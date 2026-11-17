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Tanti i modelli di microcar e city car in arrivo tra il 2027 e il 2028
17/11/2026
di Giovanni Iozzia
Il mercato europeo si prepara a riscoprire le vetture compatte
La tendenza non riguarda soltanto le piccole vetture destinate agli spostamenti cittadini. Si sta delineando una vera e propria trasformazione del mercato, nella quale convivranno quadricicli elettrici, microcar a quattro posti e automobili di segmento A, progettate per garantire maggiore versatilitÃ anche fuori dai centri urbani.
La questione del prezzo sarÃ determinante. L'obiettivo dichiarato da diversi costruttori Ã¨ avvicinare l'elettrico a una fascia di pubblico piÃ¹ ampia, superando uno degli ostacoli che finora ne hanno rallentato la diffusione: il costo d'acquisto.
Nissan Pixo
La Nissan Pixo, consegne dal 2027. Ãˆ una delle novitÃ piÃ¹ concrete. Nissan torna nel segmento A con una piccola elettrica sviluppata in collaborazione con Renault. Lunga 3,80 metri, dispone di una batteria LFP da 27,5 kWh, autonomia dichiarata fino a 259 km WLTP e ricarica rapida in corrente continua a 50 kW. Il motore sviluppa 60 kW. Ãˆ pensata soprattutto per la mobilitÃ quotidiana, con dimensioni contenute ma un abitacolo razionale e un bagagliaio da 356 litri. Il prezzo per il mercato italiano deve ancora essere comunicato.
Volkswagen ID EVERY1
La Volkswagen ID EVERY1, arrivo previsto nel 2027. Ãˆ destinata a diventare la porta d'ingresso alla mobilitÃ elettrica Volkswagen. Derivata dal prototipo ID. EVERY1, sarÃ una piccola vettura a cinque porte, con trazione anteriore e una nuova architettura elettrica. Il progetto punta su funzionalitÃ , abitabilitÃ e software aggiornabile nel tempo. La Casa tedesca ha indicato un prezzo iniziale orientativo di circa 20.000 euro. L'obiettivo Ã¨ raccogliere l'ereditÃ della storica Up!, proponendo un'automobile accessibile e adatta anche agli spostamenti extraurbani.
Dacia Hipster
La Dacia Hipster, produzione da confermare. Ãˆ probabilmente uno dei progetti piÃ¹ interessanti per chi cerca una microcar essenziale ed economica. Presentata inizialmente come concept, la Hipster potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 secondo le anticipazioni della stampa automobilistica. Il progetto richiama le kei car giapponesi: carrozzeria squadrata, dimensioni ridotte, quattro posti e impostazione minimalista. Dovrebbe rientrare nella categoria dei quadricicli pesanti L7e, con un prezzo ipotizzato intorno agli 11.000 euro. Non si tratta ancora di un listino ufficiale nÃ© di un lancio definitivamente confermato da Dacia.
LIUX BIG
La LIUX BIG, consegne previste nel 2027. Dalla Spagna arriva una proposta decisamente originale. La BIG Ã¨ una microcar elettrica a due posti, lunga circa 2,70 metri, con una struttura leggera che utilizza materiali compositi a base di fibre di lino. Ãˆ progettata nella categoria L7e e promette un'autonomia fino a circa 270 km nel ciclo di omologazione WMTC, a seconda della batteria. Il motore dovrebbe sviluppare circa 47 CV. Il prezzo iniziale annunciato Ã¨ inferiore ai 18.000 euro. Un progetto che punta sull'innovazione dei materiali e sulla riduzione dei consumi.
CitroÃ«n 2CV elettrica
La nuova CitroÃ«n 2CV elettrica, obiettivo 2028. Ãˆ uno dei progetti piÃ¹ evocativi. Il nome 2CV richiama una delle automobili piÃ¹ popolari della storia europea e il nuovo progetto punta a reinterpretarne la filosofia in chiave elettrica. Le anticipazioni parlano di una vettura lunga circa 3,76 metri, con peso nell'ordine di una tonnellata e un prezzo-obiettivo intorno ai 15.000 euro. L'idea Ã¨ proporre una vettura semplice, leggera e accessibile, senza rinunciare agli standard di sicurezza delle automobili moderne. Le specifiche definitive dovranno essere confermate in vista della produzione.
Fiat Koala
La Fiat Koala, attesa nel 2028. Fiat prepara una nuova piccola elettrica destinata a collocarsi al di sotto della Grande Panda. Il nome Koala Ã¨ stato registrato dal marchio, ma la denominazione commerciale definitiva non Ã¨ ancora ufficiale. La vettura dovrebbe condividere la piattaforma E-Car di Stellantis con il progetto CitroÃ«n 2CV e rappresentare una nuova interpretazione della piccola automobile popolare italiana. La produzione della famiglia di E-Car Ã¨ programmata nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania, a partire dal 2028. Una scelta industriale importante anche per il rilancio della produzione automobilistica nazionale.
Kia EV1
La Kia EV1, presentazione attesa nel 2027, mercato nel 2028. Kia si prepara a entrare nel segmento delle piccole elettriche con un modello che dovrebbe affiancare la Picanto, senza sostituirla. La EV1 sarÃ probabilmente una piccola crossover urbana, con dimensioni attorno ai 3,80 metri, e potrebbe condividere alcune soluzioni tecniche con Hyundai Inster. Tra le ipotesi circolate figurano una batteria da 49 kWh e un'autonomia potenziale vicina ai 360 km. Il prezzo-obiettivo indicato Ã¨ di circa 20.000 euro.
Fotogallery
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