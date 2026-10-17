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A Parigi tra la carica dellÂ´elettrico e il grido di allarme degli europei

Una edizione a doppio binario con tante novitÃ Made in Europa ma anche con la forte preoccupazione causata dalla pressione del mercato globale

17/10/2026di[ Parigi, Francia ] - Nele nei padiglioni della Porte de Versailles si Ã¨ respirato in questi giorni unâ€™atmosfera a doppio binario:e i grandi ritorni del Made in Europe;dei costruttori del Vecchio Continente nei confronti della politica industriale dell'Unione Europea e dellaL'edizione di quest'anno ha visto come, decisi a rivendicare il proprioIlha giocato in casa schierando una cinquantina di novitÃ ed espressioni di stile tra i marchi. Tra le concept piÃ¹ ammirate figurano le nuove interpretazioni della mobilitÃ futura e le sportive elettriche Alpine.Per quel che riguardai riflettori sono stati puntati sull', manifesto stilistico che guarda al futuro del Biscione, e sui concept stravaganti come la, vettura modulabile in grado di trasformarsi da SUV a pick-up.ha invece attirato l'attenzione con le anteprime sportive della gamma elettrica e le concept car come la. Non Ã¨ mancato l'effetto nostalgia con ilin chiave contemporanea.I marchi tedeschi:hanno spinto sull'ampliamento della gamma zero emissioni e sull'accessibilitÃ , con anteprime attesissime come la nuovae i modelli compatti della famiglia elettrica VW.Nel contempo,, che hanno presidiato l'evento presentando modelli ibridi ed elettrici sviluppati su misura per il mercato europeo.Oltre ai veli alzati sulle nuove carrozzerie e alle dimostrazioni tecnologiche, il. Dai vertici diÃ¨ partito un: senza una maggiore flessibilitÃ sulle normative sulle emissioni e sui calendari della transizione verso il 2035, l'industria automobilistica europea rischia di dover affrontare drastici tagli alla produzione.per difendere la competitivitÃ produttiva continentale fronteggiando la concorrenza estera, i costi dell'energia e una domanda automobilistica ancora altalenante.Il Salone di Parigi 2026 ha cosÃ¬ confermato la sua doppia natura: una vetrina spettacolare per le auto di domani, ma anche il tavolo politico cruciale in cui si decide il futuro dell'automobile europea.