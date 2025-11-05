Notizie

Scovata Alfa Romeo Spider Duetto Osso di Seppia del 1969

Alfa Romeo Spider Duetto Osso di Seppia

Eredità dell'Alfa Romeo Spider

Restauro ad arte della Spyder Duetto Osso di Seppia

Alfa Romeo Spider Star del cinema

05/11/2025di[ Puglia ] - Presentata al, si fece subito apprezzare in tutto il mondo, sia per l’eleganza delle sue forme sia per le brillanti doti dinamiche, divenendo una vera icona delle. La linea dell’auto, con frontale e coda arrotondati raccordati da fiancate convesse e da una linea di cintura piuttosto bassa, richiama la forma di un osso di seppia, da cui deriva l’appellativo che l’ha resa riconoscibile in tutto il mondo.Ultima opera coordinata personalmente da, l’vanta forme originali, affusolate e arrotondate, con un baule spiovente simile al cofano, richiamando appunto il soprannome di “”. Questo non è l’unico nome non ufficiale della brillante, nota in tutto il mondo come “”, nome emerso da un concorso pubblico ma abbandonato a solo un anno dalla presentazione a causa di una controversia con una nota industria dolciaria.La filante Spider nasce con la meccanica della, a cuiaccorciò il passo di 225 mm, utilizzando quello delle Giulietta/Giulia Spider che sostituiva. Il motore anteriore longitudinale bialbero da 1.570 cm³, dotato di due carburatori doppio corpo da 40 mm, eroga 109 CV, abbinato a un cambio a 5 marce, sospensioni anteriori indipendenti, trazione posteriore e quattro freni a disco.La carrozzeria bassa e filante, con frontale e coda arrotondati, dispone di paraurti in due parti per enfatizzare il tipico scudo Alfa al centro, mentre lungo le basse fiancate corrono larghe scanalature che modernizzano le linee. Il peso in ordine di marcia di soli 990 kg le permette di raggiungere una velocità massima di 185 km/h.La vettura che Vi presentiamo è stata totalmente restaurata nei minimi dettagli, nulla è lasciata al caso e si è cercato di mantenere l’originalità della vintage car, tante risulta iscritta all’ASI. La Fiera di Bologna Auto e Moto d’Epoca ne abbiamo vista una non paragonabile alla nostra è quotava 78.000 euro, il prezzo può oscillare in base alle condizioni della vettura. La nostrasi trova in puglia, dove le condizioni climatiche sono ottimali per la conservazione di questo tipo di vetture, visto che stiamo parlando di una spyder con tetto in tela.Diventa ancheper le lunghe sequenze nel 1967 uscì il celebre film “”, in cui il protagonistaguidava nervosamente una, proprio come la nostra, nella fase finale del Film: la Spider dell’Alfa Romeo raggiunse così una tale notorietà da ispirare una versione speciale chiamata “” (laureato).Memorabile anche la sontuosa- sulla, durante la quale il jet set europeo accompagnònei tre colori della, bianco, rosso e verde, fino allo sbarco in America per la presentazione ufficiale negli Stati Uniti.Il proprietario della vettura è une vanta una collezione di modelli rari e preziosi, frutto di anni di passione e dedizione. Recentemente ha visitato la fiera Auto e Moto d’Epoca 2025, tenutasi a Bologna, dove ha esplorato attentamente le esposizioni e gli stand in cerca di nuove occasioni e affari interessanti per arricchire ulteriormente la sua collezione.