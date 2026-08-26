Notizie
GTA 6: due video trapelati e 2,8 miliardi di dollari in fumo
26/08/2026
di Lorenzo Pollini
Nel giro di circa 48 ore, le azioni di Take-Two Interactive, la societÃ proprietaria di Rockstar Games, hanno perso circa il 5%
A quanto pare, l'ultima Ã¨ la soluzione piÃ¹ rapida.
Nel giro di circa 48 ore, le azioni di Take-Two Interactive, la societÃ proprietaria di Rockstar Games, hanno perso circa il 5%, cancellando dalla capitalizzazione di mercato qualcosa come 2,83 miliardi di dollari. Una cifra talmente grande da sembrare inventata per dare un titolo migliore a questo articolo. E invece no.
Naturalmente nessuno ha preso 2,83 miliardi di dollari dal conto corrente di Take-Two e li ha buttati in un tombino, la Borsa funziona in maniera leggermente piÃ¹ surreale: basta che il valore delle azioni scenda perchÃ©, sulla carta, miliardi di dollari di valore spariscano nel giro di qualche ora.
E tutto questo per un videogioco. Non uno qualunque, perÃ².
GTA 6 Ã¨ diventato qualcosa che va ben oltre il semplice concetto di videogioco. Ãˆ diventato una specie di evento mondiale che Rockstar sta preparando da anni con la stessa discrezione con cui un governo potrebbe preparare un lancio spaziale: ogni immagine ufficiale viene centellinata, ogni trailer analizzato al microscopio e ogni informazione custodita come se contenesse i codici di lancio di un'arma nucleare.
Poi perÃ² qualcuno chiamato CyberLeek decide che, forse, tutta questa segretezza era un po' sopravvalutata; online hanno iniziato a comparire filmati apparentemente provenienti da una build giocabile di GTA 6, mostrando sequenze di gameplay e porzioni del mondo di gioco che Rockstar avrebbe evidentemente preferito tenere nascoste ancora per un po'.
PerchÃ© un leak normalmente rovina una sorpresa. In questo caso ha fatto qualcosa di molto piÃ¹ costoso: ha interferito con una macchina commerciale che vale miliardi.
Rockstar aveva costruito intorno a GTA 6 un'attesa quasi irripetibile e adesso si ritrova a fare quello che nessun sviluppatore vorrebbe mai fare: inseguire il proprio gioco su Internet, chiedendo alle piattaforme di rimuovere i filmati mentre questi continuano a ricomparire altrove.
Take-Two Ã¨ arrivata persino a rivolgersi ai tribunali, chiedendo informazioni a Microsoft e Discord per cercare di identificare i responsabili della diffusione del materiale.
Il paradosso Ã¨ che, per quanto spettacolare sia il numero dei 2,83 miliardi, non significa che GTA 6 abbia improvvisamente smesso di essere il gioco piÃ¹ atteso degli ultimi anni.
Ma una cosa Ã¨ ormai evidente: quando un videogioco Ã¨ abbastanza importante da poter cancellare quasi tre miliardi di dollari di capitalizzazione in due giorni, forse non Ã¨ piÃ¹ soltanto un videogioco.
News Correlate
Lambo V12 Vision Gran Turismo: reveal a Monte Carlo
McLaren Ultimate Vision Gran Turismo: presto su PlayStation 4
Valentino Rossi the Game: arriva il gioco dedicato alla MotoGP
La Fiat che non ti aspetti
Lambo V12 Vision Gran Turismo: reveal a Monte Carlo
La sportiva virtuale sarÃ disponibile su Playstation 4 dal 2020
McLaren Ultimate Vision Gran Turismo: presto su PlayStation 4
Uso esteso della fibra di carbonio e soluzioni aerodinamiche avanzate rendono la guida emozionante
Valentino Rossi the Game: arriva il gioco dedicato alla MotoGP
A partire dal 16 giugno arriva il nuovo videogame dedicato al motorsport e al campione di Tavullia
La Fiat che non ti aspetti
Dallâ€™unione con Chrysler la Fiat ha tratto nuova linfa e nuove idee, questa vettura molto speciale Ã¨ una manifestazione di questa nuova forza