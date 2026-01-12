â˜°
Automania.it

Notizie

Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco


12/01/2026
di Lorenzo Pollini

Mercedes torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con la nuova GLC elettrica

Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco
[ Las Vegas ] - Finiti i panettoni e le tombole in famiglia, Mercedes torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con la nuova GLC elettrica al CES di Las Vegas. Leggere elettrica potrebbe subito far pensare al classico GLC al quale Ã¨ stata aggiunta una spina per la ricarica, ed invece no; giÃ  da un primo sguardo si capisce che câ€™Ã¨ qualcosa di diverso, di evoluto: sembra piÃ¹ unâ€™auto che ha passato gli ultimi anni della sua vita fra sala pesi e studi avanzati di aerodinamica, spinta dalla rabbia e dal rancore verso quella Tesla Model Y di cui conserva una foto appesa nella sua cameretta, a monito su cosa non diventare mai.

Le linee della Mercedes GLC elettrica appaiono pulite e muscolose, con superfici tese ed un coefficiente aerodinamico che torna a dire la sua senza stravolgere i volumi. La piattaforma Ã¨ dedicata, cosÃ¬ da accogliere le batterie, migliorando lo spazio a bordo ed abbassando il baricentro della vettura, con tutti i vantaggi che ne conseguono legati al piacere di guida in strada.

Dentro ovviamente tanta tecnologia come siamo abituati oggigiorno: lâ€™MBUX di nuova generazione occupa praticamente metÃ  plancia, ma promette velocitÃ  ed intuito nellâ€™uso che nulla spartisce con le vecchie versioni. La cosa perÃ² forse piÃ¹ interessante risiede nel carattere di questa Mercedes GLC, che non grida al mondo il suo esser elettrico vestendo futurismi estremi nelle forme e nei contenuti â€“ come forse a volte siamo abituati a vedere intorno a noi â€“ ma conserva quel senso di soliditÃ  tipicamente Mercedes, mostrandosi come una linea di congiunzione con il futuro a spina elettrica che si sta scegliendo di scrivere.

Spazio anche ai numeri perÃ²: oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, ricarica ultrarapida a 800 V. Le versioni piÃ¹ cattive promettono uno 0-100 da sportiva travestita, con due motori elettrici e trazione integrale per scaricare tutta la coppia disponibile, anche alla ruota.

In un CES fatto piÃ¹ di concept e promesse da marinaio piuttosto che certezze, Mercedes sembra essere decisa nei suoi passi e con questa GLC elettrica mostra qualcosa di concreto e reale, niente effetti speciali.
News Correlate

CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive
Uno sguardo dietro le quinte di ciÃ² che ci aspetterÃ  nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo

CES 2025: a Las Vegas la filosofia di Suzuki CES 2025: a Las Vegas la filosofia di Suzuki
Il brand riduce la produzione e offre modelli che migliorano la societÃ 

Honda: al CES le anteprime 0 Series Honda: al CES le anteprime 0 Series
Il brand presenta anche il sistema operativo ASIMO OS

Togg T10F Fastback: reveal al CES di Las Vegas Togg T10F Fastback: reveal al CES di Las Vegas
LÂ´inedita fastback unisce due visioni differenti

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010