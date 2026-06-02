Notizie

Ferrari Luce: purché se ne parli?

La nuova Ferrari Luce è una rottura di design e concetto difficile da digerire, ma..

02/06/2026diProbabilmente è uno degli argomenti del settore più discussi nell’ultimo periodo, trasformandoci tutti un po’ in massimi esperti di design e culto dell’automotive. La nuovaè una rottura di design e concetto difficile da digerire – questo è sotto l’occhio di tutti – presentandosi nettamente distante da ciò a cui laci ha abituati nel tempo e non solo per quanto nasconde sotto la pelle.L’esigenza di un modello così drasticamente estremo per ilsicuramente non nasce oggi, ma è stato un argomento delicato da gestire fra le mura domestiche di Maranello, mosso principalmente dalla direzione cui sta andando, portando anche brand che fondano la loro storia ed il valore sull’emozioni, a dover ripensare la propria gamma – od almeno offrire un’alternativa.Fra 5 ed i 7 anni per poter arrivare alla Luce. Non è una battuta, ma piuttosto i tempi che ha richiesto: distaccarsi dalla tradizione creando una nuova categoria nel suo atelier, riscrivendo, realizzando per la prima volta una piattaforma dedicata ad, sviluppando internamente gran parte della tecnologia come i, l’, la, loLa potenza supera ie l’accelerazione dichiarata è nell’ordine di. Ma non è ciò che stupisce parlando di una, ma piuttosto sono le forme il primo elemento che colpisce. Dietro a quelle superfici quasi continue, con pochi tagli netti e dovesembra ricavata da un unico volume e più simile ad un prototipo, c’è il lavoro di– fra cui anche uno dei papà delle forme– che hanno cercato di coniugare visione tecnologia e linguaggio stilistico, sodalizio che purtroppo non riesco a definire felice. Capiamoci, dal punto di vista ingegneristico è un esercizio di stile per eccellenza, con un’attenzione ai dettagli estrema – basti pensare ad esempio allao all’architettura di alimentazione – ma anche l’occhio vuole la sua parte e probabilmente trovo che nellasi siano mescolati troppirispetto alla tradizione: dalle forme, all’impiego delleper gli interni, fino alla scelta più radicale di tutte, diLa nuovaviene proposta come unaprogettata per coniugare prestazioni elevate e utilizzo quotidiano, ma a quanto pare anche il mercato ha risentito della presentazione di questo nuovo modello: il titoloha infatti accusato un colpo nelle prime ore dopo il debutto, volatilità legata allaed al rischio diSe vogliamo spezzare una lancia a favore del mercato, anche lanon venne accolta bene all’inizio: uno meglio un(Ferrari Utility Vehicle) sembrava essere unaeppure alla fine prevalse la lettura positiva, con l’ampliamento della gamma, l’ingresso in un segmento ad alto margine ed unasenza snaturare il pricing power.”. L’attribuzione popolare di questa frase va ad Oscar Wilde, anche se l’origine è incerta. Tuttavia,legata a questa vettura. Più che al dibattito mediatico, la scelta va letta dentro unadelle supercar elettriche, in forte crescita e sempre più competitivo, dovehanno già costruito un vantaggio tecnologico e di immagine.In questo contesto,sembra voler costruire una gamma mista, capace di presidiare sia lasia il, senza rinunciare alla propria identità, ma adattandosi a un mercato in evoluzione. Da qui nasce una contraddizione inevitabile:la scelta appare necessaria e strategica, maper chi associaal motore termico e alla sua esperienza sensoriale, resta difficile da accettare.Quindi, andava fatta, ma. Con la Presentazione della Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante, ilfatica al'a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro.