â˜°
Automania.it

Notizie

Il ricordo di un mito nel nome di Alex Zanardi da Castel Maggiore


03/05/2026
di Giulia Morelli

Un uomo, un eroe di altri tempi, dal sorriso contagioso che ci mancherÃ  inesorabilmente

Il ricordo di un mito nel nome di Alex Zanardi da Castel Maggiore
[ Castel Maggiore, Italia ] - Ci sono persone che sanno profondamente entrarti dritte nel cuore, nella mente, nellâ€™immaginario collettivo, le quali anche dopo averle perse non se ne vanno poi per sempre. Riescono a volteggiare come piume e volare ancora piÃ¹ in alto sopra tutti e tutto, una di questa persone ha sicuramente il nome ed il volto di Alex Zanardi. Un uomo, un eroe un esempio a tutto tondo di una vitalitÃ  incontrastata, dal sorriso sincero e pulito, un Bolognese doc. Alessandro Zanardi, questa volta ha dovuto per la prima ed unica volta nella sua vita fare i conti con il silenzio, con il buio chiamato morte, e sembra una beffa perchÃ© Alex era diventato per tutti colui che non si fermava mai.

Zanardi da Castel Maggiore, figlio di una famiglia per bene che pur dopo la morte della sorella Cristina ostinatamente non ha mai mollato la sua prima passione, i kart sino a quel tragico incidente nel 2001 sulla pista del Lausitzring quando la bestia nera aveva provato a prenderselo con se una prima volta, strappandogli via le gambe. Alex da combattente con quella sua ironia e testardaggine si era rialzato, forse capendo che la vita non Ã¨ solo questione di arti ma di mentalitÃ . Per questo Zanardi cercÃ² una strada alternativa e lâ€™ha trovata nellâ€™handbike, con le Olimpiadi diventando un atleta, un punto di riferimento dal sorriso contagioso.

Ha trovato il modo di trasformare la sua sfortuna in una lezione di vita, dallo spirito umoristico anche laddove di divertente magari non câ€™era nulla, fino allâ€™altro tragico incidente avvenuto in Toscana nel 2020 in un pomeriggio soleggiato che invece Ã¨ subito parso ombroso. Per Alex Ã¨ ricominciata lâ€™ennesima lotta alla vita, una gara tutta in divenire assieme ai suoi cari, la moglie Daniela ed il figlio NiccolÃ². Fino ad oggi dove lâ€™anima si Ã¨ come persa, tutti noi abbiamo perso qualcosa, non ci sono rumori, solo un misterioso senso di vuoto. Alex Zanardi se nÃ© andato il 1 Maggio 2026, lo stesso giorno il 1 Maggio in cui Ã¨ volato in cielo il suo idolo ed amico Ayrton Senna, come a testimoniare due grandi miti uniti da un destino simile.

Oggi mi piace ricordarlo cosÃ¬ assieme a tutti i suoi amici piÃ¹ cari lassÃ¹ libero da tutto, intento a raccontare aneddoti di vita con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto. Zanardi Ã¨ stato un esempio di vita vera, talmente reale ora da fare male, entrando nella leggenda di tutti. Forse una storia come la sua poteva essere degna di un finale migliore, e non essere strappato via alla vita a soli 59 anni. Sicuramente il ricordo ed il simbolo di Alex Zanardi rimarranno sempre una testimonianza di umanitÃ  e di generositÃ , unâ€™immagine indissolubile di amore per la vita e di forza dâ€™animo bellissima. Ciao eroe di vita, e come si intitolava il tuo libro Ciao Zanardi da Castel Maggiore.
News Correlate

Maserati MC20: omaggio a Stirling Moss Maserati MC20: omaggio a Stirling Moss
Il prototipo Ã¨ una one-off ispirata alla sua storica monoposto

Allâ€™etÃ  di 90 anni si Ã¨ spento Stirling Moss ex pilota di F1 Allâ€™etÃ  di 90 anni si Ã¨ spento Stirling Moss ex pilota di F1
Il compianto della Formula 1 si stringe attorno alla leggenda Britannica

Addio Shelby, leggenda indimenticabile dellÂ´automotive Addio Shelby, leggenda indimenticabile dellÂ´automotive
Nel 1952 ottiene le prime vittorie nel folle mondo delle corse, conquistando gli allori anche in tre campionati nazionali e nella mitica 24 Ore di Le Mans

In ricordo di Ayrton Senna In ricordo di Ayrton Senna
Venuto a mancare il 1Â° Maggio del 1994 allÂ´etÃ  di 34 anni. Noi di Automania lo ricordiamo cosÃ¬

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010