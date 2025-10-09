Notizie
Bari, al via Agrilevante 2025
09/10/2025
di Catia Scalera
Fiera del Levante: il Mediterraneo al centro dellÂ´innovazione agricola
Lâ€™edizione 2025 occuperÃ lâ€™intero quartiere fieristico, con oltre 5.000 modelli esposti, 330 aziende provenienti da 14 Paesi e visitatori attesi da 40 nazioni. Tra le novitÃ , il Concorso Agrilevante/Macchine per lâ€™agricoltura mediterranea, lo spazio dimostrativo REAL dedicato alla robotica per la viticoltura, e unâ€™area verde che, insieme al Salone Levante Green, amplia lâ€™offerta verso il giardinaggio professionale e amatoriale, esclusiva l'esposizione di Trattori di tutte le dimensioni e Mezzi Agricoli.
Torna anche la mostra dinamica sulle filiere bioenergetiche, in collaborazione con Itabia, e lâ€™area zootecnica di 10mila metri quadrati dedicata alle razze pregiate. Secondo la direttrice generale di FederUnacoma, lâ€™innovazione tecnologica Ã¨ il cuore di Agrilevante. Le soluzioni esposte sono pensate per lâ€™agricoltura dellâ€™Europa meridionale, dei Balcani, del Medio Oriente e dellâ€™Africa.
Il programma prevede oltre 60 eventi, tra convegni, incontri tecnici e dibattiti su temi economici e ambientali. Per la prima volta, il Club of Bologna si riunirÃ a Bari, affiancato da una forte presenza istituzionale e professionale. Alla fiera del levante sarÃ presente anche Il Ministero dellâ€™Agricoltura, con spazi dedicati alla promozione delle politiche di sostegno al settore e alla candidatura della cucina italiana come patrimonio UNESCO.
Durante la conferenza stampa, FederUnacoma ha diffuso i dati sul mercato: nei primi sei mesi del 2025, le esportazioni italiane di macchine agricole sono diminuite del 10,4 per cento, con un calo marcato negli Stati Uniti (-42,4%) a causa dei dazi. Il mercato mediterraneo si pronuncia con una flessione contenuta (-3%) e una quota export che tra il 2021 e il 2024 Ã¨ cresciuta del 15%, raggiungendo 2,21 miliardi di euro.
La presidente di FederUnacoma ha evidenziato che, nonostante le tensioni geopolitiche, il Mediterraneo si distingue per tenuta e dinamismo. Agrilevante si conferma come laboratorio di idee e opportunitÃ per il futuro dellâ€™agricoltura mediterranea, in un contesto di transizione ecologica e digitale.
