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Genesis GV60: il SUV elettrico coreano che vuole insegnare il lusso agli europei
07/07/2026
di Lorenzo Pollini
La Genesis GV60 riesce effettivamente a distinguersi anche in un parcheggio popolato oramai da soli SUV
Con il suo linguaggio stilistico Athletic Elegance, la Genesis GV60 riesce effettivamente a distinguersi anche in un parcheggio popolato oramai da soli SUV - che per giunta sembrano tutti disegnati con la stessa matita. Le superfici sono pulite, il frontale con i fari MicroLens Array ha carattere e la linea del tetto mantiene un equilibrio difficile da trovare in giro fra sportivitÃ ed eleganza. In poche parole un SUV elettrico che non sembra un elettrodomestico. Ebbene sÃ¬, l'ho detto.
L'abitacolo Ã¨ costruito attorno al concetto coreano di ospitalitÃ , trasformando l'auto in un ambiente rilassante piuttosto che in un cockpit da astronave; materiali di qualitÃ , pellami, superfici morbide e un'attenzione quasi maniacale ai dettagli fanno capire immediatamente quale sia il target: chi vuole lusso, sÃ¬, ma senza ostentazione.
E poi c'Ã¨ questa particolaritÃ , la Crystal Sphere lÃ¬ nel tunnel centrale. Quando l'auto Ã¨ spenta appare come una sfera luminosa, ma una volta avviata ruota su sÃ© stessa rivelando il selettore del cambio. Ãˆ una trovata scenografica? Certamente. Ha un'utilitÃ ? No. Ed ancora sto cercando di capirne il senso, ma devo ammettere che ha fascino.
Sotto la carrozzeria troviamo una batteria da 84 kWh e tre livelli di potenza. Si parte dalla versione Pure a trazione posteriore da 229 CV, si sale alla Premium AWD da 318 CV e si arriva alla Luxury da ben 490 CV.
Sono troppi 490 cavalli su un SUV compatto? SÃ¬, probabilmente. Ed Ã¨ proprio questo il bello.
La versione di punta non si limita ad aggiungere numeri sulla scheda tecnica: introduce la modalitÃ Boost, il differenziale elettronico E-LSD, il cambio virtuale, la Drift Mode e sospensioni intelligenti che leggono la strada attraverso una telecamera per adattare continuamente la risposta dell'assetto. Non Ã¨ un effetto del caldo di questi giorni, avete letto bene: un SUV elettrico di lusso con una modalitÃ Drift.
L'autonomia massima dichiarata raggiunge i 561 km secondo il ciclo WLTP, mentre la piattaforma a 800 Volt permette di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti utilizzando colonnine ultrarapide. Tradotto: il tempo di un caffÃ¨ fatto con la moka..e qualche chiacchiera.
Anche la tecnologia di bordo segue la filosofia del tutto serve davvero. Il display OLED da 27 pollici integra strumentazione e infotainment in un'unica superficie continua, mentre aggiornamenti OTA, riconoscimento facciale, impronta digitale e assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale completano un ecosistema digitale moderno, senza risultare troppo invadente.
La gamma italiana parte da 56.400 euro per la Pure RWD, sale a 66.300 euro per la Premium AWD e arriva a 76.500 euro per la Luxury da 490 CV. Non sono cifre popolari, ma nel mondo dei SUV elettrici premium sono decisamente competitive considerando la dotazione.
Il marchio coreano Ã¨ sbarcato ufficialmente in Italia soltanto quest'anno e, dopo l'apertura del primo showroom a Padova, si prepara ad inaugurarne un secondo a Roma entro la fine del 2026.
La Genesis GV60 rappresenta probabilmente il modo migliore per presentarsi al pubblico europeo: elegante senza essere noiosa, tecnologica senza diventare complicata e sufficientemente veloce da ricordare che anche il lusso puÃ² divertirsi.
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