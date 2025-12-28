Notizie

CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive

Uno sguardo dietro le quinte di ciÃ² che ci aspetterÃ nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo

28/12/2025di[ Las Vegas ] - Câ€™Ã¨ poco da fare, ilnon sta â€“ quasi â€“ piÃ¹ nei centri stile, nellâ€™idea nata dal disegno a matita di un progettista o dallo sviluppo giorno e notte nel reparto motori, ma sempre piÃ¹ nei. Questo Ã¨ il trend che conferma il, in programma nei primi giorni del 2026,Il tema dominante Ã¨ quello delle: auto progettate come piattaforme digitali aggiornabili nel tempo, un poâ€™ come avere a che fare con uno smartphone per capirci, dove periodicamente vengono rilasciatiche teoricamente ne migliorano le performance â€“ o nel caso dellâ€™auto che ne migliorerebbero i consumi, le prestazioni e magari riuscirebbero anche a farti il caffÃ¨ fra unâ€™indicazione del navigatore e lâ€™altra.Alci sarÃ ampio spazio anche per quanto riguardaa bordo: non piÃ¹ solo assistenza vocale che ti suggerisce la svolta migliore od imposta il clima ad un tuo comando, ma piuttosto: comprenderanno e si preoccuperanno se sei stanco al volante, capiranno se stai guidando in cittÃ od in autostrada ed interverranno proponendoti se preferisci una guida rilassata o piÃ¹ brillante in base al tuo stato fisico e mentale. Paurosamente affascinante?La guida assistita autonoma resta poi anchâ€™essa una delle grandi protagoniste a, consempre piÃ¹ piccoli, precisi e tascabili, puntando sempre piÃ¹ a telecamere che non vedono solo, ma capiscono anche cosa stanno guardando, radar che leggono il traffico in tempo reale e mappe ad alta definizione che dialogano costantemente con la vettura.Lo so che vi state chiedendo: einvece, te lo sei dimenticato? Ilin realtÃ non porta molte novitÃ in termini di nuove auto presentate, ma bensÃ¬ di: si Ã¨ puntato infatti a migliorare alcuni aspetti legati alla, a rendere lâ€™elettronica di potenza piÃ¹ compatta, a migliorare i sistemi di accumulo dati pensati per i veicoli autonomi.Ilsi dimostra ancora una volta qualcosa di ben diverso da un salone automotive tradizionale: Ã¨ qualcosa di piÃ¹ simile ad unodi ciÃ² che ci aspetterÃ nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo.Una domanda perÃ² mi sorge quasi spontanea ovviamente:continuerÃ ad esser qualcosa che riesce a trasmettere ed ao sarÃ sempre piÃ¹ unper portarci da un punto allâ€™altro, alla stregua di un Google Maps sullo smartphone? Da persona che apprezza ancora i, il, preferisco rimanere in silenzio stampa, ma confido ancora nei miracoli.