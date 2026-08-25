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Svolta Porsche: maxi accordo con TATA per lÂ´IA nellÂ´automotive

Porsche cede MHP al colosso TATA: nasce lÂ´asse globale per lÂ´auto del futuro guidata dallÂ´Intelligenza Artificiale

I dettagli dell'acquisizione e il futuro di MHP

Verso la produzione definita dal software

L'ecosistema automotive guidato dall'Intelligenza Artificiale

25/08/2026di[ Stoccarda ] -ha annunciato ladella sua(TCS), il colosso indiano dei servizi IT e della consulenza tecnologica parte del. L'operazione, soggetta all'approvazione delle autoritÃ competenti e destinata a concludersi nei prossimi mesi, non rappresenta una semplice dismissione finanziaria, ma l'inizio di una massiccia alleanza globale nel campo delle soluzioni digitali e dell'intelligenza artificiale applicata alla mobilitÃ del futuro.Il costruttore di Stoccarda ha deciso di vendere lâ€™intero gruppo MHP con un obiettivo industriale preciso: concentrare tutte le proprie risorse suldelle, legandosi contemporaneamente a un partner tecnologico globale in grado di proiettare il marchio nell'era deiIn base agli accordi strategici, Tata Consultancy Services acquisirÃ MHP nella sua interezza. L'operazione Ã¨ stata strutturata per preservare l'alto valore consulenziale costruito dalla societÃ tedesca in oltre trent'anni di attivitÃ . MHP manterrÃ infatti il proprio marchio storico, la, vicino a Stoccarda, e continuerÃ a operare come societÃ di consulenza indipendente sotto la sua attuale denominazione.L'ingresso nel Gruppo indiano Tata, realtÃ globale presente in ben 55 paesi, garantirÃ a MHP e ai suoi oltre 4800 dipendenti una platea internazionale di sviluppo e una capacitÃ di innovazione senza precedenti. I clienti attuali e futuri della societÃ beneficeranno di un portafoglio di competenze tecnologiche notevolmente ampliato, mentre Porsche manterrÃ intatta e anzi rafforzerÃ la proficua e consolidata collaborazione con la sua ex controllata.MHP (Mieschke Hofmann und Partner) si Ã¨ affermata negli anni come una delle principali societÃ di consulenza gestionale e informatica a livello internazionale, operando in settori adche spaziano dall'aerospazio alla difesa, fino all'energia e al settore pubblico. La sua profonda esperienza nella gestione di programmi di trasformazione complessi guiderÃ ora la transizione di Porsche verso i pilastri industriali dei prossimi anni.Le prioritÃ strategiche della nuova collaborazione includono lo sviluppo della produzione definita dal software, l'ottimizzazione e la gestione predittiva della, il potenziamento dellee la creazione di. Grazie alle risorse combinate con TCS, il costruttore tedesco punta a trasformare le innovazioni tecnologiche teoriche in modelli industriali concreti, scalabili e pronti per il mercato globale.Il perno centrale dell'accordo risiede nellache coinvolge Porsche, TCS e MHP. Le tre realtÃ collaboreranno strettamente per, lae l'diall'interno di tutte le aree chiave del business automobilistico. La trasformazione digitale riguarderÃ l'intera catena del valore di Porsche, migliorando la competitivitÃ e l'efficienza aziendale in un mercato in cui il software e l'analisi dei dati sono diventati i veri fattori che fanno la differenza.I vertici delle rispettive aziende hanno espresso grande soddisfazione per un'operazione che ridefinisce gli equilibri tecnologici del settore. Il dottor, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, ha sottolineato come l'unione tra l'esperienza automobilistica del marchio e ledipermetterÃ di incrementare l'innovazione in un mondo della mobilitÃ sempre piÃ¹ orientato ai dati.Allo stesso modo, il CEO e Amministratore Delegato di Tata Consultancy Services,, ha evidenziato l'entusiasmo del gruppo indiano nel supportare Porsche. Secondo il manager, l'alleanza permetterÃ di industrializzare l'Intelligenza Artificiale su larga scala, accelerando l'evoluzione dei modelli di business verso le esperienze didel