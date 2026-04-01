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Come prevenire che lâ€™auto si fermi improvvisamente? 5 consigli utili
01/04/2026
Fermo dellÂ´auto? Ecco come tutelarsi con un servizio di soccorso stradale
Nella maggior parte dei casi, perÃ², non si tratta di eventi del tutto imprevedibili. Ãˆ possibile prevenirli adottando alcune accortezze, utili inoltre per affrontare i possibili imprevisti con maggiore serenitÃ , qualora proprio la situazione si verificasse nonostante le cautele adottate.
In caso di imprevisto: tutelarsi con un servizio di soccorso stradale
Escludere completamente lâ€™eventualitÃ che la macchina si fermi a causa di un guasto non Ã¨ possibile. Per questo avere a disposizione un servizio di soccorso stradale rappresenta una forma di tutela concreta.
In situazioni di batteria scarica, pneumatico danneggiato o problemi meccanici, ma anche sinistro, poter contare su un intervento rapido permette di limitare i disagi e di riprendere il viaggio in tempi piÃ¹ brevi, mettendosi al volante con piÃ¹ tranquillitÃ .
Le soluzioni piÃ¹ efficaci oggi consentono di contattare lâ€™assistenza stradale tramite app mobile e dunque direttamente dal cellulare, potendo contare su un team sempre a propria disposizione e sulla piena tracciabilitÃ dei soccorsi. Prevenire resta fondamentale, ma sapere come intervenire quando qualcosa va storto fa la differenza.
Programmare la manutenzione
Una manutenzione regolare Ã¨ il primo passo per evitare guasti improvvisi. Quali sono i controlli da programmare nel tempo? Si tratta specialmente di quelli che seguono:
● cambio dellâ€™olio;
● verifica dei filtri;
● ispezione delle componenti principali, come cinghia e freni;
● batteria e pneumatici (su cui perÃ² ci soffermiamo a parte).In questo modo sarÃ possibile individuare eventuali anomalie prima che diventino problemi piÃ¹ seri. Lâ€™ideale, per ottimizzare la manutenzione, Ã¨ rivolgersi a unâ€™officina accreditata per il proprio tipo di vettura, in grado di attenersi maggiormente alle indicazioni del costruttore.
Controllare regolarmente la batteria
La batteria scarica Ã¨ una delle cause piÃ¹ frequenti di fermo improvviso dellâ€™auto e spesso tende a esaurirsi allâ€™improvviso. Questo, almeno, Ã¨ ciÃ² che accade se non la si monitora regolarmente: basta un tester, applicabile anche in autonomia, per verificarne lo stato.
Inoltre, non sono da sottovalutare i segnali come una difficoltÃ di avviamento o delle luci meno intense.
Investire negli pneumatici
Gli pneumatici influiscono tanto sulla sicurezza quanto sullâ€™affidabilitÃ complessiva del veicolo. Una pressione non corretta o unâ€™usura eccessiva tendono ad aumentare il rischio di forature o perdita di controllo: per questo Ã¨ importante effettuare dei controlli regolari presso unâ€™officina di fiducia.
CiÃ² consente di viaggiare in condizioni piÃ¹ sicure e di prevenire situazioni di rischio che potrebbero portare a un fermo improvviso. Anche in questo caso, si tratta di controlli semplici, efficaci per evitare problemi piÃ¹ complessi.
Evitare di viaggiare con poco carburante
Câ€™Ã¨ chi ama portare la vettura in riserva, e fare il pieno solo quando il combustibile Ã¨ quasi esaurito. Questo espone perÃ² a finire il carburante, ritrovandosi letteralmente a piedi, con il rischio di provocare uno scorretto funzionamento del motore.
Mantenere un livello adeguato di carburante Ã¨ perciÃ² una precauzione semplice e da non dare mai per scontata. Quando ci si muove in localitÃ che non si conosce bene, Ã¨ fondamentale preventivare una gestione delle possibili aree di sosta: una precauzione che contribuisce a rendere il viaggio piÃ¹ sicuro e continuo, senza interruzioni improvvise.
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