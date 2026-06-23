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Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante

La Peaq Ã¨ la Skoda piÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia

23/06/2026diCâ€™era un tempo in cui leeranolunghe quanto un campo da tennis, guidate da manager con la cravatta allentata e lâ€™aria di chi aveva appena licenziato qualcuno. Oggi, invece, il mondo vuoleenormi, pieni di, luci LED e gadget capaci di trasformare un viaggio in autostrada in una seduta di yoga. Probabilmente Ã¨ per questo cheha deciso di entrare nella partita con la nuova, un colosso a batteria lungo quasi cinque metri che promette di fare tutto â€“ tranne probabilmente prepararti il caffÃ¨.LaÃ¨ lapiÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltredi. Numeri che, nel linguaggiomoderno, significano una cosa sola: puoi partire per lecon lâ€™intera famiglia, il cane, le valigie e probabilmente anche un piccolo frigorifero, senza doverti fermare ogni due ore a cercare unaMa la parte piÃ¹ interessante non sono le. Ãˆ il modo in cuiha interpretato il concetto di: dimenticate la pelle pregiata e il legno lucidato, qui ilpassa attraverso sedili massaggianti, poggiagambe elettrici, unâ€™app dedicata ale un impianto audioche promette di trasformare ogni playlist in un. In pratica, Ã¨ meno unâ€™e piÃ¹ uncon quattro ruote.E poi ci sono le soliteche rendono una, una Å koda. Ilenorme, ilanteriore (lo spazio di carico sotto il cofano davanti), iovunque e persino unche ti spiega come sfruttare al meglio lo spazio di carico. Ãˆ lâ€™approcciodei: mentre altri costruttori cercano di impressionarti con, loro si preoccupano di dove metterai laLa veritÃ Ã¨ che larappresenta qualcosa di. Non Ã¨ soltanto un nuovo. Ãˆ la dichiarazione con cuidice aldi essere pronta a giocare nei, senza rinunciare alla propria identitÃ fatta die buon senso. E in un mondoche spesso sembra aver perso il contatto con la, potrebbe essere proprio questa la sua arma migliore.