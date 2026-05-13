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La visita della principessa Kate accende Reggio Emilia

L’evento ha trasformato la città in un palcoscenico di stile e prestigio: telecamere e fotografi giunti da ogni parte del mondo

13/05/2026di[ Reggio Emilia ] - Oggi 13 maggio 2026 è stata una giornata davvero speciale ala città del Tricolore, con l'arrivo della, nella sua prima uscita ufficiale dopo l’intervento. La città era piena di gente e c'era un'atmosfera festosa, con un alto livello di sicurezza. Laè arrivata in città su unablindata scortata da due moto motociclette della polizia, un suv Alfa Romeo Stelvio della polizia seguito da unadei, da unnera dal design sportivo ed elegante ed infine da una Alfa Romeo Giulia silver sempre della scorta dietro la BMW Serie 7 della Principessa del Galles.La principessa ha visitato il centro storico della città, dove ha incontrato ilMarco Massari con la fascia del tricolore e il prefetto di Reggio Emilia Salvatore Angieri. La visita della principessa si è però concentrata sul modello educativo “” adottato da insegnanti ed educatori nelle scuole dell’infanzia in tutto il mondo ed ha mostrato grande interesse per i progetti e le attività laboratoriali e creative dei bambini. La principessa Kate Middleton ha affermato che “l'istruzione rappresenta il collegamento più significativo tra culture diverse”.Dopo l'incontro istituzionale, la principessa ha camminato per le strade del centro, accompagnata dalle autorità locali. Molti cittadini hanno cercato di avvicinarsi per una foto o un saluto. C'era un'atmosfera molto serena e festosa, con famiglie, studenti e curiosi che affollavano le piazze.La principessa ha anche partecipato a una, come il Parmigiano Reggiano e l'aceto balsamico tradizionale. La città si è preparata per l'evento con misure di sicurezza speciali, ma l'atmosfera è stata sempre molto rilassata.La giornata si è chiusa con un concerto al, dedicato all'amicizia culturale fra Italia e Regno Unito. L'evento ha attirato migliaia di visitatori, con circa 150 accreditati stampa da tutto il mondo, creando un impatto positivo per il commercio e il turismo locale. È stato un giorno davvero speciale per Reggio Emilia, che si configura come uno dei momenti ufficiali più significativi degli ultimi periodi.In generale, la visita dellaa Reggio Emilia è stata un evento molto importante, che ha portato la città a essere al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. La città si è preparata per l'evento con grande entusiasmo e ha accolto la principessa con grande calore. Speriamo che questo evento possa essere il punto di partenza per future collaborazioni tra la Gran Bretagna e la città di Reggio Emilia.