Notizie

Trofeo Lorenzo Bandini 2026 edizione 33, premiato lâ€™orgoglio italiano Antonelli

Nel palcoscenico della cittÃ di Brisighella tutti gli onori ed ammirazione al Tricolore

31/05/2026di[ Brisighella, Ravenna ] - Une doveroso al pilota vincitore del Trofeo Lorenzo Bandini 2026, nel segno del Tricolore, nel. Arrivato dopo una sprizzante attesa ala sua madre Veronica e parte del team Mercedes, di fatto una presentazione alquanto particolare diche non hai mai smesso di esultare e omaggiare lo stesso Antonelli. Andrea Kimiinvitato nella sala conferenza, spazio dedicato alle, dove in modo diretto ha presenziato con rispetto alle domande.Semplicemente e simpaticamente ha cosÃ¬mista a compostezza che devo dire ho visto in prima persona fare a pochi piloti. Antonelli insomma anche se con ildirei, giÃ in pista Ã¨ stato possibile vederlo determinato, ma dal vivo si Ã¨ come vista una luce particolare nei suoi occhi, come una. Grande slancio bisogna ammettere Ã¨ stata, dal team stesso la Mercedes sino alla sua famiglia, nota realmente, papÃ Marco che si dimenava a raccogliere tutti i piÃ¹ strani gadget della gente, per poi offrirli al figlio per un autografo.Devo dire che anche con la sottoscritta Ã¨ stato molto carino, nela Antonelli e nel contempo a farmi autografare quel mio stesso scritto dache resterÃ sempre con me. Dopo qualche siparietto poi sono continuate le foto e acclamazioni per lâ€™inizio della premiazione sul palcoscenico, come lâ€™, dove sventolava il Tricolore Italiano. MoltoLorenzo Bandini e su tutti i, come un deja vu passato, tornato piÃ¹ presente che mai.Abbastanza lentamente Ã¨ poia cui sono stati distribuite varie onorificenze, il. Non prima di una premiazione speciale che Antonelli aveva saputo in spoiler, ovvero il gratificanteche Ã¨ salito sul palco visibilmente colpito e coinvolto, abbracciando Kimi stesso cercandoqualche incoraggiamento si Ã¨ unita ad Andrea e Marco sul palco. Questo assieme ad altri momenti forse Ã¨ stato assai toccante, che unlâ€™unione familiare anche al di fuori della pista, davanti al pubblico Italiano anel motorsport e non solo.Ed ecco illa giornata, lanelle mani di Andrea Kimi Antonelli sotto gli sguardi di tutti, di una marea di persone tutte accorse per lui. Antonelli a tratti emozionato, portandolo sempre piÃ¹ in alto, non solo nellâ€™olimpo dei grandi ma anche in una dimensione simbiotica con la gente, come a dire il premio Ã¨ mio ma. Una folla impazzita Ã¨ culminata fra la musica e lo scoppiettio delleAndrea Kimi Antonelli ringraziava tutti.Certamente questanon solo perchÃ© sono stata a contatto con Antonelli e la sua famiglia, non solo per ladimostrata da Kimi, ma soprattutto per lâ€™che gremivano lâ€™intero borgo di Brisighella, per il loro idolo di soli 19 anni. Queste sensazioni miste al contesto sono bellissime, ti fannopercepire quanto calore sportivo e non solo unin cosÃ¬ poco tempo. Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo ma straordinario pilota entrato nellâ€™immaginario collettivo, che spero possa ancoraquanto lo Ã¨ stato averlo accanto.