Le Perle del Sud: sfilata di auto storiche

Grande partecipazione ad Acquaviva delle Fonti per la conclusione della prima tappa del Auto Classic Tour

Auto Storiche più significative

Le tappe principali del tour 2025

09/06/2025di[ Acquaviva delle Fonti ] -: una carrellata di auto storiche che sfilano per il Bel Paese è partita ufficialmente per la prima tappa dell'evento dalla murgia pugliese. Un itinerario esclusivo dedicato alleche attraversa alcune delle più suggestive località italiane. La prima tappa è stata Acquaviva delle Fonti (BA), in Puglia, dove un’affluenza straordinaria di pubblico ha accolto con entusiasmo il passaggio delle vetture d’epoca.Oltrehanno preso parte a questa affascinante manifestazione, percorrendo strade panoramiche e borghi caratteristici, attirando l’attenzione die curiosi provenienti da tutta la regione. L’evento celebra il fascino intramontabile delle, trasformando ogni tappa in una vera e propria festa all’insegna della passione, della cultura e del design automobilistico.Tra i modelli più ammirati spiccano l’elegante, la grintosa, la leggendaria, l'Alfa Romeo Nuova Super 1300, lecon accessori retro e lo spendidodel 1952 (si può ammirare nel video by Automania), la vintage car Mercedes 190DD del 1959 di Giuseppe Favia affiancata dalla Mito Maggiolino Volkswagen, la prestigiosa, la raffinatae diverse Ferrari d’epoca, autentici gioielli su quattro ruote. L’evento ha trasformato le strade pugliesi in un museo itinerante. Una partenza brillante per una manifestazione destinata a lasciare il segno.Le Vintange cars Le Perle del Sud ha preso il via l’8 giugno con il ritrovo delle vetture partecipanti a Cassano delle Murge - Bari, dove si è svolta la visita alAuto Classic Tour, unico museo di auto d’epoca in Puglia riconosciuto da ASI e affiliato ad ACI e RIVS.

● 8 giugno il tour ha fatto tappa ad Acquaviva delle Fonti, dove si è tenuta la serata inaugurale dell’edizione 2025.

● 9 e 10 giugno: Visite a Bari.

●10 giugno: Soste a Monopoli.

●11 giugno: Visite a Cisternino e Martina Franca.

●12 e 13 giugno: Sosta a Gallipoli.

●14 giugno: Giornata conclusiva a Galatina, con una giornata di celebrazioni finali.

Durante il percorso, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare luoghi di straordinaria bellezza di ogni tappa con delle guide locali che hanno dato la possibilità di immergersi nella storia e cultura della Puglia ed ammirare, gustare prodotti tipici locali e conoscere meglio la storia e le tradizioni pugliesi. L’evento si è rivelato una perfetta fusione tra la passione per lee la valorizzazione del territorio.Un inizio entusiasmante per una manifestazione destinata a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi motoristici italiani, che Noi dinon potevamo immortalare. Vi lasciamo con Video (guarda lo Short Fiat 500 ) e ricco fotogallery da non perdere.