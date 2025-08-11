Notizie
Bugatti Brouillard: una nuova era ha inizio
11/08/2025
di Lorenzo Pollini
Brouillard, piÃ¹ che un modello, un passaggio di testimone e responsabilitÃ . La strada verso le one-off su misura si fa ibrida e perde una W. Debutta al Monterey Car Week
Il nuovo corso di Bugatti
Un prima ed un dopo, questo il duro compito a cui Ã¨ stata chiamata la nuova creazione della Casa francese, ultima a sfoggiare vesti che racchiudono lâ€™iconico cuore W16 e la prima ad inaugurare la nuova divisione con un cambio di direzione, passando quindi dal lusso su misura, alla costruzione di One-Off su misura. Con lo scopo di realizzare creazioni irripetibili, con un nome proprio e unâ€™identitÃ unica.
Esemplare unico derivato dalla Bugatti Mistral
Esemplare unico derivato dalla Bugatti Mistral, darÃ il via ad una nuova esperienza dedicata a tutti quei clienti Bugatti a cui il configuratore ufficiale od il ventaglio di offerte del programma di personalizzazione attuale sta stretto: vetture indipendenti con un nome proprio e caratteristiche non replicabili, questo Ã¨ quello che seguirÃ in Bugatti.
Addio W16, benvenuto V16 ibrido
Ma non Ã¨ tutto, accennavo al motore W16 sottolineando come con la Bugatti Brouillard sarÃ un vero e proprio canto del cigno a favore di un propulsore V16 aspirato ibrido, realizzato in collaborazione con la Cosworth. Un passaggio epocale che unisce tradizione, performance e tecnologia, fissando un nuovo standard nel mondo delle Hypercars.
Les jeux sont faits.
