â˜°
Automania.it

Notizie

Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante


23/06/2026
di Lorenzo Pollini

La Peaq Ã¨ la Skoda piÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia

Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante
Câ€™era un tempo in cui le ammiraglie erano berline lunghe quanto un campo da tennis, guidate da manager con la cravatta allentata e lâ€™aria di chi aveva appena licenziato qualcuno. Oggi, invece, il mondo vuole SUV elettrici enormi, pieni di schermi, luci LED e gadget capaci di trasformare un viaggio in autostrada in una seduta di yoga. Probabilmente Ã¨ per questo che Skoda ha deciso di entrare nella partita con la nuova Peaq, un colosso a batteria lungo quasi cinque metri che promette di fare tutto â€“ tranne probabilmente prepararti il caffÃ¨.

La Peaq Ã¨ la Skoda piÃ¹ grande mai costruita, puÃ² ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia. Numeri che, nel linguaggio automobilistico moderno, significano una cosa sola: puoi partire per le vacanze con lâ€™intera famiglia, il cane, le valigie e probabilmente anche un piccolo frigorifero, senza doverti fermare ogni due ore a cercare una colonnina.

Ma la parte piÃ¹ interessante non sono le dimensioni. Ãˆ il modo in cui Å koda ha interpretato il concetto di lusso: dimenticate la pelle pregiata e il legno lucidato, qui il comfort passa attraverso sedili massaggianti, poggiagambe elettrici, unâ€™app dedicata al benessere e un impianto audio Sonos che promette di trasformare ogni playlist in un concerto privato. In pratica, Ã¨ meno unâ€™automobile e piÃ¹ un salotto high-tech con quattro ruote.

E poi ci sono le solite trovate intelligenti che rendono una Å koda, una Å koda. Il bagagliaio enorme, il frunk anteriore (lo spazio di carico sotto il cofano davanti), i vani portaoggetti ovunque e persino un QR code che ti spiega come sfruttare al meglio lo spazio di carico. Ãˆ lâ€™approccio pragmatico dei cechi: mentre altri costruttori cercano di impressionarti con effetti speciali, loro si preoccupano di dove metterai la borsa della palestra.

La veritÃ  Ã¨ che la Skoda Peaq rappresenta qualcosa di importante. Non Ã¨ soltanto un nuovo SUV elettrico. Ãˆ la dichiarazione con cui Skoda dice al mercato di essere pronta a giocare nei segmenti piÃ¹ alti, senza rinunciare alla propria identitÃ  fatta di spazio, praticitÃ  e buon senso. E in un mondo automobilistico che spesso sembra aver perso il contatto con la realtÃ , potrebbe essere proprio questa la sua arma migliore.
News Correlate

Skoda Elroq: novitÃ  in listino Skoda Elroq: novitÃ  in listino
Soluzioni simply clever e stile iconico per il suv elettrico

Skoda Elroq: primi dettagli del nuovo suv Skoda Elroq: primi dettagli del nuovo suv
Il veicolo adotta il linguaggio Modern Solid

Skoda Epiq: il Suv del futuro Skoda Epiq: il Suv del futuro
Lo studio di design anticipa la evoluzione della gamma

Skoda Kamiq Black Dots: City Suv su misura Skoda Kamiq Black Dots: City Suv su misura
Pensato per il mercato italiano, il veicolo propone dettagli Premium

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010