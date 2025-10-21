Notizie

Auto e Moto d´Epoca la Passione entra in scena

BolognaFiere ospita Auto e Moto d´Epoca 2025, il più grande salone europeo del motorismo storico

Un omaggio unico alla storia della Formula 1 per festeggiare i 75 anni del Circus

La Loh Collection in trasferta: rarità e leggenda della Germania in esposizione a Bologna

ASI Village al Padiglione 25: il motore a scoppio che ha cambiato la storia

ASI e la Lancia Delta S4

Heritage HUB Stellantis: un viaggio nel design e nell’innovazione automobilistica italiana

Honda Classic: la storia e la passione per le due ruote

Toyota presenta in anteprima nazionale il nuovo RAV4

Motor Valley: l’orgoglio e la storia della terra dei motori

Club e registri storici: sentinelle della memoria motoristica

Ricambi, collezionismo e orologi vintage: tutto il mondo del Classic in una sola fiera

Auto e Moto d’Epoca: una celebrazione senza tempo della passione motoristica

21/10/2025di[ Bologna ] - Dal 23 al 26 ottobre 2025,si trasforma nella capitale europea del motorismo storico con la 42^ edizione di, un evento che richiama appassionati da ogni parte del mondo. Con un’area espositiva di 235mila metri quadrati suddivisa in 14 padiglioni e articolata in 4 percorsi tematici, questa nuova edizione offre un’esperienza immersiva e completa dedicata all’auto e alla moto d’epoca, con unsullee Fiat, club storici,mai viste prima e eventi esclusivi che mettono in luce la passione per il mondo dei motori. Auto e Moto d’Epoca torna a Bologna con un’edizione da ricordare.Tra le novità più attese dell’edizione di quest’anno si segnala “75:1 – 75 anni, one seat”, una mostra evento che racconta l’evoluzione sportiva, tecnica e culturale della Formula 1 attraverso una collezione di monoposto autentiche che rappresentano quasi un secolo di storia. Le vetture esposte, provenienti daldi Torino, comprendono autentici capolavori come ladel 1952, una macchina che ha rivoluzionato il mondo grazie alla sua meccanica semplice e allo stesso tempo estremamente efficace, che, con il suo telaio tubolare, l’assale posteriore De Dion e il motore a doppia accensione alimentato da due carburatori a doppio corpo, ha permesso al pilotadi vincere i titoli mondiali del 1952 e 1953.Non meno importante è ladel 1954, esemplare prodotto in soli 15 pezzi che trionfò al Gran Premio di Francia al debutto e che guidata daconquistò due titoli mondiali consecutivi. Ladel 1963 completa il trittico, una vettura progettata secondo il regolamento 1961 che sancì il debutto definitivo del motore posteriore con un V6 a 120° da 1477 cc, compatto, leggero e potente, capace di oltre 190 CV. A completare questa selezione straordinaria, dallain Germania arriva ladi, la prima monoposto Ferrari dell’era post-Schumacher e l’ultima a portare il titolo mondiale piloti a Maranello, vera protagonista anche grazie alla gara vincente del campionato brasiliano del 2007.Il Nationales Automuseum – The Loh Collection porta a Bologna alcune delle icone più preziose del motorsport mondiale, a partire dalla, vettura progettata inizialmente per la competizione e successivamente omologata per la strada grazie a un permesso speciale. Produce oltra 25 esemplari tra il 1998 e il 1999, di cui 20 coupé e 5 roadster, e il modello presente è il, utilizzato per gli sviluppi e la presentazione ufficiale alla stampa. Tra le altre meraviglie esposte, spicca anche la, star di una delle serie più emozionanti della storia del motorsport, in cui piloti di Formula 1 e turismo gareggiavano con auto identiche. Questa vettura è legata a nomi leggendari quali, che vinse il campionato inaugurale del 1979, e Hans-Joachim Stuck, che la guidò nel 1980 e nel team EMKA Racing, partecipando anche alla celebrecon il batterista deiL’Automotoclub Storico Italiano si conferma protagonista con oltre venti club federati provenienti da tutta Italia, portando un pezzo di storia unico: ildella storia, il, progettato e costruito in Toscana nel 1853. Questo straordinario primato italiano è stato riscoperto grazie ai documenti originali conservati a Firenze presso il Museo Galileo, l'Accademia dei Georgofili e l’Osservatorio Ximeniano. Particolarmente suggestiva è anche l’esposizione dell’, con la sua celebree il telaio numero 3, che partecipò al Mondiale 1984 sotto la guida di piloti del calibro died. Questa monoposto, dotata di telaio in fibra di carbonio e motore V8 sovralimentato da 670 CV, rappresenta una pietra miliare della tecnologia motoristica degli anni ’80.Un'altra icona italiana delle competizioni che sarà possibile ammirare allo stand ASI è ladel Gruppo B, che debuttò nel Campionato Mondiale Rally nel 1985, celebrando così il 40° anniversario di quella storica apparizione al RAC Rally in Inghilterra. La vettura renderà anche omaggio a, due volte campione del mondo rally, che sarà ospite dell'ASI Village per ricevere il 'Premio ASI per il Motorismo Storico 2025'. La cerimonia si terrà sabato 25 ottobre alle ore 12.00. Il Premio, assegnato ogni anno a figure particolarmente attive nella promozione e nello sviluppo del settore.Il progetto museale nato a Torino per raccontare la storia dei marchi del gruppo Stellantis porta a Bologna una selezione di autentici capolavori del design italiano. Tra le vetture in esposizione spiccano ladel 1956, presentata al Salone di Torino e famosa per ladisegnata da, che nel giugno dello stesso anno stabilì sei record sul circuito di Monza nella Classe H. A questa si aggiunge l’, un progetto visionario che rappresenta una svolta nella concezione delle sportive compatte, caratterizzata da motore posteriore e telaio inedito, simbolo dell’audacia progettuale italiana. Completa il trittico ladel 1955, una barchetta da corsa evoluzione della D24, che incarna il meglio della scuola tecnica Lancia con prestazioni di eccellenza in un’epoca d’oro per il motorsport italiano.Honda Motor Europe Ltd. Italia ha scelto Auto e Moto d’Epoca per celebrare la lunga e leggendaria storia sportiva del marchio con “”, una mostra di 600 mq che ospita 38 moto iconiche, raccontando la loro evoluzione tecnologica e la passione che le ha contraddistinte. Il percorso espositivo si articola in quattro aree tematiche: modelli storici prodotti nello stabilimento di Atessa, con lacome prima moto prodotta in Italia ed esportata in Giappone; moto da Gran Premio, da quella di Lucio Cecchinello alla recente RC213V di Johann Zarco, passando per i modelli di piloti leggendari come Biaggi, Gardner e Hayden; l’area off-road dedicata ai fuoristrada più celebri; e infine la produzione di serie, con esemplari come la rivoluzionaria, la plurititolata bikee la visionaria NR750 con pistoni ovali.Auto e Moto d’Epoca 2025 ospita la presentazione nazionale della nuovadel, un modello che rinnova l’eredità storica dei suoi predecessori introducendo tecnologie all’avanguardia che migliorano prestazioni, efficienza e sicurezza, senza dimenticare un’esperienza d’uso digitale moderna e avanzata. Con oltre 15 milioni di unità vendute a livello globale, di cui 2,5 milioni in Europa, il Toyota RAV4 si conferma un, noto per la sua versatilità, affidabilità e capacità di adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.Cuore pulsante dell’Emilia-Romagna e culla del motorismo italiano, lasarà protagonista con un’importante presenza alla fiera, portando con sé l’essenza e lo spirito di una regione che ha segnato la storia dell’automobilismo e del motociclismo a livello mondiale. Attorno acome Dallara, Pagani, Ferrari e Lamborghini, si raccolgono musei storici, eventi prestigiosi come il Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme e circuiti mitici quali Misano, Modena e Imola, testimonianze di un ecosistema culturale e sportivo unico nel suo genere.Auto e Moto d’Epoca dedica un grande spazio aie ai, custodi della memoria viva del mondo motoristico. Tra i protagonisti figurano il CRAGI – Club Renault Alpine Gordini Italia, con modelli come Alpine A310 V6 e Renault 5 Turbo, il Registro Italiano Triumph Spitfire con due MK3 disegnate da Michelotti, il Club Storico Peugeot Citroën Italia che celebra importanti anniversari, il Lancia Club e il Jaguar Enthusiasts’ Club con un raro esemplare in versione Convertible della. Infine, il Registro Fiat Italiano rende omaggio alla storia delle Racing Cars con cinque monoposto storiche, tra cui spiccanodel 1946,e altre vetture leggendarie.Due padiglioni saranno interamente dedicati ai, con espositori specializzati in componenti originali, repliche fedeli e accessori introvabili, organizzati per epoca, marchio e modello. Accanto alla sezione Automobilia, che raccoglie manifesti, trofei e memorabilia legate alla storia delle auto e moto, torna nella raffinatadi BolognaFiere “”, l’evento dedicato agli orologi vintage e da collezione che ogni anno unisce i più autorevoli nomi del collezionismo internazionale. Questo appuntamento rappresenta un momento di condivisione e di approfondimento per appassionati e esperti, celebrando l’arte della misura del tempo attraverso pezzi unici e di grande pregio storico.Questa manifestazione si conferma come molto più di un semplice salone fieristico; rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura motoristica, una celebrazione dell’eccellenza tecnica e stilistica, e soprattutto un punto di incontro per tutti coloro che considerano la passione per auto e moto un elemento fondamentale della propria identità.dedicheremo all'evento un ampio speciale Auto e Moto D'Epoca 2025 con fotogallery, video e news. Seguiremo l'evento, pertatno continuate a seguirci sul sito e sui nostri canali Social.