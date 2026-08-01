Notizie

Lotus Emira 420 Sport: l´asticella si alza

For the drivers. La vettura di produzione a quattro cilindri più veloce al mondo

01/08/2026di[ Hetel ] - Avete mai pensato a quanto la vostrapossa rovinare il flusso aerodinamico della vettura? Probabilmente voi no, masì. Dimenticate infatti tutto quello che pensavate di sapere sulla. Daarriva la nuova, una versione che prende il concetto di “” e lo porta a un livello superiore. Il dato che cattura subito l'attenzione? È la, capace di toccare igrazie ai suoiMa fermarsi ai numeri sarebbe un errore. Perché unanon nasce per impressionare al bar con la scheda tecnica: nasce per trasformare ogni curva in un'esperienza. E proprio qui lasembra voler fare la differenza.Sotto il cofano pulsa il noto, ora nella sua configurazione più estrema, abbinato a uncompletamente ricalibrato. Il risultato? Loviene archiviato in, mentre la risposta all'acceleratore promette di essere ancora più immediata e coinvolgente.La vera magia, però, è nascosta nel lavoro degli ingegneri. Con il nuovo, l'perde fino agrazie a componenti come lo, ile la. Meno peso significa più agilità, uno sterzo ancora più comunicativo e quella leggerezza dinamica che rappresenta da sempre ilNon manca nemmeno un'evoluzionesono stati ridisegnati per generare, senza aumentare la resistenza aerodinamica. Tradotto: più stabilità alle alte velocità e maggiore precisione quando si inizia davvero a fare sul serio tra i cordoli.Per chi frequenta abitualmente ioffre anche ammortizzatori, una soluzione derivata direttamente dal motorsport che promette un controllo del telaio ancora più raffinato, senza sacrificare il comfort nell'utilizzo stradale.Anche il design racconta chiaramente le intenzioni della vettura. Debutta il nuovo colore, mentre per la prima volta sullaè disponibile un ampio utilizzo della, capace di enfatizzare sia l'estetica sia la ricerca della massima leggerezza.L'abitacolo resta fedele alla filosofia: pochi fronzoli, tanta sostanza e il guidatore sempre al centro della scena, con rivestimenti ine dettagli specifici dedicati alla versioneCon un prezzo di partenza di, la nuovanon è soltanto la variante più potente della gamma: rappresenta probabilmente il manifesto più puro della filosofia “”. In un'epoca in cui le sportive diventano sempre più pesanti e digitali,continua a percorrere una strada diversa. E, almeno sulla carta, sembra aver trovato ancora una volta la ricetta giusta.