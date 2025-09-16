Notizie
Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L
16/09/2025
di Giulia Morelli
Debutto allâ€™IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido
Progetto ideato al fine di raggiungere passi in avanti ed obiettivi importanti sotto il profilo tecnologico, infatti in soli tre anni di sviluppo lâ€™evoluzione delle celle ha consentito una riduzione delle fughe termiche ed un risparmio di peso del pacco batterie del prototipo V21L di 8,2 kg, valore non ancora sufficiente per considerarla una moto da corsa a combustione interna con una autonomia efficace. Le batterie allo stato solido sono davvero viste come una reliquia della mobilitÃ elettrica, anche se la loro produzione su larga scala ha avuto non pochi problemi tecnici e industriali.
Ducati affiancata dal gruppo Volkswagen, non si farÃ di certo abbattere dalla notizia che il Motomondiale si priverÃ a partire dal 2026 della MotoE, seppur lâ€™impatto mediatico che tale novitÃ potrÃ scatenare nel mondo delle moto elettriche. La casa di Borgo Panigale infatti con la moto da corsa V21L vuole investire nella ricerca tentando anche di portare in pista un accumulatore da circa 844 Wh/l di densitÃ energetica capace di ricaricarsi dal 10% allâ€™80% in soli 12 minuti.
Oltre alla maggiore sicurezza questo potrebbe impattare in maniera assai positiva nel Motorsport, ovvero pacchi piÃ¹ compatti significano maggiore maneggevolezza, mentre una ricarica rapida si riflette a scenari simili ai pit stop di MotoGp. Inoltre a livello tecnologico tale debutto si ripercuote sul mercato finanziario, infatti dopo la presentazione il titolo di QuantumScape ha subito un innalzamento del 20%, per Volkswagen Ã¨ similitudine di investimenti multimiliardari nelle batterie, per Ducati Ã¨ la riprova che lâ€™elettrico Ã¨ punto fondamentale del marchio.
