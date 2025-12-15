Notizie
GR GT e GR GT3: la promessa Toyota del futuro delle sportive
15/12/2025
di Lorenzo Pollini
Il parco auto firmato Toyota Gazoo Racing che vorremmo tutti
Due auto. Due filosofie, un unico messaggio: le auto sportive non sono finite e per portare avanti questo testimone bisogna guardare al proprio passato. In Giappone dovete sapere che esiste un rituale, chiamato Shiniken Sengu, che prevede che ogni tot anni un santuario venga smantellato e ricostruito pezzo per pezzo, allo scopo di preservare competenze e conoscenze. Ecco, diciamo che in Toyota non Ã¨ che abbiano proprio smontato e ricostruito qualcosa, perÃ² la filosofia ed il concetto che hanno applicato in questo contesto Ã¨ stato molto simile, seguendo le orme di un loro mostro sacro, la Toyota 2000 GT.
Toyota GR GT Model Year 2027
E la Toyota GR GT Ã¨ la portabandiera di questo manifesto sportivo, nonchÃ© retaggio che raccoglie le conoscenze sportive della casa nipponica, con regole semplici: motore anteriore, trazione dietro e baricentro a pochi centimetri da terra; ingredienti come il motore V8 biturbo 4.0 litri con lubrificazione a carter secco e telaio interamente in leghe di alluminio si mescolano ad un albero di trasmissione in fibra di carbonio, un cambio automatico ad 8 rapporti ed un differenziale autobloccante meccanico.
Toyota GR GT3
Poi câ€™Ã¨ la Toyota GR GT3... e qui la storia cambia. Prendete infatti la GR GT, toglietele la targa, fatele studiare un regolamento FIA. Et voilÃ . Pensata per chi vuol correre sul serio, sia che tu faccia Verstappen di cognome o che il tempo migliore lo abbia fatto solamente su Gran Turismo: telaio, sospensioni a doppio braccio oscillante e motore V8 sono condivisi con la versione stradale, ma il tutto Ã¨ stato affinato per competere in pista, per un'auto da corsa omologata per le competizioni FIA GT3.
Toyota non si limita poi a vendere lâ€™auto e basta, sta infatti preparando anche una struttura di supporto globale per i Team GT3: perchÃ© correre Ã¨ bello, finire le gare ancora di piÃ¹!
Toyota: arriva la nuova gamma GT86 MY18
Ancora piÃ¹ sportiva, la vettura offre anche una special edition dal carattere piÃ¹ dinamico
Toyota GT86 Model Year 2017: nuovo design per la sportiva nipponica
La vettura offre nuovi contenuti estetici e le note performance del motore boxer da 200 CV
Toyota i-Road, primi test su strada
La fase di prova si svolgerÃ dal 24 Marzo fino allâ€™inizio di Giugno e vedrÃ protagonisti venti tester scelti tra privati, esperti del settore e personaggi di visibilitÃ
Toyota GT86, la first edition si ordina online
Toyota ha sviluppato la GT86 Academy, dedicata ai possessori della nuova coupÃ©, per insegnare le piÃ¹ sofisticate tecniche di guida sportiva