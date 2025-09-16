Notizie
Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto
16/09/2025
di Giovanni Iozzia
La vettura della casa svedese Ã¨ una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti
Volvo ES90
La Volvo ES90 ha una linea delicata, con caratteristiche di un SUV e lo stile di una coupÃ© con unâ€™accattivante aerodinamicitÃ anche grazie allo scudo frontale e alla linea del tetto. Contribuiscono lâ€™inclinazione del parabrezza posteriore e l'angolo acuto dello spoiler.
Ãˆ possibile la scelta dei cerchi in tre diverse dimensioni: da 20 pollici, razze aperte, 21 e 22, utilizzano angoli acuti e bulloni nascosti per creare l'illusione di ruote piÃ¹ grandi con raggi estesi.
I fari a led, a Martello di Thor, sono di serie e proiettano un fascio luminoso ampio per una visibilitÃ eccellente e passano automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti quando si incrociano le altre auto.
Tre le motorizzazioni disponibili
● Single Motor Extended Range, a trazione posteriore, ideale sia per i tragitti casa-lavoro veloci che per i viaggi lunghi. Il motore elettrico sigillato non richiede alcuna manutenzione. Lâ€™autonomia stimata fino a 647 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 6.6 secondi. Prezzo: dai 75 mila euro in su.
● Twin Motor con un secondo motore allâ€™anteriore e una batteria piÃ¹ grande per offrire prestazioni migliori, maggiore autonomia e trazione integrale. Lâ€™autonomia Ã¨ stimata fino a 700 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 5.5 secondi. Costo: a partire da 92 mila euro.
● Twin Motor Performance, offre un salto di qualitÃ con unâ€™accelerazione migliorata per coloro che vogliono entusiasmarsi al volante. Autonomia stimata fino a 700 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi. Prezzo: a partire da 98 mila euro.La tecnologia a 800 volt migliora i tempi di ricarica nelle stazioni di ricarica rapida DC. Il parco batterie passa dal 10 all'80% in circa 22 minuti.
Particolarmente sofisticata la dotazione interna. Il display del conducente Ã¨ da 9 pollici comandato da un pulsante sul volante che consente tre scelte: Calm indica la velocitÃ e le istruzioni di navigazione di base, Navi mostra una mappa dettagliata. Surround mostra le auto, i camion e i motociclisti vicini. Il display centrale Ã¨ da 14,5 pollici, touchscreen, offre lâ€™accesso a mappe, a contenuti multimediali e varie applicazioni. Lâ€™Head-up display da 13,2 pollici proietta informazioni essenziali come velocitÃ , limiti di velocitÃ e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza.
Lâ€™abitacolo Ã¨ spazioso. Lâ€™illuminazione Ã¨ regolabile, i sedili comodi, il bagagliaio ha 424 litri di spazio ma con gli schienali posteriori ripiegati arriva a 1427 litri di spazio di carico.
BMW iX3
La Bmw iX3 si inserisce nel solco della migliore tradizione della casa tedesca, mostrando le inconfondibili caratteristiche della casa bavarese. Ãˆ equipaggiata con un motore elettrico da 210 kW/286 CV. Accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 7 secondi. Lâ€™autonomia Ã¨ di circa a 800 chilometri. Prezzo: da 70.000 euro in su.
Il processore e il software BMW Dynamic Performance Control sviluppato da BMW coordinano tutti i processi rilevanti per la guida. Il comando del gruppo motore e la dinamica di marcia confluiscono in unâ€™unica unitÃ , la BMW Heart of Joy.
Le caratteristiche esterne sono quelle classiche dei modelli Bmw. La griglia anteriore Ã¨ di grandi dimensioni, la calandra mantiene il caratteristico doppio rene ma appare piÃ¹ snella. I fari sono a led sia anteriori che posteriori.
BMW iX3: abitacolo spazioso
La dotazione interna: BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X; BMW Panoramic Vision, Display centrale con design Free-Cut e volante multifunzione: BMW Intelligent Personal Assistant; Mappe BMW, inclusa navigazione online e guida attiva del percorso.
Il climatizzatore Ã¨ automatico a 2 zone. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, con funzione memory. Il sedile posteriore Ã¨ frazionabile 40/20/40, inclusa regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale.
Particolarmente innovativa e affidabile lâ€™assistenza alla guida: BMW Symbiotic Drive, sistema che interagisce tramite software supportato da Intelligenza Artificiale. Avviso di cambio corsia, assistente al mantenimento della corsia, informazioni sulla distanza, avviso di precedenza, assistente alla frenata di emergenza, intervento di sterzata di emergenza, assistente all'attenzione con arresto di emergenza, manovra evasiva, avviso di collisione posteriore, regolazione della velocitÃ , limitatore di velocitÃ , Informazioni sui limiti di velocitÃ , Telecamera posteriore con vista panoramica, assistente al parcheggio, Park Distance Control, assistente alla retromarcia, funzione di frenata di emergenza posteriore, monitoraggio dell'avvicinamento, avviso di uscita.
Fotogallery
|
|
|
|
Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria?
Non bastava mettere le batterie alla Taycan. Eh no, serviva farlo anche sulla sorellona, ed ecco cosÃ¬ la nuova Cayenne EV
Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L
Debutto allâ€™IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido
XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sÃ¬, sul serio)
Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED
Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli allâ€™IAA Mobility 2025
A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5