Sesta tappa della Dakar 2026, 920 km con arrivo a Riyadh

Brabec vince categoria Bikes, Al Attiyah domina nelle Cars

10/01/2026di[ Salve – Riyadh, Arabia Saudita ] - Arrivati alla, la partenza è prevista da Hail e avrà conclusione a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Per i partecipanti sono, di cui 331 cronometrati, ed il primo pilota addella categoria Rally GP Bikes. I concorrenti saranno innella regione di Qassim, sino allenovità 2026. Inoltre anche unaper concludere questi 920 chilometri.Nella categoria, che dopo aver rotto una ruota nella quarta tappa riesce a riemergere. Docherty precede Neels Theric e Preston Campbell, ed ha ancheassoluto nella categoria Moto.hanno rivelato una penalità di 7 minuti per Docherty, ma ciò non ha impedito allo stesso di poter vincere nella classe Rally 2, il sudafricano è ancora il vincitore davanti a Toni Mulec, che ora risulta staccato di 2'33”.Danielpiù veloce nei primi chilometri, nella classe Rally GP davanti ai piloti ufficiali Honda Ricky Brabec e Tosha Schareina. Ilcresce sempre più sino a 3’37” su Brabec, e questo lo porta dritto alla vittoria. Purtroppo però, infatti il pilota australiano avrebbe infranto il limite di velocità guidando a 98 km/h in una zona limitata a 50 km/h, perciò la, seguito dal compagno di squadra Tosha Schareina. Sanders al quarto posto dopo la penalità, ora ha un vantaggio di soli 45 secondi su Brabec, 10'15” su Luciano Benavides (3°) e 11'56” su Schareina (4°).Tempo di Ultimate quando Nassercon un vantaggio di 47” su Seth Quintero nella classifica provvisoria., per un nuovo tempo di riferimento, recuperando 1'44” su Henk Lategan (al 5° posto) in questa sezione, riducendo il suo vantaggio nella classifica generale virtuale a 1'33”. Al Attiyah riesce a vincere, ottenendo ildella speciale, con 2'58” di vantaggio sul compagno di squadra Sébastien Loeb, ottenendo la sua 49 esima vittoria di tappa alla Dakar nella categoria auto.su Stéphane Peterhansel nella classe Stock, aumenta ancor più il suo margine. La, con il miglior tempo provvisorio, 2’25” di vantaggio sul compagno di team Peterhansel, riuscendo così a vincere. L'americana ha concluso con 1'50” di vantaggio su Stéphane Peterhansel e 2'39” su Rokas Baciuska, con tutti e tre i veicoli che hannoIl cilenodi Yasir Seaidan per risalire in comando della Challenger, tentando di mantenere la testa della corsa. Sul podio Dania Akeel e Kevin Benavides, i quali rappresentano una minaccia, anche se nulla può Casale nella sua vittoria resistendo al pilota saudita Akeel. Ignaciodi tappa, con tre trionfi anche nella categoria (nel 2014, 2018 e 2020). Dopo una pausa nel 2025, il pilota, che nel frattempo è passato alla classe Challenger, ha ripreso a giocare un ruolo da protagonista.Nellaè Brock Heger, con un margine di 25” su Xavier de Soultrait e Joao Monteiro. Xavier de Soultrait ha vinto la prima tappa ed ha ripetuto l'impresa. Il francese, secondo nella classifica generale, ha recuperato oltre 6'40'' sul compagno di squadra Brock Heger, che vanta ancora un solido vantaggio di 33 minuti alla vigilia del giorno di riposo.Sin da subitola gara con un vantaggio di 1’22” su Vaidotas Zala, il quale si fa intendere da Ales Loprais, con 31” di distacco tra il lituano ed il ceco. Sia Zala che Loprais, tanto che Van Den Brink scivola al tetro posto. La situazione però avviene più avanti quando Martin Macik in difficoltà, perde quasi 20 minuti dal comando. Questo perciò impone ungenerale virtuale, portando Van Den Brink in testa, ora con oltre 9 minuti di vantaggio su Macik.Alesfino alla fine, il pilota ceco ha guida alla perfezione, conquistando la sua ventesima vittoria di tappa alla Dakar, terminando la tappa con 1'58” di vantaggio su Vaidotas Zala. Mitchel Van Den Brink dal canto suo credeva di aver conquistato il secondo posto nello sprint finale, ma a causa di una penalità è retrocesso sino al terzo posto.