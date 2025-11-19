Ford Academy a Reggio Emilia

Notizie

A Reggio Emilia, il programmaper l'anno scolastico e formativo 2025/2026 si configura come un progetto di formazione specializzato promosso da Ford Italia in collaborazione con specifici istituti professionali locali, tra cui l'IIS Nobili di Reggio Emilia.Â Â â€¢Â: il programma Ã¨ rivolto a studenti e studentesse delle scuole professionali con indirizzo automazione e prevede percorsi formativi che alternano lezioni teoriche in aula a, spesso supportati da trainer Ford e con l'appoggio del personale delle concessionarie e officine Ford locali.Â Â â€¢Â: la formazione si concentra sulle, inclusa la crescente importanza dell'elettrificazione e delle nuove tecnologie per la mobilitÃ .Questa partnership prevede la collaborazione con il Ford Partner Concessionario Severi&Scorcioni di Reggio Emilia sia per la formazione sia per la successiva collocazione dei giovani talenti nel mondo del lavoro, in particolare nel campo dellâ€™assistenza dei veicoli elettrici ed elettrificati.Il programma Ã¨ rivolto a giovani studenti degli istituti professionali pubblici e privati, i quali avranno lâ€™opportunitÃ di acquisire le conoscenze tecniche e le competenze necessarie per sviluppare carriere che, nei prossimi anni, rivestiranno un ruolo progressivamente sempre maggiore nel mercato del lavoro. Il progetto, che si avvarrÃ di trainer dedicati di Ford, prevede un'espansione su tutto il territorio nazionale, includendo un numero crescente di istituti professionali e di formazione.Nato dallâ€™esperienza di una precedente iniziativa pilota avviata dal Ford Partner Servizi Scorcioni di Reggio Emilia, in partnership con lâ€™IIS Nobili, il progetto mira a formare i tecnici specializzati e digitali del futuro assicurando un percorso di professionalizzazione con la reale possibilitÃ di una collocazione presso la rete dei. Le nuove figure professionali saranno in grado di accompagnare e agevolare laanche sul fronte della manutenzione, sia per vetture che per veicoli commerciali.L'obbiettivo primario di Ford Ã¨, con nuove tecnologie e tramite apposite APP di servizio per conoscere in anticipo eventuali guasti del veicolo e per ridurre i tempi relativi ai pezzi di ricambio.Ford, in prima linea nel processo di trasformazione della mobilitÃ , sta rivoluzionando la propria operativitÃ in Europa,e si accinge entro il 2030 a vendere esclusivamente vetture elettriche, mentre per ilsarÃ estesa anche ai veicoli commerciali. Si discute anche in sede di Parlamento Europeo l'eventualitÃ di un'ulteriore proroga, per non mettere in ginocchio il settore, vista la radicalitÃ della transizione dalla meccanica all'elettrico, che richiede anche l'utilizzo di software sempre piÃ¹ intelligenti.Laaccompagna la crescente diffusione dinon solo sul fronte dellâ€™esperienza di acquisto, ma anche su quella di possesso, in considerazione delle diverse esigenze di manutenzione che i veicoli sostenibili, a basso impatto ambientale, tecnologici e connessi richiedono., Responsabile della Formazione Service per Ford Italia, ha dichiarato: Â«Oggi, in Italia, la domanda di tecnici ad alta formazione, dotati di competenze sempre piÃ¹ contemporanee e proiettate verso il futuro, Ã¨ in costante crescita. Lâ€™offerta, tuttavia, non Ã¨ ancora in grado di sostenere la richiesta del mercato del lavoro. Questo scenario ci ha portato, negli ultimi anni, a ragionare come brand automotive protagonista della transizione elettrica, sulle azioni necessarie a garantire alla nostra rete le migliori competenze. Ford Youth Academy Ã¨ una risposta concreta che garantirÃ ai nostri clienti la migliore esperienza di assistenza per i veicoli piÃ¹ tecnologici e, allo stesso tempo, creerÃ nuove opportunitÃ occupazionali per i giovani di talentoÂ».Il progetto parte dalla realtÃ di Reggio Emilia, dall'Istituto secondario IIS Nobili, per indirizzo automazione manutenzione e assistenza tecnica denominato nel 1897 Istituto Adelmo Lombardini. Successivamente il plesso Ã¨ diventato succursale di IIS Nobili. La scuola porta avanti la propria identitÃ di indirizzo votato alla formazione nel campo automobilistico, della manutenzione e dell'assistenza tecnica. Pur operando in un territorio che presenta sfide importanti, come la, l'istituto offre a tanti ragazzi una reale speranza per il proprio futuro, vantando ottimi livelli di occupazione lavorativa.Alla giornata inaugurale, dedicata alle presentazioni iniziali delle aziende, erano presenti Fabrizio Aronica, Chiara Fortini, il formatore Ford Ingegnere Francesco Zeppieri e un responsabile della Concessionaria Severi Scorcioni di Reggio Emilia rappresentata da Tommaso Renda. Il referente della Scuola per il progetto Ford Academy Ã¨ il, uno dei responsabili dell'Istituto per l'. I responsabili Ford hanno anche visitato i laboratori di meccanica dove di solito si svolgono le qualifiche e si sono resi disponibili a fornire adeguata cartellonistica alla succursale di Via Trento e Trieste per l'iniziativa Ford Youth Academy.Glihanno cosÃ¬ avuto l'opportunitÃ di conoscere la storia di questa importantissima realtÃ del territorio, la sua organizzazione, i servizi che offre e le procedure di lavoro, valutando anche la possibilitÃ di svolgere un percorso di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato in una delle sedi di Ford Servizi di Severi Scorcioni Spa di Reggio Emilia e Casalgrande.