ€™erogazione piÃ¹ lineare, si fa per dire.
Lâ€™equilibrio del volante nel trasmetterti le sensazioni Ã¨ sorprendente, diretto e consistente nellâ€™accompagnarti alla lettera nei cambi di direzione, riuscendoti a trasferire sulle mani una dinamica di guida e una fiducia che non riflette le 2 tonnellate di Maserati su cui siedi, ma piuttosto quella di una vettura supersportiva che pesa almeno la metÃ ; sicuramente molto si deve anche alla posizione del brutale propulsore V6 biturbo Nettuno, il piÃ¹ possibile arretrato verso lâ€™abitacolo, riducendo il momento dâ€™inerzia sullâ€™asse verticale e ripartendo i pesi in modo piÃ¹ equo fra i due assi. Anche gli ingombri complessivi della Grecale Trofeo, con i suoi 4,86 metri di lunghezza e ben 2,16 di larghezza, sembrano quasi svanire durante la guida veloce. Restano perÃ² avvertibili in contesti piÃ¹ quotidiani, come nelle manovre di parcheggio o nelle situazioni in cui si richiede una frenata particolarmente decisa, dove riemergono le masse in gioco. Proprio in frenata, il feeling iniziale sul pedale non Ã¨ tra i piÃ¹ incisivi: la prima parte della corsa lâ€™ho trovata leggermente progressiva e filtrata, quasi a voler privilegiare la modulabilitÃ ; successivamente, perÃ², la risposta diventa piena e la decelerazione arriva con decisione, come fosse un muro, garantendo una potenza di arresto importante, con dischi sullâ€™anteriore da 360mm e pinze Brembo a 6 pistoncini e posteriori da 350 mm e 4 pistoncini pompanti.
Parlare di consumi su una vettura del genere sarebbe come pensare di discutere del sesso degli angeli: senza senso, noioso e inutile. Il propulsore Nettuno Ã¨ un capolavoro di tecnica basato su unâ€™architettura a precamera di combustione, in grado di erogare potenza e pelle dâ€™oca o allâ€™occorrenza diventare piÃ¹ efficiente: non consumerÃ mai come una Prius naturalmente, lâ€™equilibrio Ã¨ pur sempre nel mezzo â€“ e per questo ringrazio Maserati. Ma se proprio volete questâ€™informazione, posso dirvi che ho iniziato a fare amicizia con buona parte dei benzinai della mia cittÃ , in quella settimana a bordo della Maserati.
Non ci sono difetti rilevanti che mi sento di definire tali, quanto piuttosto spunti di miglioramento. A partire dal tunnel centrale, dove il sistema di climatizzazione avrebbe potuto essere piÃ¹ intuitivo e immediato nellâ€™utilizzo, magari con una maggiore presenza di comandi fisici a favore di una gestione meno affidata al touchscreen. Un aspetto che ho trovato meno convincente riguarda il funzionamento dellâ€™Active Park Braking: durante le manovre in retromarcia, in presenza di un ostacolo rilevato dal sistema, lâ€™intervento automatico della frenata puÃ² risultare piuttosto brusco, generando una sensazione di sorpresa non sempre piacevole. Infine, il selettore a quattro pulsanti sulla plancia, che sostituisce la tradizionale leva del cambio e si inserisce tra i due schermi centrali: probabilmente un design piÃ¹ ricercato e una maggiore raffinatezza nellâ€™azionamento avrebbero interpretato in modo ancora piÃ¹ coerente il linguaggio stilistico tipico di Maserati.
Giunti a questo punto, il tema prezzo della Maserati Grecale Trofeo diventa quasi inevitabile.
Ma prima viene spontanea una domanda: quale valore si puÃ² attribuire a unâ€™emozione, o a quel battito che accelera insieme allâ€™adrenalina? A quanto pare, dalle parti di Modena si parte da circa 128.000 euro...
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