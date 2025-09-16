Notizie

Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto

La vettura della casa svedese Ã¨ una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti

16/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Volvo ES90

Tre le motorizzazioni disponibili

a confronto. La vettura della casa svedese Ã¨ una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti.Laha una linea delicata, con caratteristiche di un SUV e lo stile di una coupÃ© con unâ€™accattivante aerodinamicitÃ anche grazie allo scudo frontale e alla linea del tetto. Contribuiscono lâ€™inclinazione del parabrezza posteriore e l'angolo acuto dello spoiler.Ãˆ possibile la scelta dei: da 20 pollici, razze aperte, 21 e 22, utilizzano angoli acuti e bulloni nascosti per creare l'illusione di ruote piÃ¹ grandi con raggi estesi., sono di serie e proiettano un fascio luminoso ampio per una visibilitÃ eccellente e passano automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti quando si incrociano le altre auto.

● Single Motor Extended Range, a trazione posteriore, ideale sia per i tragitti casa-lavoro veloci che per i viaggi lunghi. Il motore elettrico sigillato non richiede alcuna manutenzione. Lâ€™autonomia stimata fino a 647 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 6.6 secondi. Prezzo: dai 75 mila euro in su.

● Twin Motor con un secondo motore allâ€™anteriore e una batteria piÃ¹ grande per offrire prestazioni migliori, maggiore autonomia e trazione integrale. Lâ€™autonomia Ã¨ stimata fino a 700 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 5.5 secondi. Costo: a partire da 92 mila euro.

● Twin Motor Performance, offre un salto di qualitÃ con unâ€™accelerazione migliorata per coloro che vogliono entusiasmarsi al volante. Autonomia stimata fino a 700 chilometri. Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi. Prezzo: a partire da 98 mila euro.

BMW iX3

BMW iX3: abitacolo spazioso

La tecnologia a 800 volt migliora i tempi di ricarica nelle stazioni di ricarica rapida DC. Il parco batterie passa dal 10 all'80% in circa 22 minuti.Particolarmentecomandato da un pulsante sul volante che consenteindica la velocitÃ e le istruzioni di navigazione di base,mostra una mappa dettagliata.mostra le auto, i camion e i motociclisti vicini., touchscreen, offre lâ€™accesso a mappe, a contenuti multimediali e varie applicazioni.proietta informazioni essenziali come velocitÃ , limiti di velocitÃ e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza.. Lâ€™illuminazione Ã¨ regolabile, i sedili comodi, il bagagliaio ha 424 litri di spazio ma con gli schienali posteriori ripiegati arriva a 1427 litri di spazio di carico.Lasi inserisce nel solco della, mostrando le inconfondibili caratteristiche della casa bavarese. Ãˆ equipaggiata con unda 210 kW/286 CV. Accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 7 secondi. Lâ€™autonomia Ã¨ di circa a 800 chilometri.Ilsviluppato da BMW coordinano tutti i processi rilevanti per la guida. Il comando del gruppo motore e la dinamica di marcia confluiscono in unâ€™unica unitÃ , laLe caratteristiche esterne sono quelle classiche dei modelli Bmw. La griglia anteriore Ã¨ di grandi dimensioni, la calandra mantiene il caratteristico doppio rene ma appare piÃ¹ snella. I fari sono a led sia anteriori che posteriori.La dotazione interna:con BMW Operating System X;, Display centrale con design Free-Cut e volante multifunzione:; Mappe BMW, inclusa navigazione online e guida attiva del percorso.Il climatizzatore Ã¨ automatico a 2 zone. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, con funzione memory. Il sedile posteriore Ã¨ frazionabile 40/20/40, inclusa regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale., sistema che interagisce tramite software supportato da. Avviso di cambio corsia, assistente al mantenimento della corsia, informazioni sulla distanza, avviso di precedenza, assistente alla frenata di emergenza, intervento di sterzata di emergenza, assistente all'attenzione con arresto di emergenza, manovra evasiva, avviso di collisione posteriore, regolazione della velocitÃ , limitatore di velocitÃ , Informazioni sui limiti di velocitÃ , Telecamera posteriore con vista panoramica, assistente al parcheggio, Park Distance Control, assistente alla retromarcia, funzione di frenata di emergenza posteriore, monitoraggio dell'avvicinamento, avviso di uscita.