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Salone auto Torino: un tempo solo Fiat adesso soprattutto macchine elettriche
10/09/2026
di Giovanni Iozzia
Una connotazione ancora piÃ¹ internazionale, piÃ¹ tecnologica e soprattutto sempre piÃ¹ elettrica
Il Salone, in programma dallâ€™11 al 13 settembre, ha una connotazione ancora piÃ¹ internazionale, piÃ¹ tecnologica e soprattutto sempre piÃ¹ elettrica.
La trasformazione Ã¨ evidente giÃ nei numeri. Sono 47 i marchi presenti questâ€™anno, dalle storiche case europee ai grandi costruttori asiatici e ai nuovi protagonisti della mobilitÃ elettrica. Accanto a Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati troviamo BYD, Tesla, Xpeng, Zeekr, Geely, Changan, Hongqi e numerosi altri marchi cinesi.
L'elettrico Ã¨ ormai protagonista e basta scorrere l'elenco delle vetture esposte per capire quanto sia cambiato il mercato. Ci sono la nuova BMW iX3 e la i3, la Mercedes GLC elettrica e la nuova Classe C elettrica, la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-3008 Long Range, la nuova Suzuki e-Vitara, la Kia EV5, modelli Tesla, Xpeng e Zeekr. Accanto alle elettriche pure troviamo poi una quantitÃ crescente di ibride e plug-in.
Altro nuovo elemento Ã¨ la presenza sempre piÃ¹ importante dei costruttori asiatici. BYD, Changan, Chery, Dongfeng, Geely, GAC, Hongqi, OMODA JAECOO, Xpeng e Zeekr non sono piÃ¹ nomi esotici da osservare sulle riviste specializzate. Marchi che adesso entrano direttamente nel mercato europeo.
Torino, perÃ², non rinuncia alla memoria. Nei Giardini dei Musei Reali trovano spazio esposizioni dedicate alla storia e al design dell'automobile, con i 120 anni di Lancia, un omaggio a Marcello Gandini e importanti vetture storiche, comprese Ferrari e modelli provenienti dal patrimonio dell'automobilismo italiano.
Il vecchio Salone dell'Auto apparteneva alla logica della grande esposizione fieristica. Quello contemporaneo si apre invece alla cittÃ : piazza Castello, piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali. L'ingresso Ã¨ gratuito e i visitatori possono provare alcune delle vetture attraverso test drive nelle strade cittadine. Un modello completamente diverso: non piÃ¹ soltanto un Salone per gli addetti ai lavori, ma un evento urbano, nel quale l'automobile diventa parte del paesaggio e della vita quotidiana. Il messaggio Ã¨ chiaro: la Torino dell'auto non Ã¨ finita, ha solo cambiato motore.
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