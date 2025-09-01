Fiat 128 un passato gloriosa rivista in chiave moderna

Notizie

01/09/2025diLa, lanciata nel 1969, segna una svolta nellâ€™automobilismo italiano ed europeo: Ã¨ la prima vettura di serie Fiat a riprendere la trazione anteriore, dopo anni di sperimentazione e collaudo sui modelli. Progettata da, figura chiave dei modelli Fiat fino agli anni â€™70, la Fiat 128 nasce come un veicolo allâ€™avanguardia, capace di sfidare le convenzioni del tempo. In quegli anni la configurazione tutto avanti era poco diffusa in Italia, osteggiata dai vertici Fiat, ma scelta da costruttori internazionali come Lancia, CitroÃ«n, Renault e altri.Lâ€™innovazione principale risiede nelmontato in posizione, con il cambio in linea a sinistra: una soluzione che ottimizza lo spazio interno e che, grazie a Giacosa, diventa lo standard per le piccole e medie trazioni anteriori. Oltre al layout, la Fiat 128 introdusse sospensioni a quattro ruote indipendenti, conallâ€™anteriore e una balestra trasversale al retrotreno che fungeva anche da barra stabilizzatrice, offrendo cosÃ¬ una dinamica avanzata per lâ€™epoca.Lâ€™privilegia la funzionalitÃ : cruscotto essenziale, sedili rivestiti in finta pelle e una cura per lâ€™abitabilitÃ derivante dallâ€™assenza del tunnel centrale e da un pavimento quasi piatto, elementi che hanno reso la 128 una vettura comoda e praticabile per le famiglie italiane. La Fiat 128 non Ã¨ solo un modello: Ã¨ unache ha influenzato il modo di pensare le auto di segmento B, aprendo la strada a una nuova generazione di trazioni anteriori che oggi equipaggiano quasi tutti i costruttori.La Fiat 128 ottenne subito un notevole successo di vendita in tutta Europa, guadagnandosi anche il premionel. Eâ€™ considerata una delledella storia dellâ€™automobile: Ã¨ stata infatti la prima vettura di grande serie con, unâ€™architettura che sarebbe diventata lo standard per le auto compatte di tutto il mondo. Secondo il designer, durante un viaggio a Wolfsburg per presentare i bozzetti della futura Volkswagen Golf, vide nel reparto progettazione Volkswagen una Fiat 128 completamente smontata: i tecnici tedeschi ritenevano infatti che lafosse il miglior esempio di auto medio-piccola moderna, da cui prendere ispirazione per lo schema tecnico. In altre parole scopiazzarono la vettura per proporre lesullaA distanza di molti anni, in un periodo in cui riscoprire e rivisitare il passato sembra essere una strada abbastanza sicura per il successo, lâ€™Ing. Scalera Domenico di Automania, che ha guidato in passato il vecchio modello, ha deciso di mettere mano proprio alle linee dellae rivederla in chiave moderna, unâ€™evoluzione fluida tra stile giovane e compattezza funzionale. Lâ€™esterno combina linee atletiche e proporzioni classiche dotato di tettuccio panoramico, con un cofano volutamente asciutto che richiama lâ€™identitÃ Fiat, una griglia rinnovata con scritta 128 e gruppi ottici essenziali ma incisivi. Lamantiene la compattezza tipica del, ma si amplia al centro per dare presenza su strada e aerodinamica ottimizzata.Il risultato Ã¨ una piacevole e accattivante mescolanza tra, con spigoli accattivanti ed un anteriore grintoso. Allâ€™interno, la filosofia Ã¨ chiara: spazio intelligente, materiali moderni e una plancia spezzata tra contenuti tecnologici e semplicitÃ dâ€™uso. Sedili posteriori cablable per un bagaglio modulare; cruscotto razionale cone ricchi di dispositivi hi-tech con comandi tattili ridotti allâ€™essenziale. Il cockpit si ispira alla leggerezza di Fiat Tipo, offrendo una guida confortevole e unaper smartphone e dispositivi mobili., soluzioni moderne e reattive: motori efficienti, potenza equilibrata eper ridurre consumi e emissioni senza rinunciare alle prestazioni, significativo passo avanti verso una mobilitÃ piÃ¹ ecologica e accessibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e a un risparmio fino al 20% sui costi di gestione. Lâ€™Ã¨ al centro: sedili pensati per viaggi lunghi, abitabilitÃ generosa e un accesso comodo sia in cittÃ sia su tratte extraurbane. Un veicolo chesenza perdere lâ€™anima Fiat: dinamico, pratico e pronto per le sfide della mobilitÃ contemporanea. In chiavepensentata da Domenico Scalera, la vettura condivide il pianale delladel gruppo, ha dimensioni che permetterebbero di collocare la Fiat 128 ipoteticamente allâ€™interno del: lunga 4,50 m e larga 1,79 m con unâ€™altezza intorno a 1,50 m ed un passo di 2,64 metri, dotato di un capiente bagagliaio di 540 dmche assicura praticitÃ in ogni viaggio. Via lasciamo con idi una possibile vettura.