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Lepas L8: a Goodwood bastano pochi secondi per convincere 14 clienti

Il debutto britannico del nuovo SUV premium è stato uno di quelli che non passano inosservati

21/07/2026di[ Goodwood ] - Ci sono auto che conquistano dopo un lungo test drive. Altre che hanno bisogno di una scheda tecnica impressionante o di una campagna marketing milionaria. E poi ci sono quelle che, semplicemente, ti fanno fermare, osservare e tirare fuori la carta di credito. È esattamente quello che è successo allaal. Non me lo sto inventando, lo giuro!Il debutto britannico del nuovoè stato uno di quelli che non passano inosservati. In un contesto dove ogni anno si sfidano, concept futuristici e marchi storici dell'automobilismo,è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio con una ricetta diversa: tanta tecnologia, un abitacolo che punta sul comfort e unprogettato per mettere l'autonomia al centro dell'esperienza.I numeri raccontano bene quanto il pubblico abbia accolto positivamente il nuovo marchio: oltrehanno visitato lo stand LEPAS durante i quattro giorni della manifestazione, con circache hanno deciso di salire a bordo della L8 per scoprire finiture, materiali e tecnologie. Ma il dato che sorprende davvero è un altro:. Sempre detto che troppe pinte di birra in corpo non fanno fare scelte giuste.Una scelta che però, in un mercato sempre più razionale e competitivo, non è affatto scontata. Evidentemente il mix traha colpito nel segno. Del resto, la versione esposta era la, il top di gamma, proposta nel Regno Unito a partire da, una cifra che la posiziona in un segmento dove la concorrenza è tutt'altro che tenera.Naturalmentenon è soltanto esposizione statica. Due volte al giorno laha affrontato la celebre salita del Festival con la pilotaal volante, mostrando al pubblico come il SUV sappia muoversi anche lontano dai riflettori del paddock. Non era certo lì per battere record sul cronometro, ma per dimostrare che dietro la linea elegante esiste anche unaSotto il cofano lavora infatti il nuovo sistema, che abbina un motorea una trasmissione dedicatae a una batteria da. I dati dichiarati sono quelli che oggi fanno alzare più di un sopracciglio: fino a, circa, ricarica rapida in corrente continua daled emissioni di appena. Numeri che raccontano chiaramente quale sia l'obiettivo del progetto: offrire un SUV capace di affrontare i lunghi viaggi senza l'ansia della ricarica, mantenendo al tempo stesso un utilizzo quotidiano prevalentemente elettrico.E poi c'è il, vero protagonista del weekend inglese. Le temperature insolitamente elevate hanno trasformato iin una delle attrazioni più apprezzate dello stand: un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che racconta bene il posizionamento della L8: non un SUV pensato per impressionare con effetti speciali, bensì per convincere chi ci passerà ore al volante.Il primo impatto, quindi, è decisamente positivo. Certo, ordinare un'auto senza averla mai guidata richiede una buona dose di fiducia, maha dimostrato che il pubblico britannico sembra disposto a concederla. Il vero banco di prova arriverà nei prossimi mesi, quando inizieranno ie le prime consegne. Solo allora si capirà se quell'entusiasmo nato tra le colline delsaprà trasformarsi in un successo commerciale duraturo.