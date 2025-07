Notizie

Finale del Red Bull Cliff Diving 2025 a Polignano: trionfo di Gimeno

Momenti di tensionenn per la finalissima maschile del Red Bull Cliff Diving World Series 2025. Un atleta soccorso

Vittoria di Carlos Gimeno e podio di veterani

Rimonta incredibile di Andrea Barnaba

Momenti di tensione e intervento dei soccorsi

Prossima tappa del Red Bull Cliff Diving Bosnia-Erzegovina

30/06/2025di[ Polignano a Mare, Bari - Puglia ] - La finalissima maschile delsi è svolta domenica 29 giugno a, regalando uno spettacolo emozionante in condizioni di mare molto mosso e con temperature elevate. La gara, tra le più attese della stagione, ha visto i migliori atleti del mondo sfidarsi in tuffi mozzafiato, con un pubblico entusiasta che ha assistito a un evento di grande livello. La giornata ha messo alla prova la resistenza e la tecnica dei partecipanti, che hanno affrontato onde alte e un clima torrido, rendendo ogni tuffo ancora più spettacolare e rischioso. La cosa più difficile per gli atleti e soprattutto per gli operatori è stata quella di attraversare la passerella galleggiante a causa delle alte onde.A conquistare ilè stato lo spagnoloche ha totalizzato 403.45 punti, chiudente la sua serie di tuffi con esibizione strepitosa, che ha dimostrato grande abilità e coraggio nelle sue esecuzioni, superando la concorrenza con tuffi di alta precisione. Sul podio sono saliti anche i veteranibritannico che dal 2020 gareggia per la Francia, secondo, e, il messicano è giunto terzo, confermando la loro esperienza e competitività anche in condizioni difficili.La presenza di questi atleti ha aggiunto un tocco di classe e di emozione alla finale, sottolineando la loro costanza nel panorama internazionale del. La giornata è stata caratterizzata da un mare molto mosso, che ha reso ancora più complesso il compito degli atleti e dei giudici, ma ha anche aumentato il livello di adrenalina e di spettacolo per il pubblico presente e gli spettatori da casa. Vi lasciamo con il video completo della finale Maschile dei Tuffi di Polignano.Tra le note più sorprendenti della giornata, la performance dell’, che partendo dalle retrovie ha effettuato una rimonta spettacolare, conquistando il quarto posto gragiè all'ultimo tuffo con media 9/10. La sua determinazione e il suo talento sono stati protagonisti di un’azione che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico presente e gli appassionati da casa. La sua prova ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante la tenacia e la concentrazione in una disciplina così estrema.Gli atleti maschi si lanciano da piattaforme poste a 27 metri, raggiungendo velocità superiori agli 85 km/h in meno di tre secondi, prima di entrare in acqua con la massima precisione.Durante la competizione, si è verificato un incidente, nella finalissima, che ha richiesto l'immediato intervento di soccorso. L'atleta messicanoè atterrato male durante uno dei tuffi e, a causa delle condizioni del mare molto agitate, è stato portato a riva in barella con collare al collo. La giornata rovente e il mare mosso hanno complicato le operazioni di soccorso, portato a riva da una moto d'acqua per l’assistenza.L’atleta coinvolto è entrato male in acqua, quasi una panciata (come si vede nel video 4:50 min circa), ed ha subito un infortunio durante il suo tuffo. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi, e si sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. La professionalità dei soccorritori e la rapidità di intervento hanno comunque permesso di gestire al meglio l’emergenza, dimostrando ancora una volta la serietà e la preparazione di tutto il team coinvolto.Il prossimo appuntamento del Red Bull Cliff Diving 2025 si terrà il 5 e 6 settembre a, in. Gli atleti si sfideranno dallo, un simbolo della città e un luogo dove da secoli si tramanda la tradizione dei tuffi. Qui, nelle acque smeraldine del fiume Neretva, ogni tuffo sarà decisivo in una stagione che si sta facendo sempre più emozionante.