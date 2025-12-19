Notizie
La Commissione europea ha presentato il Pacchetto Automotive
19/12/2025
di Giovanni Iozzia
Tolto il divieto alle auto combustione nel 2035 ma le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni allo scarico del 90%
Il pacchetto odierno mantiene un forte segnale di mercato per i veicoli a zero emissioni (ZEV), offrendo al contempo al settore maggiore flessibilitÃ per raggiungere gli obiettivi di CO2 e supportando veicoli e batterie prodotti nell'Unione Europea.
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha dichiarato: Â«Innovazione. MobilitÃ pulita. CompetitivitÃ . Quest'anno, queste sono state le massime prioritÃ nei nostri intensi dialoghi con il settore automobilistico, le organizzazioni della societÃ civile e le parti interessate. E oggi le stiamo affrontando tutte insieme. Mentre la tecnologia trasforma rapidamente la mobilitÃ e la geopolitica rimodella la concorrenza globale, l'Europa rimane in prima linea nella transizione globale verso una mobilitÃ pulitaÂ».
La Commissione presenta un pacchetto che affronta sia l'offerta che la domanda per la transizione del settore automobilistico: dal lato dell'offerta, presenta una revisione delle attuali norme sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni e una modifica mirata a quelle per i veicoli pesanti (HDV). Dal lato della domanda, propone un'iniziativa per decarbonizzare i veicoli aziendali con obiettivi nazionali vincolanti per i veicoli a zero e basse emissioni.
Dal 2035 in poi, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni allo scarico del 90%, mentre il restante 10% delle emissioni dovrÃ essere compensato attraverso l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione, oppure da e-fuel e biocarburanti.
CiÃ² consentirÃ ai veicoli ibridi plug-in (PHEV), ai veicoli con range extender, ai mild hybrid e ai veicoli con motore a combustione interna di continuare a svolgere un ruolo anche dopo il 2035, oltre ai veicoli completamente elettrici (EV) e a idrogeno.
Prima del 2035, le case automobilistiche potranno beneficiare di supercrediti per le piccole auto elettriche a prezzi accessibili prodotte nell'Unione Europea. CiÃ² incentiverÃ la diffusione sul mercato di un maggior numero di modelli di veicoli elettrici di piccole dimensioni.
La Commissione propone anhe una modifica mirata agli standard sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, con una flessibilitÃ che faciliti il rispetto degli obiettivi del 2030. Con 1,8 miliardi di euro, il programma Battery Booster accelererÃ lo sviluppo di una catena del valore delle batterie interamente prodotta nell'UE.
L'Automotive Omnibus alleggerirÃ gli oneri amministrativi e ridurrÃ i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitivitÃ globale e liberando risorse per la decarbonizzazione. Si prevede che le aziende risparmieranno circa 706 milioni di euro all'anno, portando i risparmi amministrativi a circa 14,3 miliardi di euro all'anno. Tra le altre cose, propone di ridurre il numero di atti normativi secondari che saranno adottati nei prossimi anni e di semplificare i test per i nuovi furgoni e autocarri per passeggeri. CiÃ² ridurrÃ i costi mantenendo al contempo i piÃ¹ elevati standard ambientali e di sicurezza.
