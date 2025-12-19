Notizie

La Commissione europea ha presentato il Pacchetto Automotive

Tolto il divieto alle auto combustione nel 2035 ma le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni allo scarico del 90%

19/12/2025di[ Bruxelles, Belgio ] - Laha presentato ilper sostenere gli sforzi del settore nella. Il pacchetto definisce un quadro politico ambizioso ma pragmatico per, offrendo al contempo maggiore flessibilitÃ ai produttori. Risponde inoltre alle richieste dell'industria dell'UE di semplificare le norme.Il pacchetto odierno mantiene un(ZEV), offrendo al contempo al settoree supportando veicoli e batterie prodotti nell'Unione Europea.Laha dichiarato: Â«Innovazione. MobilitÃ pulita. CompetitivitÃ . Quest'anno, queste sono state le massime prioritÃ nei nostri intensi dialoghi con il settore automobilistico, le organizzazioni della societÃ civile e le parti interessate. E oggi le stiamo affrontando tutte insieme. Mentre la tecnologia trasforma rapidamente la mobilitÃ e la geopolitica rimodella la concorrenza globale, l'Europa rimane in prima linea nella transizione globale verso una mobilitÃ pulitaÂ».La Commissione presenta un: dal lato dell'offerta, presenta una revisione delle attuali norme sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni e una modifica mirata a quelle per i veicoli pesanti (HDV). Dal lato della domanda, propone un'iniziativa per decarbonizzare i veicoli aziendali con obiettivi nazionali vincolanti per i veicoli a zero e basse emissioni., mentre il restante 10% delle emissioni dovrÃ essere compensato attraverso l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione, oppure da e-fuel e biocarburanti.CiÃ² consentirÃ ai veicoli ibridi plug-in (PHEV), ai veicoli con range extender, ai mild hybrid e ai veicoli con motore a combustione interna di continuare a svolgere un ruolo anche dopo il 2035, oltre ai veicoli completamente elettrici (EV) e a idrogeno.Prima del 2035,a prezzi accessibili prodotte nell'Unione Europea. CiÃ² incentiverÃ la diffusione sul mercato di un maggior numero di modelli di veicoli elettrici di piccole dimensioni.La Commissione propone anhe una, con una flessibilitÃ che faciliti il rispetto degli obiettivi del 2030. Con, il programmaaccelererÃ lo sviluppo di una catena del valore delle batterie interamente prodotta nell'UE.e ridurrÃ i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitivitÃ globale e liberando risorse per la decarbonizzazione. Si prevede che, portando i risparmi amministrativi a circa 14,3 miliardi di euro all'anno. Tra le altre cose, propone diche saranno adottati nei prossimi anni e di semplificare i test per i nuovi furgoni e autocarri per passeggeri. CiÃ² ridurrÃ i costi mantenendo al contempo i piÃ¹ elevati standard ambientali e di sicurezza.