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Il ricordo di un mito nel nome di Alex Zanardi da Castel Maggiore
03/05/2026
di Giulia Morelli
Un uomo, un eroe di altri tempi, dal sorriso contagioso che ci mancherÃ inesorabilmente
Zanardi da Castel Maggiore, figlio di una famiglia per bene che pur dopo la morte della sorella Cristina ostinatamente non ha mai mollato la sua prima passione, i kart sino a quel tragico incidente nel 2001 sulla pista del Lausitzring quando la bestia nera aveva provato a prenderselo con se una prima volta, strappandogli via le gambe. Alex da combattente con quella sua ironia e testardaggine si era rialzato, forse capendo che la vita non Ã¨ solo questione di arti ma di mentalitÃ . Per questo Zanardi cercÃ² una strada alternativa e lâ€™ha trovata nellâ€™handbike, con le Olimpiadi diventando un atleta, un punto di riferimento dal sorriso contagioso.
Ha trovato il modo di trasformare la sua sfortuna in una lezione di vita, dallo spirito umoristico anche laddove di divertente magari non câ€™era nulla, fino allâ€™altro tragico incidente avvenuto in Toscana nel 2020 in un pomeriggio soleggiato che invece Ã¨ subito parso ombroso. Per Alex Ã¨ ricominciata lâ€™ennesima lotta alla vita, una gara tutta in divenire assieme ai suoi cari, la moglie Daniela ed il figlio NiccolÃ². Fino ad oggi dove lâ€™anima si Ã¨ come persa, tutti noi abbiamo perso qualcosa, non ci sono rumori, solo un misterioso senso di vuoto. Alex Zanardi se nÃ© andato il 1 Maggio 2026, lo stesso giorno il 1 Maggio in cui Ã¨ volato in cielo il suo idolo ed amico Ayrton Senna, come a testimoniare due grandi miti uniti da un destino simile.
Oggi mi piace ricordarlo cosÃ¬ assieme a tutti i suoi amici piÃ¹ cari lassÃ¹ libero da tutto, intento a raccontare aneddoti di vita con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto. Zanardi Ã¨ stato un esempio di vita vera, talmente reale ora da fare male, entrando nella leggenda di tutti. Forse una storia come la sua poteva essere degna di un finale migliore, e non essere strappato via alla vita a soli 59 anni. Sicuramente il ricordo ed il simbolo di Alex Zanardi rimarranno sempre una testimonianza di umanitÃ e di generositÃ , unâ€™immagine indissolubile di amore per la vita e di forza dâ€™animo bellissima. Ciao eroe di vita, e come si intitolava il tuo libro Ciao Zanardi da Castel Maggiore.
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