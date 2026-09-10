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Salone auto Torino: un tempo solo Fiat adesso soprattutto macchine elettriche

Una connotazione ancora piÃ¹ internazionale, piÃ¹ tecnologica e soprattutto sempre piÃ¹ elettrica

10/09/2026di[ Torino, Piemonte, Italia ] - Un tempo ilaveva un nome quasi implicito:t. Era la grande casa automobilistica della cittÃ , il simbolo dellâ€™industria torinese, il marchio che rendeva quasi naturale associare Torino allâ€™automobile. OggiIl Salone, in programma, ha unaancora piÃ¹ internazionale, piÃ¹ tecnologica e soprattuttoLa trasformazione Ã¨ evidente giÃ nei numeri. Sonoquestâ€™anno, dalle storiche case europee ai grandi costruttori asiatici e ai nuovi protagonisti della mobilitÃ elettrica. Accanto a Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati troviamo BYD, Tesla, Xpeng, Zeekr, Geely, Changan, Hongqi ee basta scorrere l'elenco delle vetture esposte per capire quanto sia cambiato il mercato. Ci sono la nuova BMW iX3 e la i3, la Mercedes GLC elettrica e la nuova Classe C elettrica, la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-3008 Long Range, la nuova Suzuki e-Vitara, la Kia EV5, modelli Tesla, Xpeng e Zeekr. Accanto alle elettriche pure troviamo poi unaAltro nuovo elemento Ã¨ la. BYD, Changan, Chery, Dongfeng, Geely, GAC, Hongqi, OMODA JAECOO, Xpeng e Zeekr non sono piÃ¹ nomi esotici da osservare sulle riviste specializzate. Marchi che adesso entrano direttamente nel mercato europeo.. Nei Giardini dei Musei Reali trovano spazio esposizioni dedicate alla storia e al design dell'automobile, con ie importanti vetture storiche, comprese Ferrari e modelli provenienti dal patrimonio dell'automobilismo italiano.Il vecchio Salone dell'Auto apparteneva alla logica della grande esposizione fieristica. Quello contemporaneo si apre invece alla cittÃ : piazza Castello, piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali.e i visitatori possono provare alcune delle vetture attraverso test drive nelle strade cittadine. Un modello completamente diverso: non piÃ¹ soltanto un Salone per gli addetti ai lavori, ma un evento urbano, nel quale l'automobile diventa parte del paesaggio e della vita quotidiana. Il messaggio Ã¨ chiaro: la