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Bollo auto 2027, arriva lÂ´esenzione
18/09/2026
di Maura De Sanctis
Il Governo ha introdotto un vantaggio per veicoli fino a 80 kW, limitato per 1 anno
Nel frattempo, un primo intervento Ã¨ stato effettuato con il decreto legge del 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che ha approvato una norma che prevede per il 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo veicolo dei proprietari con potenza fino a 80 kW. Questa misura potrebbe interessare un ampio numero di veicoli, stimato in circa 24.608.867 unitÃ .
Chi non dovrÃ pagare il bollo auto nel 2027?
vIl principale requisito da considerare Ã¨ la potenza del veicolo: l'esenzione riguarderÃ solo il primo veicolo in possesso del contribuente se la potenza non supera gli 80 kW (voce P2 sulla carta di circolazione), cioÃ¨ circa 109 cavalli. Di conseguenza, le utilitarie e le vetture di piccola e media cilindrata rientreranno nell'agevolazione.
Non ci sono limiti di reddito per beneficiare dell'esenzione, ma Ã¨ fondamentale controllare la potenza, espressa in kiloWatt. Pertanto, gli automobilisti devono verificare sulla carta di circolazione se la propria auto rientra nei limiti stabiliti dal decreto.
Cosa accade a chi ha piÃ¹ di un'automobile?
Il vantaggio non si applica a tutti i veicoli posseduti, ma solo al primo; questo significa che chi ha piÃ¹ autovetture deve prestare attenzione a quale mezzo possa usufruire dell'agevolazione. Per coloro che possiedono un veicolo che supera la potenza stabilita dalla norma, non scatta la nuova esenzione. Il bollo continuerÃ a essere gestito in conformitÃ con la normativa ordinaria applicabile al veicolo e alla Regione di residenza.
Esenzione anche per i motoveicoli
Questa novitÃ non interessa solo le automobili, bensÃ¬ include anche i motoveicoli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma. In Italia ci sono oltre 59 milioni di autoveicoli e motoveicoli, di cui piÃ¹ di 34 milioni hanno una potenza entro gli 80 kW.
La norma prevede l'esenzione per il 2027, mentre il Governo ha fissato l'obiettivo di rendere questa misura strutturale con la prossima legge di Bilancio. Pertanto, non si puÃ² ancora affermare che il bollo auto sia stato definitivamente eliminato per gli anni successivi al 2027.
Per il momento, la certezza riguarda l'agevolazione prevista per il 2027; eventuali estensioni o la trasformazione dell'esenzione in misura permanente dipenderanno da futuri provvedimenti legislativi.
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