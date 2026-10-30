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MAUTO Mostra Motor Italia 1926–2026: 100 Anni di Eleganza

Design e Cultura dell´Automobile ad Auto e Moto d´Epoca 2026

30/10/2026di[ Bologna Fiere ] -

Speciale Auto e Moto d'Epoca 2026

Adpresso Bologna Fiere ilha esposto in verse molto ridotta rispetta a due anni fà:ripercorre un secolo di storia automobilistica attraverso un ricco, documenti d'archivio e immagini d’epoca. L'esposizione illustra l’evoluzione del rapporto tra autoveicolo, design industriale, innovazione tecnologica, fotografia e costume sociale.Al centro del percorso espositivo vi sono i cinquant’anni di pubblicazione della rivista(attiva dal 1926 al 1976) e la figura del suo fondatore,: fotografo torinese, protagonista del giornalismo di settore e figura chiave della cultura fotografica del Novecento. Attraverso il suo obiettivo e la sua linea editoriale, Bricarelli ha documentato l'evoluzione dei, deie delle, restituendo l’atmosfera di un’epoca in cui l’automobile ha valicato la dimensione di mero mezzo di trasporto per ergersi a simbolo di modernità, innovazione e stile.Un focus specifico è riservato allae ai suoi protagonisti. Nel capoluogo piemontese, la convergenza tra industria, ricerca tecnica, arte e carrozzeria ha strutturato una cultura dell’automobile destinata a segnare profondamente l’immaginario tecnologico ed estetico del XX secolo.Fondata nel 1926, la rivista si avvalse della collaborazione di celebri illustratori e giornalisti, tra cui, fondatore dele autore di molte tra le più iconiche copertine della testata. Oggi, il Centro di Documentazione delfigura tra lea livello globale a conservare la, offrendo un patrimonio documentario di prim'ordine a ricercatori, storici e appassionati.

Schede Tecniche e Storiche delle Vetture

Telaio Itala Tipo 61

Fiat 509 “Weymann” del 1929

Fiat 508B Berlina Lusso “Balilla” del 1935

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

Auto e Moto d’Epoca 2027 e Padova Only Classics

Progettata verso la fine degli anni Venticinque e conservata nella collezione del MAUTO – Museo Nazionale dell'Automobile, la Tipo 61 coniuga la raffinatezza costruttiva tipica delle vetture di alta classe con una motorizzazione moderna e di cilindrata contenuta rispetto agli standard dell'epoca. Il cuore del progetto è il motore, sofisticato nella concezione grazie al, allae allain testa (OHV). Proposta con listini compresi tra le 40.000 e le 56.000 Lire a seconda della carrozzeria — come lafirmata dal carrozziere franceseconservata al Museo —, ilrappresenta una delle ultime espressioni dell’eccellenza costruttiva della storica casa torinese.Pensata per avvicinare la media borghesia all’automobile e appartenente alla collezione del MAUTO, lanasce sulle moderne linee di montaggio dello stabilimento del Lingotto. La sua diffusione capillare fu favorita dalla fondazione della S.A.V.A. (), la prima finanziaria italiana a introdurre l’acquisto rateale. L’esemplare esposto dispone di unacon, caratterizzata da una struttura in legno rivestita in similpelle capace di assecondare le flessioni del telaio ed eliminare le vibrazioni e i tipici cigolii metallici dell’epoca.Proveniente dalla, ladifferisce dal modello precedente per la nuova carrozzeria a quattro porte, più aerodinamica, e per l'adozione del cambio manuale a quattro marce. Fu presentata alcon un prezzo di listino di 12.500 Lire per la versione base e di 13.500 Lire per la versione lusso. Prodotta in circa 73.000 esemplari, nel 1937 fu sostituita dal modello. Lafu donata da una ricca famiglia cattolica milanese a, Vescovo di Saluzzo, che la utilizzò come vettura personale e istituzionale dal 1943 al 1967.Un patrimonio eccezionale di oltre, rappresentative di, narra l’evoluzione storica, tecnologica e culturale dell’invenzione che ha ridefinito la mobilità globale. Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio straordinario: dalledi fine Ottocento aidegli, dalle icone di corse epiche e viaggi memorabili fino ai prototipi che continuano a tracciare le nuove frontiere della ricerca e dell'innovazione.Mentre l'apuntamento diper la prossima edizione 2027 sempre a Bologna Fiere si terrà dal 21 al 24 ottobre 2027, affiancato nel calendario dache debutterà dal 26 al 28 febbraio 2027 con auto e moto costruite tra il 1886 e il 1977, distribuite in quattro settori espositivi.