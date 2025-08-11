Notizie

1 - Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo

Sulla costa Californiana, passato e futuro si sfidano in un evento unico al mondo dallâ€™ 8 al 17 Agosto

11/08/2025di Giulia Morelli

Zoom immagine

"Scheda successiva 2"

"Glickenhaus 004S â€“ La Supercar stradale da 650 CV "

Touring Superleggera: debutta la sportiva Veloce12

Il modello Ã¨ stato presentato durante il Monterey Car Week 2024

Bentley al Monterey Car Week 2024

Debutta una speciale Continental GT Speed realizzata da Mulliner

[ Monterey, California ] - La Monterey Car Week Ã¨ unasi svolge nella contea di Monterey, in California edriguardanti le auto dâ€™epoca, di lusso e gli sport motoristici. Nella settimana di, appassionati dâ€™auto, collezionisti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo potranno godere di esperienze a 360Â° tra lafra design, innovazioni, lusso e velocitÃ .Il calendario targato 2025 Ã¨ alquanto vasto: gli appuntamenti, punto di unione tra lâ€™auto da sogno e lo stile piÃ¹ glamour californiano, sino al, dove saranno presenti fra le italiane Lamboghini, Touring Superleggera Eccentrica con il suo V12 restomod su base Diablo. Di estremo fascino anche il concorso di eleganza allâ€™interno dellâ€™evento per i 30 anni della Ferrari F50. Fra isi possono trovare la Glickenhaus 004S, la Fifteen Eleven 914, la SSC Tuatara Striker, la Kimera EVO38, la Gunther werks Turbo e la Eccentrica V12. Che passeremo in rassegna con relative immagini...

[ Altre news correlate ]