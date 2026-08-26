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GTA 6: due video trapelati e 2,8 miliardi di dollari in fumo

Nel giro di circa 48 ore, le azioni di Take-Two Interactive, la societÃ proprietaria di Rockstar Games, hanno perso circa il 5%

26/08/2026diCi sono modi decisamente complicati per perdere. Puoi costruire un aeroporto nel posto sbagliato. Puoi comprare una squadra di calcio che gioca malissimo. Oppure, puoi semplicemente lasciare che qualcunoalcuni video diprima che Rockstar sia pronta a mostrarli.A quanto pare,Nel giro di circa, le azioni di, la societÃ proprietaria di Rockstar Games, hanno perso circa il 5%, cancellando dalla capitalizzazione di mercato qualcosa come. Una cifra talmente grande da sembrare inventata per dare un titolo migliore a questo articolo. E invece no.Naturalmente nessuno ha presodal conto corrente di Take-Two e li ha buttati in un tombino, la Borsa funziona in maniera leggermente piÃ¹ surreale: basta che ilperchÃ©, sulla carta, miliardi di dollari di valore spariscano nel giro di qualche ora.E tutto questo per. Non uno qualunque, perÃ².Ã¨ diventato qualcosa che va ben oltre il semplice concetto di videogioco. Ãˆ diventato una specie diche Rockstar sta preparando da anni con la stessa discrezione con cui un governo potrebbe preparare un lancio spaziale: ogni immagine ufficiale viene, ogni trailer analizzato al microscopio e ogni informazione custodita come se contenesse i codici di lancio di un'arma nucleare.Poi perÃ² qualcuno chiamatodecide che, forse, tutta questaera un po' sopravvalutata; online hanno iniziato a comparire filmati apparentemente provenienti da unadi, mostrando sequenze di gameplay e porzioni del mondo di gioco che Rockstar avrebbe evidentemente preferitoancora per un po'.PerchÃ© un leak normalmente rovina una sorpresa. In questo caso ha fatto qualcosa di molto piÃ¹ costoso: ha interferito con unaRockstar aveva costruito intorno aun'attesa quasi irripetibile e adesso si ritrova a fare quello che: inseguire il proprio gioco su Internet, chiedendo alle piattaforme di rimuovere i filmati mentre questi continuano aTake-Two Ã¨ arrivata persino a, chiedendo informazioni a Microsoft e Discord per cercare di identificare i responsabili della diffusione del materiale.Il paradosso Ã¨ che, per quanto spettacolare sia il numero dei, non significa cheabbia improvvisamente smesso di essere il gioco piÃ¹ atteso degli ultimi anni.Ma una cosa Ã¨ ormai evidente: quando un videogioco Ã¨ abbastanza importante da poter cancellare quasi tre miliardi di dollari di capitalizzazione in due giorni, forse