Notizie
La visita della principessa Kate accende Reggio Emilia
13/05/2026
di Maura De Sanctis
L’evento ha trasformato la città in un palcoscenico di stile e prestigio: telecamere e fotografi giunti da ogni parte del mondo
La principessa ha visitato il centro storico della città, dove ha incontrato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari con la fascia del tricolore e il prefetto di Reggio Emilia Salvatore Angieri. La visita della principessa si è però concentrata sul modello educativo “Reggio Emilia Approach” adottato da insegnanti ed educatori nelle scuole dell’infanzia in tutto il mondo ed ha mostrato grande interesse per i progetti e le attività laboratoriali e creative dei bambini. La principessa Kate Middleton ha affermato che “l'istruzione rappresenta il collegamento più significativo tra culture diverse”.
Dopo l'incontro istituzionale, la principessa ha camminato per le strade del centro, accompagnata dalle autorità locali. Molti cittadini hanno cercato di avvicinarsi per una foto o un saluto. C'era un'atmosfera molto serena e festosa, con famiglie, studenti e curiosi che affollavano le piazze.
La principessa ha anche partecipato a una degustazione di specialità locali, come il Parmigiano Reggiano e l'aceto balsamico tradizionale. La città si è preparata per l'evento con misure di sicurezza speciali, ma l'atmosfera è stata sempre molto rilassata.
La giornata si è chiusa con un concerto al Teatro Municipale, dedicato all'amicizia culturale fra Italia e Regno Unito. L'evento ha attirato migliaia di visitatori, con circa 150 accreditati stampa da tutto il mondo, creando un impatto positivo per il commercio e il turismo locale. È stato un giorno davvero speciale per Reggio Emilia, che si configura come uno dei momenti ufficiali più significativi degli ultimi periodi.
In generale, la visita della principessa Catherine a Reggio Emilia è stata un evento molto importante, che ha portato la città a essere al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. La città si è preparata per l'evento con grande entusiasmo e ha accolto la principessa con grande calore. Speriamo che questo evento possa essere il punto di partenza per future collaborazioni tra la Gran Bretagna e la città di Reggio Emilia.
Fotogallery
|
Voyager 4: monopattini in sharing a Reggio Emilia
Reggio Emilia sarà la quarta città italiana, insieme a Roma, Milano e Torino, ad avere questo innovativo e sicuro modello di monopattino elettrico
Reggio Emilia: nuove rastrelliere, modernità o pugno nell’occhio?
Investimento di 11 milioni di euro per la riorganizzazione della mobilità a due ruote
Bici elettriche Made in Italy? Si grazie
L´azienda Wayel, del gruppo Termal di Giorgio Giatti, lascia la Cina e torna a Bologna
EICA 2011: la bici elettrica come valido mezzo alternativo
Al Salone del Ciclo di Milano è stato dato spazio anche alla bicicletta elettrica e a nuovi mezzi di trasporto ecologici