Pambuffetti PJ-01 hypercar

Pambuffetti - Auto Pambuffetti PJ-01
Scopri la Pambuffetti PJ-01: Scheda Tecnica hypercar
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La Pambuffetti PJ-01 Ã¨ una Hypercar interamente italiana, concepita per ridefinire il rapporto tra prestazioni, tecnologia e piacere di guida. Frutto di un progetto artigianale che unisce ricerca ingegneristica e innovazione, rappresenta una sintesi tra il mondo delle competizioni automobilistiche e quello delle vetture sportive stradali. La sua filosofia progettuale si ispira direttamente alle attuali monoposto di Formula 1, con l'obiettivo di trasferire su strada le sensazioni, la precisione e il coinvolgimento tipici della guida in pista.br>
Motore e prestazioni
Il cuore della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ rappresentato da un potente motore a 10 cilindri, caratterizzato da una sonoritÃ ruvida e profonda, elementi che contribuiscono a definire l'identitÃ emozionale della vettura.
Uno degli aspetti piÃ¹ significativi del progetto Ã¨ il rapporto peso-potenza dichiarato di appena 1,3 kg/CV, risultato di un'attenta ricerca sulla leggerezza e sull'efficienza strutturale. Questo valore testimonia la filosofia progettuale della Hypercar, orientata a ottenere prestazioni elevate attraverso un equilibrio tra potenza, contenimento delle masse e comportamento dinamico.
Telaio e materiali costruttivi
La struttura della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ realizzata attraverso una combinazione di acciaio e fibra di carbonio, con l'obiettivo di ottenere un'elevata rigiditÃ strutturale e un peso contenuto. Questa soluzione costruttiva contribuisce alla precisione dinamica, alla stabilitÃ e alla reattivitÃ della vettura, caratteristiche fondamentali per una Hypercar sviluppata con un'impostazione derivata dal motorsport.
Aerodinamica e assetto
Il progetto aerodinamico si distingue per una configurazione complessa, studiata per ottimizzare la gestione dei flussi d'aria e incrementare l'efficienza dinamica. L'assetto, ispirato alle attuali monoposto di Formula 1, Ã¨ concepito per garantire elevata efficacia in frenata, percorrenza di curva e stabilitÃ alle alte velocitÃ , offrendo un comportamento orientato alle massime prestazioni sia su strada sia in pista.
Abitacolo e tecnologia
L'abitacolo della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ sviluppato attorno al concetto di centralitÃ del pilota, con una posizione di guida ispirata alle vetture da competizione e soluzioni ergonomiche studiate per coniugare controllo e comfort. La strumentazione e le tecnologie di bordo riflettono un approccio progettuale orientato all'integrazione tra uomo e macchina, mentre la ricerca ingegneristica e la costruzione artigianale definiscono l'identitÃ di questa esclusiva Hypercar Made in Italy.
La Pambuffetti PJ-01 verrÃ realizzata in serie limitata, di soli 25 esemplari, che esalta ancor di piÃ¹ il concetto di esclusivitÃ del prodotto, ed ogni singolo modello realizzato sarÃ rigorosamente personalizzato.
Scopri la Pambuffetti PJ-01: Scheda Tecnica hypercar
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Pambuffetti PJ-01 hypercar02/11/2026
La Pambuffetti PJ-01 Ã¨ una Hypercar interamente italiana, concepita per ridefinire il rapporto tra prestazioni, tecnologia e piacere di guida. Frutto di un progetto artigianale che unisce ricerca ingegneristica e innovazione, rappresenta una sintesi tra il mondo delle competizioni automobilistiche e quello delle vetture sportive stradali. La sua filosofia progettuale si ispira direttamente alle attuali monoposto di Formula 1, con l'obiettivo di trasferire su strada le sensazioni, la precisione e il coinvolgimento tipici della guida in pista.br>
Motore e prestazioni
Il cuore della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ rappresentato da un potente motore a 10 cilindri, caratterizzato da una sonoritÃ ruvida e profonda, elementi che contribuiscono a definire l'identitÃ emozionale della vettura.
Uno degli aspetti piÃ¹ significativi del progetto Ã¨ il rapporto peso-potenza dichiarato di appena 1,3 kg/CV, risultato di un'attenta ricerca sulla leggerezza e sull'efficienza strutturale. Questo valore testimonia la filosofia progettuale della Hypercar, orientata a ottenere prestazioni elevate attraverso un equilibrio tra potenza, contenimento delle masse e comportamento dinamico.
Telaio e materiali costruttivi
La struttura della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ realizzata attraverso una combinazione di acciaio e fibra di carbonio, con l'obiettivo di ottenere un'elevata rigiditÃ strutturale e un peso contenuto. Questa soluzione costruttiva contribuisce alla precisione dinamica, alla stabilitÃ e alla reattivitÃ della vettura, caratteristiche fondamentali per una Hypercar sviluppata con un'impostazione derivata dal motorsport.
Aerodinamica e assetto
Il progetto aerodinamico si distingue per una configurazione complessa, studiata per ottimizzare la gestione dei flussi d'aria e incrementare l'efficienza dinamica. L'assetto, ispirato alle attuali monoposto di Formula 1, Ã¨ concepito per garantire elevata efficacia in frenata, percorrenza di curva e stabilitÃ alle alte velocitÃ , offrendo un comportamento orientato alle massime prestazioni sia su strada sia in pista.
Abitacolo e tecnologia
L'abitacolo della Pambuffetti PJ-01 Ã¨ sviluppato attorno al concetto di centralitÃ del pilota, con una posizione di guida ispirata alle vetture da competizione e soluzioni ergonomiche studiate per coniugare controllo e comfort. La strumentazione e le tecnologie di bordo riflettono un approccio progettuale orientato all'integrazione tra uomo e macchina, mentre la ricerca ingegneristica e la costruzione artigianale definiscono l'identitÃ di questa esclusiva Hypercar Made in Italy.
La Pambuffetti PJ-01 verrÃ realizzata in serie limitata, di soli 25 esemplari, che esalta ancor di piÃ¹ il concetto di esclusivitÃ del prodotto, ed ogni singolo modello realizzato sarÃ rigorosamente personalizzato.