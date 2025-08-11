1 - Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo

Notizie
1 - Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo11/08/2025
di Giulia Morelli
Sulla costa Californiana, passato e futuro si sfidano in un evento unico al mondo dallâ€™ 8 al 17 AgostoScheda 1 di 7
[ Monterey, California ] - La Monterey Car Week Ã¨ una celebrazione annuale che si svolge nella contea di Monterey, in California ed offre una serie di eventi riguardanti le auto dâ€™epoca, di lusso e gli sport motoristici. Nella settimana di ferragosto dallâ€™ 8 al 17 Agosto, appassionati dâ€™auto, collezionisti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo potranno godere di esperienze a 360Â° tra la storia e il futuro dellâ€™automobile fra design, innovazioni, lusso e velocitÃ .
Il calendario targato 2025 Ã¨ alquanto vasto: gli appuntamenti vertono dal Motorlux, punto di unione tra lâ€™auto da sogno e lo stile piÃ¹ glamour californiano, sino al The Quail per pochi selezionati, dove saranno presenti fra le italiane Lamboghini, Touring Superleggera Eccentrica con il suo V12 restomod su base Diablo. Di estremo fascino anche il concorso di eleganza allâ€™interno dellâ€™evento per i 30 anni della Ferrari F50. Fra i modelli che si prospettano si possono trovare la Glickenhaus 004S, la Fifteen Eleven 914, la SSC Tuatara Striker, la Kimera EVO38, la Gunther werks Turbo e la Eccentrica V12. Che passeremo in rassegna con relative immagini...
