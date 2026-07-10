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Il 2027 anno importante per i SUV

I modelli che attireranno più attenzioni saranno la Jeep Recon, la Bentley Torcal, la Nuova Hyundai Tucson ed i marchi emergenti cinesi

Jeep Recon SUV elettrico

Nuovi SUV 2027: Bentley Torcal e del Gruppo Volkswagen

Renault Bridger

Nuovi suv in uscita 2027

10/07/2026diIlsi preannuncia come un, con una forte spinta verso l'elettrificazione, le piattaforme a 800 V e software sempre più evoluti. Alcuni modelli sono già stati presentati ufficialmente, altri sono stati solo annunciati oppure si sono visti alcuni prototipi.Le caratteristiche dei nuovi SUV saranno principalmente: batterie più efficienti e tempi di ricarica ridotti; maggiore diffusione di sistemi plug-in hybrid evoluti; funzioni di guida assistita sempre più avanzate; design più aerodinamici e software aggiornabili over the air.Tra le novità più importanti c'è senza dubbio la, un SUV elettrico pensato come alternativa ecologica alla gemella, con autentiche capacità off-road, tetto e porte rimovibili e trazione integrale. Prodotta negli Sati Uniti, il suo arrivo in Europa è previsto nel corso del 2027., compatti per dovrebbero essere presentati subito dopo l’immissione sul mercato della Recon., il suo primo SUV completamente elettrico. Sarà un modello di lusso, sviluppato su una piattaforma condivisa con la futura. Un’architettura a 800 V, ricarica ultra-rapida e prestazioni elevate. Le prime consegne sono previste nel 2027.Il marchio statunitenseche dal 2022, fa parte del, farà il suo debutto nel settore con unispirato aglidegli anni Settanta. Sarà disponibile sia in versione elettrica sia con range extender.La casa franceseha mostrato in anteprima la, un SUV compatto destinato inizialmente ai mercati internazionali. Il modello di serie arriverà entro la fine del 2027 con motorizzazioni ibride.ha anch’essa fornito le anticipazioni dellasenza però presentare il modello definitivo, ma mostrando chiaramente quale direzione vuole percorrere: un SUV sportivo elettrico.sono: lacon un design più squadrato e motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid; labasata sulla piattaforma Neue Klasse, destinata a sostituire progressivamente le versioni tradizionali; lacon tecnologia range extender e vocazione off-road, si ispira dichiaratamente ai grandi classici del fuoristrada, come la Land Rover Defender, che sarà disponibile anche il Europa.