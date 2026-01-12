Notizie

Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco

12/01/2026di[ Las Vegas ] - Finiti i panettoni e le tombole in famiglia,torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con laal. Leggere elettrica potrebbe subito far pensare al classicoal quale Ã¨ stata aggiunta una spina per la ricarica, ed invece no; giÃ da un primo sguardo si capisce che câ€™Ã¨ qualcosa di diverso, di evoluto: sembra piÃ¹ unâ€™auto che ha passato gli ultimi anni della sua vita fra sala pesi e studi avanzati di aerodinamica, spinta dalla rabbia e dal rancore verso quelladi cui conserva una foto appesa nella sua cameretta, a monito su cosa non diventare mai.Le, con superfici tese ed un coefficiente aerodinamico che torna a dire la sua senza stravolgere i volumi. La piattaforma Ã¨ dedicata, cosÃ¬ da accogliere le batterie, migliorando lo spazio a bordo ed abbassando il baricentro della vettura, con tutti i vantaggi che ne conseguono legati al piacere di guida in strada.Dentro ovviamente tanta tecnologia come siamo abituati oggigiorno:di nuova generazione occupa praticamente metÃ plancia, ma prometteche nulla spartisce con le vecchie versioni. La cosa perÃ² forse piÃ¹ interessante risiede nel carattere di questa, che non grida al mondo il suovestendo futurismi estremi nelle forme e nei contenuti â€“ come forse a volte siamo abituati a vedere intorno a noi â€“ ma conserva quel senso di, mostrandosi come una linea di congiunzione con il futuro a spina elettrica che si sta scegliendo di scrivere.Spazio anche ai numeri perÃ²: oltrenel ciclo WLTP,. Le versioni piÃ¹ cattive promettono uno 0-100 da sportiva travestita, con due motori elettrici e trazione integrale per scaricare tutta la coppia disponibile, anche alla ruota.In un CES fatto piÃ¹ di concept e promesse da marinaio piuttosto che certezze,sembra essere decisa nei suoi passi e con questamostra qualcosa di concreto e reale, niente effetti speciali.