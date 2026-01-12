Notizie
Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco
12/01/2026
di Lorenzo Pollini
Mercedes torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con la nuova GLC elettrica
Le linee della Mercedes GLC elettrica appaiono pulite e muscolose, con superfici tese ed un coefficiente aerodinamico che torna a dire la sua senza stravolgere i volumi. La piattaforma Ã¨ dedicata, cosÃ¬ da accogliere le batterie, migliorando lo spazio a bordo ed abbassando il baricentro della vettura, con tutti i vantaggi che ne conseguono legati al piacere di guida in strada.
Dentro ovviamente tanta tecnologia come siamo abituati oggigiorno: lâ€™MBUX di nuova generazione occupa praticamente metÃ plancia, ma promette velocitÃ ed intuito nellâ€™uso che nulla spartisce con le vecchie versioni. La cosa perÃ² forse piÃ¹ interessante risiede nel carattere di questa Mercedes GLC, che non grida al mondo il suo esser elettrico vestendo futurismi estremi nelle forme e nei contenuti â€“ come forse a volte siamo abituati a vedere intorno a noi â€“ ma conserva quel senso di soliditÃ tipicamente Mercedes, mostrandosi come una linea di congiunzione con il futuro a spina elettrica che si sta scegliendo di scrivere.
Spazio anche ai numeri perÃ²: oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, ricarica ultrarapida a 800 V. Le versioni piÃ¹ cattive promettono uno 0-100 da sportiva travestita, con due motori elettrici e trazione integrale per scaricare tutta la coppia disponibile, anche alla ruota.
In un CES fatto piÃ¹ di concept e promesse da marinaio piuttosto che certezze, Mercedes sembra essere decisa nei suoi passi e con questa GLC elettrica mostra qualcosa di concreto e reale, niente effetti speciali.
