Tuffi da brivido: il Red Bull Cliff Diving World Series 2025 a Polignano

Emozioni a picco: Polignano a Mare si prepara per il gran finale del World Series 2025

Italia in primo piano con Cosetti e Barnaba

Due giorni di spettacolo e pura poesia atletica

Una sfida globale tra veterani e nuove promesse

Tutti gli atleti in gara

Atmosfera da evento leggendario

Domenica 29 giugno – Balcone Amore di Mare finalissima Red Bull Cliff Diving World Series 2025

28/06/2025di[ Polignano a Mare, Bari, Puglia ] - L’adrenalina è nell’aria a, dove sabato 28 e domenica 29 giugno si svolgerà la seconda tappa delle. Il borgo pugliese, città di, con le sue falesie scolpite dal mare e il fascino senza tempo del centro storico, torna a essere la, uno sport molto complesso. Un’arena naturale sospesa sull’Adriatico accoglierà per la dodicesima volta i migliori tuffatori e tuffatrici del mondo, pronti a sfidare la gravità tra roccia e onde.Occhi puntati sui due azzurri in gara:, regina delle grandi altezze, e, talento emergente dal cuore tenace. Entrambi approdano a questa tappa con motivazioni da vendere e voglia di riscatto dopo le difficoltà nelle Filippine. Non è solo una competizione: per loro, Polignano a Mare è il luogo dove tutto è cominciato. Tornare da «» in questo scenario è carico di significato.Sabato si apre con i round preliminari, con una suggestiva location sul balcone “” per il secondo turno, mentre Domenica si terrà il gran finale dalle piattaforme installate sulla terrazza diIl pubblico potrà seguire l’intera competizione in streaming gratuito su TuffiBlog, per non perdere neppure un tuffo, neanche quelli dei round obbligatori, spesso oscurati nelle precedenti edizioni.L’assenza forzata di Aidan Heslop apre la corsa al titolo maschile a nuovi scenari. I grandi nomi come— quest’ultimo al canto del cigno prima del ritiro — tengono alta la bandiera dell’esperienza, ma i giovani talenti non stanno certo a guardare. Nel circuito femminile,parte da favorita, ma le inseguitrici non mancano di ambizione. Tra i diversi atleti della sezione maschile ritiroviamo: Constantin Popovici, Carlos Gimeno, Andrea Barnaba, Nikita Fedotov, mentre per quanto riguarda la sfida femminile troviamo Rhiannan Iffland, Simone Leathed, Molly Carlson, Elisa Cosetti.Come da consuetudine, sono dodici per ogni competizione i tuffatori partecipanti alle gare a Polignano a Mare. Per le donne, gareggeranno la campionessa(Australia) favorita, Molly Carlson (Canada), Elisa Cosetti (Italia) tutta Polignano tiferà per lei, Simone Leathed (Canada), Kaylea Arnett (USA), Meili Carpenter (USA), Nelli Chukanivska (Ucraina) e Ginni Van Katwijk (Paesi Bassi), più quattro: Lisa Faulkner (USA), Madeleine Bayon (Francia), Iris Schmidbauer (Germania) e Morgane Herculano (Svizzera).Per gli, il leggendario(Britannico dal 2020 gareggia per la Francia), Constantin Popovici (Romania), Jonathan Paredes (Messico), James Lichtenstein (USA), Andrea Barnaba (Italia) beniamino di casa, Carlos Gimeno (Spagna), Sergio Guzman (Messico), Yolotl Martinez (Messico) e Oleksiy Prygorov (Ucraina) più tre: Archie Biggin (Regno Unito), Catalin Preda (Romania) e Nikita Fedotov (Armenia).Chi avrà la fortuna di essere a Polignano assisterà a qualcosa di unico: tuffi mozzafiato da 27 metri per i maschietti e 21 m per le donne, tra applausi, flash e onde. Per il resto d’Italia (e del mondo), lo spettacolo arriverà a casa: basterà collegarsi e lasciarsi trasportare dalla magia del volo.Come non dimenticare la sorprendente vittoria dell’italiano didel 2017 che conquisto tutta Polignano con la sua splendida performance. Vi lasciamo con il video short dei spettacolari tuffi di gruppo mozzafiato. Che tu sia un fan veterano o un curioso alla prima visione, questo weekend promette emozioni forti. E una sola certezza: a Polignano, non si cade. Si vola.17.00: Finale femminile17.30: Finale maschileÈ però preferibile arrivare con largo anticipo, considerando i circa 70.000 visitatori attesi da tutto il mondo per la gara finale di domenica.