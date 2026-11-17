Il 2027 anno importante per i SUV I modelli che attireranno piÃ¹ attenzioni saranno la Jeep Recon, la Bentley Torcal, la Nuova Hyundai Tucson ed i marchi emergenti cinesi

Il valore delle auto elettriche si dimezza dopo un anno Il mercato di seconda mano questi modelli stenta a decollare perchÃ© risente di numerosi pregiudizi sulla durata delle batterie e sulle future innovazioni

Le auto elettriche in arrivo nel 2026

Le maggiori case sono impegnate a realizzare modelli che consumino poco, inquinino meno, abbiano molta autonomia, ottima qualitÃ e prezzi contenuti