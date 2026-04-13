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Audi, Ford, Jeep e Fiat. Fine produzione: fine anche delle scuse per comprarle?

Ultimo giro di chiave. Le luci di posizione si spengono. Sipario

Fiat Tipo

Jeep Renegade

Audi A1

Ford Focus

13/04/2026diC’è un modo molto moderno di dire addio alle automobili. Non si fa una festa, non si spegne una linea di produzione dedicando qualche parola al defunto e non c’è nemmeno quel momento cinematografico dove si vede il tecnico che ha lavorato per una vita in quella fabbrica chiudere il cancello dello stabilimento per l’ultima volta.semplicemente le auto finiscono:, sostituite da SUV con minimo 20 telecamere e nomi ispirati ad animali tropicali.Questa è la storia diche hanno segnato un’epoca – chi in modo più incisivo, chi meno – e che salutiamo, almeno nelle forme e nei contenuti che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel tempo.Un’, faceva esattamente quello che prometteva, niente di più – okay, forse qualcosina in meno, ma era trasparente e sincera sino all’ultima bronzina. Lagradualmente, concludendo un ciclo iniziato nel 2015; non un’esplosione improvvisa quindi: più, come un componimento i cui toni si affievoliscono man mano che sta terminando, per lasciar il posto a qualcosa di... più elettrico, alto e molto meno simile al vecchio.Se ci pensate bene,: creare unche sembrasse ancora, ma che fosse al contempoda integrarsi perfettamente nelle vie cittadine senza sembrare un elefante in una cristalleria. Obiettivo centrato. Ora però sta uscendo di scena in modo progressivo anch'essa,, ma – voglio pensare – prendendo parte di quell’esperienza maturata con lae farne tesoro sui successivi modelli.L’Audi A1 nasce per rispondere ad una precisa domanda – che forse non c’era nemmeno bisogno di porsi.Sì, ma forse il costo non vale il segmento.sta infatti progressivamentea combustione, preferendo piuttosto puntare su meno modelli piccoli,: sarà una strategia vincente? Ai posteri l'ardua sentenza.Se c’è un nome che pesa è questo «». Era quella macchina che con le sue declinazioni ed allestimenti,. Circain 27 anni;ha progressivamente ridotto la centralità del modello però, fino anel corso del 2025–2026 e. Non è detto che il nome non torni in futuro, magari su un’auto completamente diversa.vi dice niente?In breve, sta cambiando il modo con cui vengono pensate, costruite e vendute le auto nel mondo, è inutile nasconderlo;, tutto per raggiungere margini di guadagno sempre più importanti. Ma senza uno storytelling che racconti un modello, senza un patrimonio spirituale automobilistico ed una cultura radicata del Marchio, cosa ci resta?