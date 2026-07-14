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Cupra accende Goodwood: lÂ´ elettrico smette di chiedere scusa

Dalle strade di Barcellona fino alla celebre collina del West Sussex

14/07/2026di[ West Sussex ] - Per anni il mondo delle auto elettriche ha cercato di convincerci con numeri, autonomie e tempi di ricarica., invece, sembra aver scelto una strada ben diversa: ricordarci che un'auto deve prima di tutto far battere il cuore e ilÃ¨ diventato il palcoscenico perfetto per dimostrarlo.Dalle strade difino alla celebre collina del, il marchio spagnolo ha messo in scena una dichiarazione d'intenti piÃ¹ che una semplice esposizione di modelli. Il messaggio Ã¨ stato abbastanza chiaro:, ma non per questo dovrÃ essere silenzioso, prevedibile o privo di emozioni.Il simbolo di questa nuova fase Ã¨ il rinnovo della partnership conin. Una scelta che va ben oltre la sponsorizzazione sportiva: per CUPRA ilcontinua a essere un laboratorio tecnologico, il luogo dove si sperimentano soluzioni che, prima o poi, finiranno sulle auto che guidiamo ogni giorno. Con l'arrivo della, il marchio conferma di voler essere protagonista della categoria elettrica piÃ¹ avanzata al mondo.E la nuova monoposto parla da sola. Il sistema, che definisce la quarta generazione delle monoposto elettriche del campionato, porta in pista, oltredi velocitÃ massima e uno scatto da. Numeri che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al mondo dei prototipi da competizione piÃ¹ estremi e che oggi dimostrano quanto rapidamente si stia evolvendo ilMa sarebbe un errore pensare che Goodwood sia stato soltanto una celebrazione della Formula E. La vera sorpresa Ã¨ arrivata con la, un prototipo che rappresenta probabilmente la visione piÃ¹ concreta del futuro delleLa ricetta Ã¨ tanto semplice quanto geniale: prendere il motore elettrico della futura, abbinarlo al quattro cilindri turbo dellae sfruttare la tecnologia della batteria della. Il risultato? Uncapace di raggiungere ie di toccare i, ma soprattutto una piattaforma che dimostra comepossano convivere senza perdere quella componente strategica e spettacolare che ha sempre caratterizzato le gare turismo.Accanto alle protagoniste della pista, CUPRA ha portato anche la, destinata a rappresentare l'accesso al mondo elettrico del marchio. Con i suoi, fino ae un assetto sviluppato per mantenere intatto ildella casa catalana, la compatta elettrica dimostra che la mobilitÃ urbana non deve necessariamente rinunciare al piacere di guida.Ãˆ significativo che il debutto britannico della versione consia avvenuto proprio a. Un luogo doveconvivono come in pochi altri eventi automobilistici al mondo.La sensazione, osservando quanto mostrato a Goodwood, Ã¨ cheabbia finalmente smesso di considerare l'come un obbligo imposto dal mercato. La interpreta invece come un'opportunitÃ per reinventare il concetto stesso di