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Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante
23/06/2026
di Lorenzo Pollini
La Peaq Ã¨ la Skoda piÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia
La Peaq Ã¨ la Skoda piÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia. Numeri che, nel linguaggio automobilistico moderno, significano una cosa sola: puoi partire per le vacanze con lâ€™intera famiglia, il cane, le valigie e probabilmente anche un piccolo frigorifero, senza doverti fermare ogni due ore a cercare una colonnina.
Ma la parte piÃ¹ interessante non sono le dimensioni. Ãˆ il modo in cui Å koda ha interpretato il concetto di lusso: dimenticate la pelle pregiata e il legno lucidato, qui il comfort passa attraverso sedili massaggianti, poggiagambe elettrici, unâ€™app dedicata al benessere e un impianto audio Sonos che promette di trasformare ogni playlist in un concerto privato. In pratica, Ã¨ meno unâ€™automobile e piÃ¹ un salotto high-tech con quattro ruote.
E poi ci sono le solite trovate intelligenti che rendono una Å koda, una Å koda. Il bagagliaio enorme, il frunk anteriore (lo spazio di carico sotto il cofano davanti), i vani portaoggetti ovunque e persino un QR code che ti spiega come sfruttare al meglio lo spazio di carico. Ãˆ lâ€™approccio pragmatico dei cechi: mentre altri costruttori cercano di impressionarti con effetti speciali, loro si preoccupano di dove metterai la borsa della palestra.
La veritÃ Ã¨ che la Skoda Peaq rappresenta qualcosa di importante. Non Ã¨ soltanto un nuovo SUV elettrico. Ãˆ la dichiarazione con cui Skoda dice al mercato di essere pronta a giocare nei segmenti piÃ¹ alti, senza rinunciare alla propria identitÃ fatta di spazio, praticitÃ e buon senso. E in un mondo automobilistico che spesso sembra aver perso il contatto con la realtÃ , potrebbe essere proprio questa la sua arma migliore.
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