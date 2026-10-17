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A Parigi tra la carica dellÂ´elettrico e il grido di allarme degli europei


17/10/2026
di Giovanni Iozzia

Una edizione a doppio binario con tante novitÃ  Made in Europa ma anche con la forte preoccupazione causata dalla pressione del mercato globale

A Parigi tra la carica dellÂ´elettrico e il grido di allarme degli europei
[ Parigi, Francia ] - Nel Salone dellâ€™Auto di Parigi 2026 e nei padiglioni della Porte de Versailles si Ã¨ respirato in questi giorni unâ€™atmosfera a doppio binario: da un lato la creativitÃ , l'innovazione tecnologica e i grandi ritorni del Made in Europe; dallâ€™altro la forte preoccupazione dei costruttori del Vecchio Continente nei confronti della politica industriale dell'Unione Europea e della pressione del mercato globale.

L'edizione di quest'anno ha visto come protagonisti i grandi gruppi europei, decisi a rivendicare il proprio ruolo guida nella transizione energetica.

Il Gruppo Renault ha giocato in casa schierando una cinquantina di novitÃ  ed espressioni di stile tra i marchi Renault, Dacia e Alpine. Tra le concept piÃ¹ ammirate figurano le nuove interpretazioni della mobilitÃ  futura e le sportive elettriche Alpine.

Per quel che riguarda Stellantis i riflettori sono stati puntati sull'Alfa Romeo Cuorerosso, manifesto stilistico che guarda al futuro del Biscione, e sui concept stravaganti come la Fiat Multiplay, vettura modulabile in grado di trasformarsi da SUV a pick-up.

Peugeot ha invece attirato l'attenzione con le anteprime sportive della gamma elettrica e le concept car come la RCZ Vision. Non Ã¨ mancato l'effetto nostalgia con il fascino senza tempo della reinventata CitroÃ«n 2CV in chiave contemporanea.

I marchi tedeschi: Volkswagen, Audi e BMW hanno spinto sull'ampliamento della gamma zero emissioni e sull'accessibilitÃ , con anteprime attesissime come la nuova Audi A2 e-tron e i modelli compatti della famiglia elettrica VW.

Nel contempo, non si arresta l'avanzata dei marchi asiatici (da BYD a Leapmotor fino a Changan), che hanno presidiato l'evento presentando modelli ibridi ed elettrici sviluppati su misura per il mercato europeo.

Oltre ai veli alzati sulle nuove carrozzerie e alle dimostrazioni tecnologiche, il vero tema caldo del Salone Ã¨ stata la sfida della sostenibilitÃ  economica. Dai vertici di Stellantis, Renault e Volkswagen Ã¨ partito un accorato appello congiunto rivolto alle istituzioni di Bruxelles: senza una maggiore flessibilitÃ  sulle normative sulle emissioni e sui calendari della transizione verso il 2035, l'industria automobilistica europea rischia di dover affrontare drastici tagli alla produzione.

I produttori chiedono tutele per difendere la competitivitÃ  produttiva continentale fronteggiando la concorrenza estera, i costi dell'energia e una domanda automobilistica ancora altalenante.

Il Salone di Parigi 2026 ha cosÃ¬ confermato la sua doppia natura: una vetrina spettacolare per le auto di domani, ma anche il tavolo politico cruciale in cui si decide il futuro dell'automobile europea.
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