Presentato il nuovo Toyota Rav 4 a Bologna

Svelata in anteprima nazionale una delle novità più importanti della Fiera Auto e Moto d´Epoca

26/10/2025di[ Bologna, Emilia Romagna, Italia ] -

Speciale Auto e Moto d'Epoca 2025

Il nuovoè una delle più interessanti novità presentate alla. Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Italia, a, con un design completamente rinnovato e tante soluzioni tecnologiche all’avanguardia. SaràIl nuovo Toyota RAV4 è, in quattro versioni che si differenziano tra di esse per dotazioni, prestazioni e stile: Rav4, Icon, Premium, GR Sport. Ilper la versione ibrida parte(IVA inclusa), che nella fase di lancioeuro, merito del contributo offerto da Casa e concessionari.Ilsarà disponibile sia a(FWD) con 183CV sia a(AWD-i) con 191CV, consente uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi.La versione, per la prima volta anche a(FWD), avrà una potenza combinata di 268CV. La configurazione(AWD-i) eroga invece ben 304CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.Il nuovo modello consente un’e nelsi potranno raggiungereUn’altra novità è la ricarica rapida in corrente continua fino a 50kW, che consentirà di ricaricare la batteria in soli 30 minuti., con frontale a nido d’ape in tinta con la carrozzeria danno un aspetto elegante ma deciso, mentre l’assetto rialzato e la postura dominante lo rendono immediatamente riconoscibileLa grande novità è sicuramentesulla fascia trasversale sotto il lunotto. Isono disponibili nelle misure da 18 o 20 pollici in base all’allestimento.La gamma colori che prevede: l’Avant Garde Bronze e il Forest Green. La tinta BI-TONE sarà disponibile sulla versione di volume ICON e sulla versione Sportiva GR Sport.Gli, con accuratezza nei dettagli e attenzione alla comodità dei viaggiatori. Al centro del cruscotto orizzontale spicca l’ampioche gestisce in modo dinamico e integrato ogni aspetto del veicolo: dalla reattività alla connettività, dalla gestione energetica alla personalizzazione delle impostazioni.di ultima generazione. Migliorata la frenata automatica, potenziato il Blind Spot Monitor, migliorato il nuovo sistema di assistenza al mantenimento della corsia e aggiunto il nuovo sistema di autoparking, che consentirà di parcheggiare l’auto solo con l’uso del telefono.