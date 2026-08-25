Notizie
Svolta Porsche: maxi accordo con TATA per lÂ´IA nellÂ´automotive
25/08/2026
di Domenico Scalera
Porsche cede MHP al colosso TATA: nasce lÂ´asse globale per lÂ´auto del futuro guidata dallÂ´Intelligenza Artificiale
Il costruttore di Stoccarda ha deciso di vendere lâ€™intero gruppo MHP con un obiettivo industriale preciso: concentrare tutte le proprie risorse sul core business delle auto sportive, legandosi contemporaneamente a un partner tecnologico globale in grado di proiettare il marchio nell'era dei veicoli definiti dal software.
I dettagli dell'acquisizione e il futuro di MHP
In base agli accordi strategici, Tata Consultancy Services acquisirÃ MHP nella sua interezza. L'operazione Ã¨ stata strutturata per preservare l'alto valore consulenziale costruito dalla societÃ tedesca in oltre trent'anni di attivitÃ . MHP manterrÃ infatti il proprio marchio storico, la sede centrale di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda, e continuerÃ a operare come societÃ di consulenza indipendente sotto la sua attuale denominazione.
L'ingresso nel Gruppo indiano Tata, realtÃ globale presente in ben 55 paesi, garantirÃ a MHP e ai suoi oltre 4800 dipendenti una platea internazionale di sviluppo e una capacitÃ di innovazione senza precedenti. I clienti attuali e futuri della societÃ beneficeranno di un portafoglio di competenze tecnologiche notevolmente ampliato, mentre Porsche manterrÃ intatta e anzi rafforzerÃ la proficua e consolidata collaborazione con la sua ex controllata.
Verso la produzione definita dal software
MHP (Mieschke Hofmann und Partner) si Ã¨ affermata negli anni come una delle principali societÃ di consulenza gestionale e informatica a livello internazionale, operando in settori ad altissima tecnologia che spaziano dall'aerospazio alla difesa, fino all'energia e al settore pubblico. La sua profonda esperienza nella gestione di programmi di trasformazione complessi guiderÃ ora la transizione di Porsche verso i pilastri industriali dei prossimi anni.
Le prioritÃ strategiche della nuova collaborazione includono lo sviluppo della produzione definita dal software, l'ottimizzazione e la gestione predittiva della supply chain, il potenziamento delle infrastrutture di sicurezza informatica e la creazione di piattaforme digitali integrate. Grazie alle risorse combinate con TCS, il costruttore tedesco punta a trasformare le innovazioni tecnologiche teoriche in modelli industriali concreti, scalabili e pronti per il mercato globale.
L'ecosistema automotive guidato dall'Intelligenza Artificiale
Il perno centrale dell'accordo risiede nella creazione di una partnership a tre vie che coinvolge Porsche, TCS e MHP. Le tre realtÃ collaboreranno strettamente per accelerare lo sviluppo, la scalabilitÃ e l'integrazione di applicazioni avanzate di Intelligenza Artificiale all'interno di tutte le aree chiave del business automobilistico. La trasformazione digitale riguarderÃ l'intera catena del valore di Porsche, migliorando la competitivitÃ e l'efficienza aziendale in un mercato in cui il software e l'analisi dei dati sono diventati i veri fattori che fanno la differenza.
I vertici delle rispettive aziende hanno espresso grande soddisfazione per un'operazione che ridefinisce gli equilibri tecnologici del settore. Il dottor Michael Leiters, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, ha sottolineato come l'unione tra l'esperienza automobilistica del marchio e le competenze digitali di TCS permetterÃ di incrementare l'innovazione in un mondo della mobilitÃ sempre piÃ¹ orientato ai dati.
Allo stesso modo, il CEO e Amministratore Delegato di Tata Consultancy Services, Kunchitham Krithivasan, ha evidenziato l'entusiasmo del gruppo indiano nel supportare Porsche. Secondo il manager, l'alleanza permetterÃ di industrializzare l'Intelligenza Artificiale su larga scala, accelerando l'evoluzione dei modelli di business verso le esperienze di mobilitÃ intelligenti del futuro.
Nella Foto: K. Krithivasan and Dr. Michael Leiters
News Correlate
CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive
Nissan: soluzioni tech contro il riscaldamento globale
CES Las Vegas 2026: sbirciare dietro al futuro dellâ€™automotive
Uno sguardo dietro le quinte di ciÃ² che ci aspetterÃ nei prossimi anni una volta schiusa la portiera della vostra auto e seduti a bordo
Nissan: soluzioni tech contro il riscaldamento globale
Il brand sta sperimentando una innovativa vernice refrigerante