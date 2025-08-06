Notizie
Honda CB1000F SE Concept: quando il passato incontra il futuro
06/08/2025
di Lorenzo Pollini
La Casa nipponica ci spiega come guardare al passato senza rinunciare alla tecnologia
La linea della Honda CB1000F SE Concept si distingue fin da subito per il suo richiamo alle sportive anni â€™80, in particolare alla storica CB900F Bol dâ€™Or. Il frontale, con cupolino e flyscreen in stile rÃ©tro, conferiscono alla moto unâ€™identitÃ ed un carattere ben marcato: lâ€™effetto Ã¨ un poâ€™ quello di una naked sportiva dal carattere deciso, capace di attrarre sia gli appassionati della tradizione Honda, che avvicinare amanti delle due ruote in cerca di qualcosa con cui distinguersi dalla massa.
Rispetto alla versione standard della CB1000F Concept, la SE si arricchisce di qualche cura e dettaglio in piÃ¹, come una sella piÃ¹ confortevole, manopole riscaldate ed un quickshifter di serie che aumenta versatilitÃ ed il piacere di guida.
Trattandosi di un concept, si potrebbe pensare che le soluzioni e lâ€™aspetto siano piÃ¹ vicine ad un film di fantascienza che alla realtÃ di tutti i giorni, ma nulla di tutto questo; nessun pacchetto tecnico appare eccessivo, puntando bensÃ¬ su soluzioni concrete ed efficaci, creando un bilanciamento fra prestazioni, ciclistica e design particolarmente riuscito, confermando che in Casa Honda sanno fare le cose fatte bene.
Al momento la Honda CB1000F SE resta un Concept Bike, ma i segnali provenienti da Honda fanno ben sperare per una versione al grande pubblico giÃ nel 2026; se mantenuta fedele alla proposta attuale, potrebbe rivelarsi una novitÃ ghiotta ed interessante: una moto in grado di colmare il vuoto tra le moderne Naked prestazionali e le CafÃ© Racer puramente estetiche. Stay tuned.
