GR GT e GR GT3: la promessa Toyota del futuro delle sportive

Il parco auto firmato Toyota Gazoo Racing che vorremmo tutti

Toyota GR GT Model Year 2027

Toyota GR GT3

15/12/2025diCâ€™Ã¨ un momento, nella vita di ogniâ€“ e notare lamaiuscola â€“ in cui deve decidere se piegarsi e seguire la direzione in cui sta volgendo il mercatoâ€¦ o piuttosto prenderlo a schiaffi con qualcosa ad esempio di basso, veloce e rumoroso.ha scelto la seconda strada, ed ha deciso di percorrerla in grande stile: vi bastano le sigleDue auto.: lenon sono finite e per portare avanti questo testimone bisogna guardare al proprio passato. In Giappone dovete sapere che esiste un, chiamato Shiniken Sengu, che prevede che ogni tot anni un santuario venga smantellato e ricostruito pezzo per pezzo, allo scopo di preservare competenze e conoscenze. Ecco, diciamo che innon Ã¨ che abbiano proprio smontato e ricostruito qualcosa, perÃ² la filosofia ed il concetto che hanno applicato in questo contesto Ã¨ stato molto simile,di un loro mostro sacro, laE laÃ¨ la portabandiera di questo manifesto sportivo, nonchÃ© retaggio che raccoglie le conoscenze sportive della casa nipponica, con regole semplici:; ingredienti come ilcon lubrificazione a carter secco e telaio interamente in leghe di alluminio si mescolano ad un albero di trasmissione in fibra di carbonio, un cambio automatico ad 8 rapporti ed unPoi câ€™Ã¨ la... e qui la storia cambia. Prendete infatti la, toglietele la targa, fatele studiare un regolamento FIA. Et voilÃ ., sia che tu faccia Verstappen di cognome o che il tempo migliore lo abbia fatto solamente su Gran Turismo: telaio, sospensioni a doppio braccio oscillante e motore V8 sono condivisi con la versione stradale, ma il, per un'auto da corsa omologata per lenon si limita poi a vendere lâ€™auto e basta, sta infatti preparando anche una: perchÃ© correre Ã¨ bello, finire le gare ancora di piÃ¹!