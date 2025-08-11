â˜°
Bugatti Brouillard: una nuova era ha inizio


11/08/2025
di Lorenzo Pollini

Brouillard, piÃ¹ che un modello, un passaggio di testimone e responsabilitÃ . La strada verso le one-off su misura si fa ibrida e perde una W. Debutta al Monterey Car Week

Siete cosi elitari che una tiratura limitata a sole 10 Bugatti Centodieci non vi bastano? E mentre sorseggiate una coppa di GoÃ»t de Diamants ghiacciato accennate al vostro chauffeur che La Voiture Noire la trovate poco scenografica ed appariscente? Allora la risposta che vi permetterebbe di dormire finalmente sonni tranquilli Ã¨ abbastanza semplice, ed Ã¨ la hypercar Bugatti Brouillard, sarÃ  presentata in anteprima mondiale alla Monterey Car Week che si svolge negli USA tra Carmel, Pebble Beach e Laguna Seca (dal 8 al 17 Agosto 2025) ed Ã¨ la prima realizzazione del nuovo programma Bugatti Solitaire.

Il nuovo corso di Bugatti
Un prima ed un dopo, questo il duro compito a cui Ã¨ stata chiamata la nuova creazione della Casa francese, ultima a sfoggiare vesti che racchiudono lâ€™iconico cuore W16 e la prima ad inaugurare la nuova divisione con un cambio di direzione, passando quindi dal lusso su misura, alla costruzione di One-Off su misura. Con lo scopo di realizzare creazioni irripetibili, con un nome proprio e unâ€™identitÃ  unica.

Esemplare unico derivato dalla Bugatti Mistral
Esemplare unico derivato dalla Bugatti Mistral, darÃ  il via ad una nuova esperienza dedicata a tutti quei clienti Bugatti a cui il configuratore ufficiale od il ventaglio di offerte del programma di personalizzazione attuale sta stretto: vetture indipendenti con un nome proprio e caratteristiche non replicabili, questo Ã¨ quello che seguirÃ  in Bugatti.

Addio W16, benvenuto V16 ibrido
Ma non Ã¨ tutto, accennavo al motore W16 sottolineando come con la Bugatti Brouillard sarÃ  un vero e proprio canto del cigno a favore di un propulsore V16 aspirato ibrido, realizzato in collaborazione con la Cosworth. Un passaggio epocale che unisce tradizione, performance e tecnologia, fissando un nuovo standard nel mondo delle Hypercars.
Les jeux sont faits.
