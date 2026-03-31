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Finarte a Parma: Un Viaggio nel Tempo tra Curve e Motori

Collezione esclusiva di vetture vendute all´Asta con una parata di icone che spaziano dal fascino pre-bellico alle moderne Supercars

31/03/2026di[ Fiere di Parma ] -

Speciale AutoMotoRetrò 2026

Le Icone d'Epoca e il Fascino Zagato

Il Carattere British

Supercars e Youngtimer: Potenza allo Stato Puro

Rarità e Curiosità

Risultati dei Lotti venduti all'Asta ad AutoMotoRetrò

Presso le Fiere di Parma, lo stand diadsi conferma l'ombelico del mondo per i collezionisti. Una parata di icone che spaziano dal fascino pre-bellico alle moderne Supercars. Ecco i protagonisti più attesi:Il design italiano è rappresentato ai massimi livelli dalladel 1961, capolavoro di aerodinamica, e dallavintage cars del 1967, raffinata replica autorizzata della leggendaria Alfa Romeo 6C 1750. Non passa inosservata la Lancia Flaminia GTC 3C Superleggera Touring del 1965, quintessenza del gran turismo all'italiana, insieme alla rarissima Lancia Flaminia 2.8 Presidenziale del 1968, simbolo di istituzionalità e lusso all'italiana.Per gli amanti delle linee d'Oltremanica, la selezione è da capogiro: dalla muscolosadel 1974 vettura molto rara in Italia alla purezza senza tempo della Morgan 4/4 del 1970. Il mito Jaguar splende con unae l'immancabiledel 1963, auto iconica di. Per chi cerca l'esotismo inglese, spicca ladel 1970 che non passa inosservata per le sue particolari linee, mentre ladel 1978 rappresenta la prima serie prodotta nello stabilimento di Crewe a rimpiazzare il tradizionale telaio separato con una moderna scocca portante. Questa innovazione ha permesso di ridurre significativamente dimensioni e peso, mantenendo invariati lo spazio interno e l'elevato standard di comfort.Il salto nel presente è affidato alla furia della, unastradale, e all'eleganza sportiva della. Il “Biscione” risponde con l'del 1968, mentre la Germania schiera la precisione delladel 2015, l'innovativadel 1989 con le sue portiere a scomparsa e la grintosadel 2008.Non mancano pezzi per palati fini come la“Coppa d'Oro” del 1938 o la raffinata. Il collezionismo si estende oltre l'asfalto con la motonautica d'autore deldel 2007 e la storia militare con ilfuoristrada del 1942. Dalle piccole grandi, fino alla intramontabile, lo stand Finarte è un compendio di storia della mobilità. Vi lasciamo il video completo di tutta laVisto l'esclusività di alcune vetture e l'elevato costo di alcune di esse, le vetture vendute durante la manifestazione sono solo tre:Lotto 02 |del 1970, venduta a: € 4.000,00. Un prezzo d'ingresso interessante per una “instant classic” della prima serie, ideale per chi approccia il collezionismo con un'utilitaria chic e divertente.Lotto 24 |del 1964. Venduta a: € 22.000,00. Un valore che conferma l'apprezzamento per il design di. Questa versione 1.8 è ricercata per la maggiore elasticità del motore rispetto alla 1.5 originale.Lotto 28 |del 1970 venduta a: € 20.000,00. Un risultato notevole per questa “spiaggina” su base Moke, un veicolo ludico che mantiene quotazioni solide grazie alla sua rarità e al fascino estivo intramontabile.