Fiat 128 un passato gloriosa rivista in chiave moderna


01/09/2025
di Domenico Scalera

LÂ´Ing. Scalera Domenico ha voluto rivedere le linee della vecchia Fiat 128. Il risultato Ã¨ un Concept Car elegante con linee decise

Fiat 128 un passato gloriosa rivista in chiave moderna
La Fiat 128, lanciata nel 1969, segna una svolta nellâ€™automobilismo italiano ed europeo: Ã¨ la prima vettura di serie Fiat a riprendere la trazione anteriore, dopo anni di sperimentazione e collaudo sui modelli Autobianchi Primula. Progettata da Dante Giacosa, figura chiave dei modelli Fiat fino agli anni â€™70, la Fiat 128 nasce come un veicolo allâ€™avanguardia, capace di sfidare le convenzioni del tempo. In quegli anni la configurazione tutto avanti era poco diffusa in Italia, osteggiata dai vertici Fiat, ma scelta da costruttori internazionali come Lancia, CitroÃ«n, Renault e altri.

Storia della Fiat 128
Lâ€™innovazione principale risiede nel gruppo motore-trasmissione montato in posizione trasversale, con il cambio in linea a sinistra: una soluzione che ottimizza lo spazio interno e che, grazie a Giacosa, diventa lo standard per le piccole e medie trazioni anteriori. Oltre al layout, la Fiat 128 introdusse sospensioni a quattro ruote indipendenti, con McPherson allâ€™anteriore e una balestra trasversale al retrotreno che fungeva anche da barra stabilizzatrice, offrendo cosÃ¬ una dinamica avanzata per lâ€™epoca.

Lâ€™abitacolo privilegia la funzionalitÃ : cruscotto essenziale, sedili rivestiti in finta pelle e una cura per lâ€™abitabilitÃ  derivante dallâ€™assenza del tunnel centrale e da un pavimento quasi piatto, elementi che hanno reso la 128 una vettura comoda e praticabile per le famiglie italiane. La Fiat 128 non Ã¨ solo un modello: Ã¨ una pagina di innovazione che ha influenzato il modo di pensare le auto di segmento B, aprendo la strada a una nuova generazione di trazioni anteriori che oggi equipaggiano quasi tutti i costruttori.

La Fiat 128 ottenne subito un notevole successo di vendita in tutta Europa, guadagnandosi anche il premio Auto dellâ€™Anno nel 1970. Eâ€™ considerata una delle auto piÃ¹ rivoluzionarie della storia dellâ€™automobile: Ã¨ stata infatti la prima vettura di grande serie con motore anteriore trasversale a trazione anteriore, unâ€™architettura che sarebbe diventata lo standard per le auto compatte di tutto il mondo. Secondo il designer Giorgetto Giugiaro, durante un viaggio a Wolfsburg per presentare i bozzetti della futura Volkswagen Golf, vide nel reparto progettazione Volkswagen una Fiat 128 completamente smontata: i tecnici tedeschi ritenevano infatti che la berlina Fiat fosse il miglior esempio di auto medio-piccola moderna, da cui prendere ispirazione per lo schema tecnico. In altre parole scopiazzarono la vettura per proporre le innovazioni Fiat sulla Volkswagen Golf.

Fiat 128 rivista in chiave moderna
A distanza di molti anni, in un periodo in cui riscoprire e rivisitare il passato sembra essere una strada abbastanza sicura per il successo, lâ€™Ing. Scalera Domenico di Automania, che ha guidato in passato il vecchio modello, ha deciso di mettere mano proprio alle linee della vecchia Fiat 128 e rivederla in chiave moderna, unâ€™evoluzione fluida tra stile giovane e compattezza funzionale. Lâ€™esterno combina linee atletiche e proporzioni classiche dotato di tettuccio panoramico, con un cofano volutamente asciutto che richiama lâ€™identitÃ  Fiat, una griglia rinnovata con scritta 128 e gruppi ottici essenziali ma incisivi. La silhouette mantiene la compattezza tipica del segmento C, ma si amplia al centro per dare presenza su strada e aerodinamica ottimizzata.

Il risultato Ã¨ una piacevole e accattivante mescolanza tra tradizione e modernitÃ , con spigoli accattivanti ed un anteriore grintoso. Allâ€™interno, la filosofia Ã¨ chiara: spazio intelligente, materiali moderni e una plancia spezzata tra contenuti tecnologici e semplicitÃ  dâ€™uso. Sedili posteriori cablable per un bagaglio modulare; cruscotto razionale con schermi digitali e ricchi di dispositivi hi-tech con comandi tattili ridotti allâ€™essenziale. Il cockpit si ispira alla leggerezza di Fiat Tipo, offrendo una guida confortevole e una connettivitÃ  fluida per smartphone e dispositivi mobili.

Sotto il cofano, soluzioni moderne e reattive: motori efficienti, potenza equilibrata e tecnologia Mild Hybrid per ridurre consumi e emissioni senza rinunciare alle prestazioni, significativo passo avanti verso una mobilitÃ  piÃ¹ ecologica e accessibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e a un risparmio fino al 20% sui costi di gestione. Lâ€™ergonomia Ã¨ al centro: sedili pensati per viaggi lunghi, abitabilitÃ  generosa e un accesso comodo sia in cittÃ  sia su tratte extraurbane. Un veicolo che guarda al futuro senza perdere lâ€™anima Fiat: dinamico, pratico e pronto per le sfide della mobilitÃ  contemporanea. In chiave Concept Car pensentata da Domenico Scalera, la vettura condivide il pianale della piattaforma Compact US Wide del gruppo Chrysler, ha dimensioni che permetterebbero di collocare la Fiat 128 ipoteticamente allâ€™interno del segmento C: lunga 4,50 m e larga 1,79 m con unâ€™altezza intorno a 1,50 m ed un passo di 2,64 metri, dotato di un capiente bagagliaio di 540 dm3 che assicura praticitÃ  in ogni viaggio. Via lasciamo con i rendering di una possibile vettura.

Fotogallery

Fiat 128 vintage car a confronto con la Fiat 128 in chiave moderna-moderna. Scopri la nuova Fiat 128 Concept Car. Non perdere le foto!
 Fiat 128 render frontale vettura. Scopri la nuova Fiat 128 Concept Car la silhouette mantiene la compattezza tipica delle auto del segmento C. Ecco le foto!
 Fiat 128 render interni cruscotto con ampio dispay. Scopri gli interni della nuova Fiat 128 Concept Car. Guarda le foto!
 Fiat 128 render cofano motore. Scopri nuova Fiat 128 Concept Car versione futuristica. Non perdere le foto!
 Fiat 128 render posteriore vettura. Scopri il retrotreno della nuova Fiat 128 Concept Car come potrebbero errere. Non perdere le foto!
 Fiat 128 render vista laterale vettura. Scopri il profilo laterale della nuova Fiat 128 prototipo come potrebbero errere. Scopri le foto!
 Fiat 128 render seduki anteriore. Scopri gli interni della nuova Fiat 128 Concept come potrebbero errere. Guarda le Foto!
 Fiat 128 rendering finacata e retrotreno vettura in chiave moderna ideata da Scalera Domenico. Scopri la nuova Fiat 128 Concept come potrebbe errere
