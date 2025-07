Notizie

Il valore delle auto elettriche si dimezza dopo un anno

Il mercato di seconda mano questi modelli stenta a decollare perché risente di numerosi pregiudizi sulla durata delle batterie e sulle future innovazioni

19/07/2025diNelconcorrono diversi fattori che portano i potenziali acquirenti ama anche in questa fase iniziale risente di numerosi pregiudizi che comportano un abbassamento rispetto al prezzo iniziale di circa ilSecondo lo, condotto insieme a Quattroruote Professional, le quotazioni in Italia delle auto elettriche risentono una. Oltre a ciò, bisogna sottolineare che giocano un ruolo importante, in negativo, gli incentivi che scattano al momento dell'acquisto di una autovettura nuova.riguarda la, cioé la loro capacità residua. Vero è che con il passare del tempo gli accumulatori al litio perdono progressivamente la capacità di immagazzinare energia, ma è anche vero che ciò avviene in maniera molto lenta tanto da registrare un degrado medio di circa l'1,5 per cento ogni anno.Inoltre lapuò essere facilmente valutata con un semplicemolto semplice e veloce.Dunque nessunache nei modelli progettati per le lunghe percorrenze è(meno 1,8 per cento) mentre negli altri modelli incide dopo diversi anni al solo 3,3 per cento in meno rispetto ai parametri iniziali.Altro elemento che gioca in negativo è il l'idea che presto verranno immessi nel mercatocon sistemi talmente moderni e innovativi dae ancor meno quelle di uno o due anni fa.È infine parecchio sottovalutato il fatto che unrispetto a quelli tradizionali rispetto ai quali ha un 70 per cento in meno di componenti.