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Trofeo Lorenzo Bandini 2026 edizione 33, premiato lâ€™orgoglio italiano Antonelli
31/05/2026
di Giulia Morelli
Nel palcoscenico della cittÃ di Brisighella tutti gli onori ed ammirazione al Tricolore
Semplicemente e simpaticamente ha cosÃ¬ risposto con umiltÃ e una nota di maturitÃ mista a compostezza che devo dire ho visto in prima persona fare a pochi piloti. Antonelli insomma anche se con il supporto dei genitori Ã¨ stato una sorpresa direi, giÃ in pista Ã¨ stato possibile vederlo determinato, ma dal vivo si Ã¨ come vista una luce particolare nei suoi occhi, come una fermezza innata che solo i veri talenti hanno. Grande slancio bisogna ammettere Ã¨ stata tutta la squadra attorno a lui, dal team stesso la Mercedes sino alla sua famiglia, nota realmente positiva e colorita il padre di Antonelli, papÃ Marco che si dimenava a raccogliere tutti i piÃ¹ strani gadget della gente, per poi offrirli al figlio per un autografo.
Devo dire che anche con la sottoscritta Ã¨ stato molto carino, nel conservare un mio articolo da donare a Antonelli e nel contempo a farmi autografare quel mio stesso scritto da tenere custodito come qualcosa di prezioso che resterÃ sempre con me. Dopo qualche siparietto poi sono continuate le foto e acclamazioni per lâ€™inizio della premiazione sul palcoscenico, come lâ€™immagine di un tetto sopra al mondo, dove sventolava il Tricolore Italiano. Molto commovente un filmato sul compianto Lorenzo Bandini e su tutti i piloti vincitori del premio stesso, come un deja vu passato, tornato piÃ¹ presente che mai.
Abbastanza lentamente Ã¨ poi arrivato ancor piÃ¹ dopo altre autoritÃ a cui sono stati distribuite varie onorificenze, il momento simbolo per Andrea Kimi Antonelli. Non prima di una premiazione speciale che Antonelli aveva saputo in spoiler, ovvero il gratificante riconoscimento a papÃ Marco Antonelli che Ã¨ salito sul palco visibilmente colpito e coinvolto, abbracciando Kimi stesso cercando supporto dalla moglie Veronica che dopo qualche incoraggiamento si Ã¨ unita ad Andrea e Marco sul palco. Questo assieme ad altri momenti forse Ã¨ stato assai toccante, che un pilota abbia in qualche modo rappresentato lâ€™unione familiare anche al di fuori della pista, davanti al pubblico Italiano a rimarcare quanto lâ€™italianitÃ sia presente nel motorsport e non solo.
Ed ecco il momento piÃ¹ esplicativo di tutta la giornata, la consegna del Trofeo Lorenzo Bandini nelle mani di Andrea Kimi Antonelli sotto gli sguardi di tutti, di una marea di persone tutte accorse per lui. Antonelli a tratti emozionato appariva un tuttâ€™uno con il trofeo, portandolo sempre piÃ¹ in alto, non solo nellâ€™olimpo dei grandi ma anche in una dimensione simbiotica con la gente, come a dire il premio Ã¨ mio ma anche di chi mi sostiene. Una folla impazzita Ã¨ culminata fra la musica e lo scoppiettio delle fumate colorate Tricolore mentre Andrea Kimi Antonelli ringraziava tutti.
Certamente questa giornata la porterÃ² nel mio cuore non solo perchÃ© sono stata a contatto con Antonelli e la sua famiglia, non solo per la grandissima umiltÃ e spontaneitÃ dimostrata da Kimi, ma soprattutto per lâ€™amore dei tifosi di ogni etÃ che gremivano lâ€™intero borgo di Brisighella, per il loro idolo di soli 19 anni. Queste sensazioni miste al contesto sono bellissime, ti fanno davvero emozionare e ti fanno sinceramente percepire quanto calore sportivo e non solo un pilota Bolognese abbia scatenato in cosÃ¬ poco tempo. Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo ma straordinario pilota entrato nellâ€™immaginario collettivo, che spero possa ancora renderci orgogliosi e sorridenti quanto lo Ã¨ stato averlo accanto.
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