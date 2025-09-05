Notizie
Audi Concept C: zen e cavalli s´incontrano per strada
05/09/2025
di Lorenzo Pollini
La Casa d´Ingolstadt svela il suo piano diabolico, design zen ed effetto wow
Audi Concept C prende ispirazione dall’Auto Union Type C, una leggenda delle corse: linee nette e zero fronzoli e se non serve, puff, sparisce! Dentro si respira lo stesso mantra, niente distrazioni, solo ciò che ti serve quando ti serve. La mano dietro questo nuovo design Audi è quella di Massimo Frascella, che punta a far diventare l’auto più desiderabile ma non perché ti bombarda di gadget, ma perché riesce a farti innamorare con la purezza delle forme. Romanticismo? Forse. Ma il concetto è chiaro, Audi vorrebbe portarci a guardare la macchina e dire “la voglio” prima ancora di sapere quanti cavalli ha – e su questo però avrei da obiettare Vostro onore.
La nuova filosofia di design non vale solo per le carrozzerie, ma abbraccia l’intera azienda: dai processi produttivi fino all’organizzazione interna. In sintesi meno chiacchiere, più sostanza. E parlando di sostanza, i numeri sono importanti: oltre 20 nuovi modelli in 24 mesi, 8 miliardi investiti in Germania ed un occhio puntato sulla Cina, dove hanno appena tirato fuori un marchio gemello.
E se non bastasse nel 2026 i Quattro Anelli entreranno a far parte del circolo motoristico più ristretto e costoso del mondo, la Formula 1, approfittando di questa opportunità come un laboratorio per testare materiali più leggeri, software più veloci, motori più cattivi: quello che vedrai a Monaco – di Baviera o Montecarlo, fa lo stesso – finirà, prima o poi, anche nel SUV elettrico che userai per portare i figli a scuola.
C’è da dire che in un mondo pieno di SUV anonimi e design copiati col l’ausilio di Photoshop, Audi ha deciso di puntare su un concetto semplice: la chiarezza è potenza. E se davvero manterranno la promessa potremmo trovarci davanti ad una nuova era dei Quattro Anelli.
Fotogallery
|
|
|
|
Audi Q4 35 e-tron: soluzione elettrica per neopatentati
Innovativa e sostenibile, la vettura è già in concessionaria
Audi Q4 e-tron: il suv si prenota online
Si amplia la famiglia elettrica di Audi e-tron
Audi e-tron GT: il sound della modernità
Maestria artigianale e processi digitali aprono al futuro
Audi e-tron GT Concept: novità di Los Angeles
Sportiva, ma green, la concept amplia la gamma dei veicoli elettrici