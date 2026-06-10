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Il fascino della Freccia Rossa conquista la “Città del Tricolore”

La 1000 Miglia unisce storia e motori a Reggio Emilia. Il Ferrari Tribute museo a cielo aperto.

Un museo viaggiante tra le mura della storia

Il passaggio del Ferrari Tribute e della Mille Miglia a Reggio Emilia

Dal Tricolore verso l'Appennino

10/06/2026di[ Reggio Emilia ] - C’è un filo rosso che unisce l'eccellenza dellaalla grande storia d'Italia e quest'anno si snoda lungo le curve della seconda tappa della. Per la sua quarantaquattresima rievocazione storica, la “corsa più bella del mondo” ha confermato il leggendario tracciato “a otto” ispirato alle prime edizioni dell'anteguerra, scegliendo di far battere il cuore dei motori proprio nelDopo la partenza da Brescia e la prima sosta a Padova, i motori sono tornati a ruggire sulla storica via Emilia, segnando una giornata di festa che coincide anche con i cento anni dalla fondazione dell'Automobile Club locale.Fondata nel II secolo a.C. proprio sulla via Emilia, Reggio Emilia si è confermata il palcoscenico perfetto per accogliere gli oltre 400 capolavori di design e ingegneria automobilistica. Dai domini di Matilde di Canossa fino alla signoria degli Estensi, la città vanta una tradizione nobiliare e culturale immensa – essendo stata patria di poeti illustri come Ariosto – che oggi si sposa magnificamente con il fascino senza tempo delle vetture d'epoca in gara.La prima vettura del Ferrari Tribute è arrivata a Reggio Emilia intorno alle 12:20. Stiamo parlando della mitica Ferrari F40 (l'ultima creatura nata sotto la gestione di Enzo Ferrari), contrassegnata dal numero 503 e guidata dall'equipaggio olandese composto dal pilota Marcel Broersma e dal navigatore Marly Hoeper.Subito dopo ha sfilato una vettura caratterizzata dal tipico colore giallo di Modena: la Ferrari Testarossa numero 504 del duo Bruno Giorgio Marini e Riccardo Marini. A chiudere il podio dei primi arrivi è stata la Ferrari 348 TS dell'equipaggio spagnolo composto da Eugenio Bachofer Garcia e Carlos Bachofer Perez.Successivamente, le circa 120 vetture del Cavallino Rampante hanno invaso e colorato Piazza Martiri del 7 Luglio e Piazza della Vittoria, nel pieno centro di Reggio Emilia, dove gli equipaggi si sono concessi una sosta per il pranzo. Il passaggio della “Freccia Rossa” con le auto storiche è invece iniziato verso le 14:30, lasciando il pubblico entusiasta ed incantato davanti agli splendidi modelli d'epoca che hanno segnato la storia dell'automobilismo. Nel primo treno di vetture si è potuto ammirare la O.M. 665 SS MM Superba 2000 CM3 del duo italiano Alberto Scapolo e Roberto Miatto seguita via via dal resto della carovana. E' invece giunta in ritardo come un fulmine l'auto speciale che apre tradizionalmente il convoglio della Freccia Rossa ovvero la numero 1000con a bordoil quale ha partecipato anche per festeggiare i 500 anni di storia della nota fabbrica d'Armi Pietro Beretta.Le auto hanno, toccando via Ariosto e piazza Diaz, per poi regalare uno spettacolo unico agli appassionati. Il fulcro dell'evento ha visto il centro storico trasformarsi in un vero e proprio, dove la passione per la velocità ha incontrato il calore del pubblico reggiano, da sempre caratterizzato da un forte dinamismo civile e da valori di libertà e partecipazione.La curiosità: Il cuore dell'accoglienza è stato Piazza della Vittoria, che ha ospitato la sosta del prestigioso, mentre la città ha colto l'occasione per offrire agli equipaggi internazionali i prodotti simbolo del territorio, dall'immancabile Parmigiano Reggiano all'Erbazzone.Essere a Reggio Emilia significa respirare l'identità stessa della nazione. Nota in tutto il mondo come la “”, è qui che nel 1797 nacque la(nella celebre Sala del Tricolore). Vedere sfrecciare le auto storiche, con il simbolo della Freccia Rossa, sotto i monumenti che hanno visto nascere i simboli della nostra Patria, ha regalato un colpo d'occhio straordinario.Ma la sfida della seconda tappa non si ferma alla pianura. Strategicamente posta tra il, Reggio Emilia ha fatto da trampolino di lancio per la parte più tecnica della giornata. Lasciatosi alle spalle il centro urbano in direzione sud, la carovana si è diretta verso le pendenze dell'Appennino per affrontare il, prima di puntare le ruote verso il traguardo di tappa nella splendida cornice liberty di Montecatini Terme.L'unione perfetta tra un glorioso passato artistico e la grinta dei motori, ha dimostrato ancora una volta come la 1000 Miglia non sia solo una gara, ma unpiù autentica d'