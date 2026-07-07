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Genesis GV60: il SUV elettrico coreano che vuole insegnare il lusso agli europei

La Genesis GV60 riesce effettivamente a distinguersi anche in un parcheggio popolato oramai da soli SUV

07/07/2026diCi sono due modi per costruire un. Il primo Ã¨ riempirlo di schermi, lucine e sigle tecnologiche sperando che basti a convincere il cliente. Il secondo Ã¨ partire da un'idea precisa:ha scelto la seconda strada e la nuovaÃ¨ probabilmente uno dei manifesti piÃ¹ convincenti del marchio coreano.Con il suo linguaggio stilistico, lariesce effettivamente a distinguersi anche in un parcheggio popolato oramai da soli SUV - che per giunta sembrano tutti disegnati con la stessa matita. Le superfici sono pulite, il frontale con i fariha carattere e la linea del tetto mantiene un equilibrio difficile da trovare in giro fra sportivitÃ ed eleganza. In poche parole unche non sembra un elettrodomestico. Ebbene sÃ¬, l'ho detto.L'abitacolo Ã¨ costruito attorno al concetto coreano di ospitalitÃ , trasformando l'auto in un ambiente rilassante piuttosto che in un cockpit da astronave;, pellami, superfici morbide e un'attenzione quasi maniacale ai dettagli fanno capire immediatamente quale sia il target: chi vuole, sÃ¬, ma senza ostentazione.E poi c'Ã¨ questa particolaritÃ , lalÃ¬ nel tunnel centrale. Quando l'auto Ã¨ spenta appare come una sfera luminosa, ma una volta avviata ruota su sÃ© stessa rivelando il. Ãˆ una trovata scenografica? Certamente. Ha un'utilitÃ ? No. Ed ancora sto cercando di capirne il senso, ma devo ammettere che ha fascino.Sotto la carrozzeria troviamo unae tre livelli di potenza. Si parte dalla versioneda 229 CV, si sale allada 318 CV e si arriva allada benSono troppisu un? SÃ¬, probabilmente. Ed Ã¨ proprio questo il bello.La versione di punta non si limita ad aggiungere numeri sulla scheda tecnica: introduce la modalitÃ, il, il, lache leggono la strada attraverso una telecamera per adattare continuamente la risposta dell'assetto. Non Ã¨ un effetto del caldo di questi giorni, avete letto bene: uncon una modalitÃL'massima dichiarata raggiunge isecondo il ciclo, mentre lapermette di passare dal 10 all'80% della batteria in circautilizzando. Tradotto: il tempo di un caffÃ¨ fatto con la moka..e qualche chiacchiera.Anche lasegue la filosofia del tutto serve davvero. Ilintegra strumentazione ein un'unica superficie continua, mentrecompletano unmoderno, senza risultare troppo invadente.La gamma italiana parte daper la, sale aper lae arriva aper la. Non sono cifre popolari, ma nel mondo deisono decisamente competitive considerando la dotazione.Il marchio coreano Ã¨ sbarcato ufficialmente in Italia soltanto quest'anno e, dopo l'apertura del primo, si prepara ad inaugurarne un secondo aentro la fine del 2026.Larappresenta probabilmente il modo migliore per presentarsi al pubblico europeo: elegante senza essere noiosa, tecnologica senza diventare complicata e sufficientemente veloce da ricordare che anche ilpuÃ² divertirsi.