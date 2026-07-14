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Cupra accende Goodwood: lÂ´ elettrico smette di chiedere scusa
14/07/2026
di Lorenzo Pollini
Dalle strade di Barcellona fino alla celebre collina del West Sussex
Dalle strade di Barcellona fino alla celebre collina del West Sussex, il marchio spagnolo ha messo in scena una dichiarazione d'intenti piÃ¹ che una semplice esposizione di modelli. Il messaggio Ã¨ stato abbastanza chiaro: il futuro sarÃ elettrico, ma non per questo dovrÃ essere silenzioso, prevedibile o privo di emozioni.
Il simbolo di questa nuova fase Ã¨ il rinnovo della partnership con Cupra KIRO in Formula E. Una scelta che va ben oltre la sponsorizzazione sportiva: per CUPRA il motorsport continua a essere un laboratorio tecnologico, il luogo dove si sperimentano soluzioni che, prima o poi, finiranno sulle auto che guidiamo ogni giorno. Con l'arrivo della nuova era della Formula E, il marchio conferma di voler essere protagonista della categoria elettrica piÃ¹ avanzata al mondo.
E la nuova monoposto parla da sola. Il sistema Cupra Connect Gen4, che definisce la quarta generazione delle monoposto elettriche del campionato Formula E, porta in pista 816 CV, trazione integrale permanente, oltre 335 km/h di velocitÃ massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi. Numeri che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al mondo dei prototipi da competizione piÃ¹ estremi e che oggi dimostrano quanto rapidamente si stia evolvendo il motorsport elettrico.
Ma sarebbe un errore pensare che Goodwood sia stato soltanto una celebrazione della Formula E. La vera sorpresa Ã¨ arrivata con la Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer, un prototipo che rappresenta probabilmente la visione piÃ¹ concreta del futuro delle competizioni turismo.
La ricetta Ã¨ tanto semplice quanto geniale: prendere il motore elettrico della futura Raval, abbinarlo al quattro cilindri turbo della Leon VZ e sfruttare la tecnologia della batteria della Leon e-HYBRID. Il risultato? Un Frankenstein da 500 CV capace di raggiungere i 100 km/h in 3,8 secondi e di toccare i 265 km/h, ma soprattutto una piattaforma che dimostra come elettrificazione e motorsport possano convivere senza perdere quella componente strategica e spettacolare che ha sempre caratterizzato le gare turismo.
Accanto alle protagoniste della pista, CUPRA ha portato anche la Raval, destinata a rappresentare l'accesso al mondo elettrico del marchio. Con i suoi quattro metri di lunghezza, fino a 450 chilometri di autonomia e un assetto sviluppato per mantenere intatto il DNA sportivo della casa catalana, la compatta elettrica dimostra che la mobilitÃ urbana non deve necessariamente rinunciare al piacere di guida.
Ãˆ significativo che il debutto britannico della versione con guida a destra sia avvenuto proprio a Goodwood. Un luogo dove tradizione e innovazione convivono come in pochi altri eventi automobilistici al mondo.
La sensazione, osservando quanto mostrato a Goodwood, Ã¨ che Cupra abbia finalmente smesso di considerare l'elettrificazione come un obbligo imposto dal mercato. La interpreta invece come un'opportunitÃ per reinventare il concetto stesso di performance.
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