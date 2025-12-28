â˜°
CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive


28/12/2025
di Lorenzo Pollini

Uno sguardo dietro le quinte di ciÃ² che ci aspetterÃ  nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo

[ Las Vegas ] - Câ€™Ã¨ poco da fare, il futuro dellâ€™automobile non sta â€“ quasi â€“ piÃ¹ nei centri stile, nellâ€™idea nata dal disegno a matita di un progettista o dallo sviluppo giorno e notte nel reparto motori, ma sempre piÃ¹ nei laboratori di software, intelligenza artificiale e semiconduttori. Questo Ã¨ il trend che conferma il CES di Las Vegas, in programma nei primi giorni del 2026, dal 6 al 9 Gennaio.

Il tema dominante Ã¨ quello delle software-defined vehicles: auto progettate come piattaforme digitali aggiornabili nel tempo, un poâ€™ come avere a che fare con uno smartphone per capirci, dove periodicamente vengono rilasciati aggiornamenti software che teoricamente ne migliorano le performance â€“ o nel caso dellâ€™auto che ne migliorerebbero i consumi, le prestazioni e magari riuscirebbero anche a farti il caffÃ¨ fra unâ€™indicazione del navigatore e lâ€™altra.

Al CES d Las Vegas ci sarÃ  ampio spazio anche per quanto riguarda lâ€™intelligenza artificiale a bordo: non piÃ¹ solo assistenza vocale che ti suggerisce la svolta migliore od imposta il clima ad un tuo comando, ma piuttosto qualcosa che si avvicina piÃ¹ ad un mix fra uno psicologo ed un genitore: comprenderanno e si preoccuperanno se sei stanco al volante, capiranno se stai guidando in cittÃ  od in autostrada ed interverranno proponendoti se preferisci una guida rilassata o piÃ¹ brillante in base al tuo stato fisico e mentale. Paurosamente affascinante?

La guida assistita autonoma resta poi anchâ€™essa una delle grandi protagoniste a Las Vegas, con sensori LiDAR sempre piÃ¹ piccoli, precisi e tascabili, puntando sempre piÃ¹ a telecamere che non vedono solo, ma capiscono anche cosa stanno guardando, radar che leggono il traffico in tempo reale e mappe ad alta definizione che dialogano costantemente con la vettura.

Lo so che vi state chiedendo: e lâ€™elettrico invece, te lo sei dimenticato? Il CES in realtÃ  non porta molte novitÃ  in termini di nuove auto presentate, ma bensÃ¬ di soluzioni legate a questo mondo fatto di ministilo e silenzio: si Ã¨ puntato infatti a migliorare alcuni aspetti legati alla gestione termica delle batterie, a rendere lâ€™elettronica di potenza piÃ¹ compatta, a migliorare i sistemi di accumulo dati pensati per i veicoli autonomi.

Il CES 2026 si dimostra ancora una volta qualcosa di ben diverso da un salone automotive tradizionale: Ã¨ qualcosa di piÃ¹ simile ad uno sguardo dietro le quinte di ciÃ² che ci aspetterÃ  nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo.

Una domanda perÃ² mi sorge quasi spontanea ovviamente: lâ€™auto continuerÃ  ad esser qualcosa che riesce a trasmettere ed a suscitare emozioni o sarÃ  sempre piÃ¹ un mero e freddo strumento per portarci da un punto allâ€™altro, alla stregua di un Google Maps sullo smartphone? Da persona che apprezza ancora i tachimetri analogici, il sound e la RON 98, preferisco rimanere in silenzio stampa, ma confido ancora nei miracoli.
