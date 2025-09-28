Notizie

Hyundai MOBIS: le informazioni sotto al tuo naso ma senza strabismi

Schermo schermo delle mie brame, che curve mi proietti verso il reame?

28/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Se il futuro dell´auto fosse già qui, probabilmente si materializzerebbe in un parabrezza che non solo è in grado di mostrarti la strada, ma ti racconta anche la trama. Al CES di Las Vegas prima e poi anche, Hyundai – o meglio la divisione, specializzata in componentistica e tecnologie automotive – ha svelato il suo asso nella manica:, facendo diventare improvvisamente i vecchi head-up display che conoscevamo fino ad oggi, deiNiente più numeretti proiettati a caso davanti al naso e con tutte le difficoltà correlate a mettere a fuoco nel modo giusto,ha puntato tutto sull´olografia pura: velocità, navigazione, avvisi di sicurezza non sono semplicemente sovrapposte alla strada, ma ènello spazio del parabrezza con profondità e prospettiva; come avere un navigatore che ti dice quando svoltare puntandoti letteralmente la curva con una freccia luminosa, senza che tu debba interpretare mappe stilizzate – eh quante svolte sbagliate avrei evitato!Il trucco? Una combinazione di ottiche avanzate e proiezioni a realtà aumentata che sfruttano l´intero parabrezza, permettendo più attenzione sulla strada – o sul SUV davanti a voi che frena all’improvviso per non si sa quale motivo.sostiene che questa tecnologia si andrà ad integrare perfettamentee con la guida autonoma di domani: in pratica quel pezzo di puzzle finito sotto al letto e che mancava per completare il quadro. E non è solo una trovata scenica, le dimensioni contano anche qui, il display presentato infattipiù grande di un HUD tradizionale, con immagini stabili anche in pieno sole: finalmente niente più strabismi alle 2 di pomeriggio di Agosto, quando il sole picchia, il volante raggiunge lae l'head-up sembra sbiadito come una fotocopia degli anni ´90.Certo, viene spontaneo chiedersi ma quanto costerà quando arriverà di serie una tecnologia del genere? E soprattutto, reggerà alle classiche ditate, moscerini e strisciate che ogni parabrezza deve sopportare?, per ora, non svela né prezzi né modelli che lo monteranno, ma è chiaro che questo parabrezza “a realtà aumentata” punta a diventare il nuovo standard premium –, per capirci.La sensazione e la strada che si sta percorrendo sembra esser sempre più questa: nel futuro prossimopotrebbe sembrare meno un viaggio e più. E se ti stai già chiedendo se sarà compatibile con, beh, posso scommetterci una birra che qualcuno già ci sta pensando.