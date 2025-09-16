Notizie

Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L

Debutto allâ€™IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido

16/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Presentato allâ€™il prototipo da corsa Ducati V21L dedicato alla MotoE, dotato dial litio-metallo sviluppata da QuantumScape, creato in collaborazione con Audi e PowerCo. Un debutto sicuramente alquanto curioso quello concretizzato dallache anno dopo anno di campionato MotoE ed aiin griglia ha potuto sugellare il progetto MotoE con lâ€™obiettivo diallâ€™azienda.Progetto ideato al fine di raggiungereimportanti sotto il profilo tecnologico, infatti in soli tre anni di sviluppo lâ€™evoluzione delle celle ha consentito una riduzione delle fughe termiche ed unbatterie del prototipo V21L di 8,2 kg, valore non ancora sufficiente per considerarla una moto da corsa a combustione interna con una autonomia efficace. Lesono davvero viste come una reliquia della mobilitÃ elettrica, anche se la loro produzione su larga scala ha avuto non pochiDucati affiancata dal gruppo Volkswagen, non si farÃ di certo abbattere dalla notizia che il Motomondiale sidella MotoE, seppur lâ€™impatto mediatico che tale novitÃ potrÃ scatenare nel. La casa di Borgo Panigale infatti con lainvestire nella ricerca tentando anche di portare in pista un accumulatore da circa 844 Wh/l di densitÃ energetica capace di ricaricarsi dalOltre allapotrebbe impattare in maniera assai positiva nel Motorsport, ovvero pacchi piÃ¹ compatti significano maggiore maneggevolezza, mentre una ricarica rapida si riflette a scenari. Inoltre a livello tecnologico talefinanziario, infatti dopo la presentazione il titolo di QuantumScape ha subito un innalzamento del 20%, per Volkswagen Ã¨ similitudine di investimenti multimiliardari nelle batterie, per Ducati Ã¨ la riprova che lâ€™elettrico Ã¨