Notizie

FIVA e Ferrari Classiche avviano una collaborazione esclusiva

Auto e Moto d’Epoca 2025 la Ferrari 250 GT del 1959 e vintage bike Aermacchi Chimera 175 del 1957

01/11/2025di[ Bologna Fiere ] -

Speciale Auto e Moto d'Epoca 2025

Un impegno congiunto per l'autenticità e la tutela del patrimonio storico

Vantaggi per proprietari, acquirenti e organizzatori di eventi per le auto storiche

Un esempio concreto: la Ferrari 250 GT del 1959

Moto Aermacchi Chimera 175 del 1957

Verso una nuova era nella certificazione dei veicoli d’epoca

Il 23 ottobre si è formalmente concretizzata una collaborazione di rilevanza internazionale tra la(Fédération Internationale des Véhicules Anciens) e, divisione di Ferrari dedicata alladel. Questo accordo sancisce un impegno condiviso volto a elevare ulteriormente gli standard di autenticità e tracciabilità nel settore delle, con un focus particolare sui modelli Ferrari.L’iniziativa prevede che tutti iincludano, da questo momento in poi, la(FIVA ID Card), strumento universalmente riconosciuto comeper la documentazione storica dei. Tale sinergia rappresenta una pietra miliare, non solo per la diffusione di una doppia certificazione di eccellenza, ma soprattutto per la tutela integrata del patrimonio automobilistico in senso lato, che si traduce in identificazione, autenticazione e conservazione di valori storici e culturali di assoluto rilievo.L’accordo perfezionato fra FIVA e Ferrari Classiche costituisce una garanzia aggiuntiva per i possessori e gli appassionati di, incrementando il livello di fiducia nel mercato secondario delle vetture classiche. Per gli organizzatori di eventi motoristici, questa partnership rappresenta uno strumento prezioso per assicurare la qualità e la genuinità dei mezzi esposti o in gara,delle manifestazioni che fanno da palcoscenico a queste autenticheFra i momenti salienti di questa collaborazione figura l’esposizione presso lo stand FIVA ad Auto e Moto d’Epoca di unadel 1959, vettura esclusivamente fornita da Ferrari stessa. Questo modello rappresenta ilad aver ottenuto simultaneamente lae la, incarnando concretamente il valore aggiunto che questa alleanza apporta in termini di garanzia di autenticità e preservazione storica.Nel padiglione FIVA adpresso Bologna Fiere ad affiancare la Ferrari 250 GT era presente anche un moto vintagedel 1957, prodotta da Aermacchi azienda italiana della provincia di Varese (nata nel 1913), progettata dae dal designer pilotaDi Beaumont, è stata una moto molto innovativa per l'epoca. Presentata al Salone del motociclo di Milano nel 1955, si distingueva per la carenatura integrale e per il mono ammortizzatore posteriore posizionato sotto la sella. Ilera una quattro tempi, con distribuzione ad aste e bilancieri e lubrificazione a carter umido. Con una cilindrata di 172,4 cc con una potenza di 10 CV a 6.800 giri/min guidati da una trasmissione che prevedeva un cambio a quattro rapporti con trasmissione primaria a ingranaggi, in blocco con comando a pedale in grado di raggiungere i 110 km/h non male per l'epoca.Nonostante l'innovazione tecnica e il design avanzato, la Aermacchi Chimera 175 non ebbe successo commerciale, portando l'azienda a sviluppare modelli più tradizionali. La produzione della Aermacchi Chimera 175 si è fermata nel 1960 dopo 119 esemplari.La partnership fra FIVA e Ferrari Classiche evidenzia un percorso di crescita e professionalizzazione per il settore delle, dove laassume un ruolo sempre più centrale e riconosciuto a livello globale. La collaborazione si configura come un modello virtuoso di cooperazione tra enti specializzati, chiamati a salvaguardare e valorizzare un patrimonio complesso, fatto di innovazione tecnologica, design e memoria storica.In ultima analisi, questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la tutela del, rafforzando la posizione di Ferrari tra i leader indiscussi dell’eccellenza tecnica e della tradizione storica nel settore dei veicoli classici.