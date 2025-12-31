Notizie

Dakar 2026 pricipali protagonisti e tutti i numeri del Rally Raid

Parte la Dakar per la sesta edizione in Arabia Saudita. Lo spettacolo abbia inizio?

Dakar Classic

Categoria Cars

Categoria Bikes

Categorie: Challenger / SSV

Truck Race

Tappe della Dakar 2026

31/12/2025di[ Yanbu, Arabia Saudita ] - La 48ª edizione dellaparte da un Sea Camp sulle rive del Mar Rosso, vicino a, su un vasto percorso ad anello che si chiuderà il 17 gennaio sempre a Yanbu. I concorrenti scopriranno la costa del Golfo Persico dopo un'avventura di quattro giorni nel bivacco iniziale sulle coste del Mar Rosso, inclusa la prima tappa della gara. Il tracciato del 2026 raggiunge i massimi livelli mai toccati dalin, eguagliando quasi il record di chilometri in prove speciali. Con un percorso complessivo di circa 8.000 km, di cui 4.840 in speciali distribuiti in un prologo e 13 tappe, si tratta di una vera prova di resistenza estrema per driver e navigatori, in cui i veri rivali sono le insidie delle dune sabbiose.La Dakar saluta i primi giorni del 2026 a modo suo, con un brevedi 98 km totali, di cui soli 23 cronometrati. Questo tratto tortuoso e sabbioso, che costeggia la costa del Mar Rosso gremita di spettatori, inizia a delineare i primi vincitori. In gara si schierano 812 concorrenti su 433 mezzi iscritti. Tra i 97 veicoli della categoria principale, 75 sono auto e 22 camion, con 211 concorrenti – tra cui 18 donne – in rappresentanza di 26 nazionalità. Il Prologo definisce le strategie per le griglie di partenza della gara vera e propria, che scatta con la prima tappa il 4 gennaio: un avvio col botto, che vincano i migliori!ha segnato la storia recente dellacon la sua, imponendosi come protagonista assoluto sulla sabbia saudita. Dopo l'esordio nel 2022 e il dominio condiviso con Rosa, culminato in numerose vittorie di tappa, lo spagnolo per il 2026 cambia categoria, lasciando aperta la lotta al vertice.La sua uscita riaccende le ambizioni dei Team italiani Tecnosport.(#701), erede del team fondato dal padre e secondo classificato nel 2024, e(#709), due volte terzo e al rientro con una nuova Toyota HDJ 80, puntano apertamente al successo.Tra i rivali principali spiccanoe la moglie/navigatore(#702), vincitori nel 2023 e tornati con una replica della Porsche 911 tipo 959 dopo il ritiro tecnico della scorsa edizione. Il team si rafforza con un camion di assistenza dedicato, per evitare errori passati.A sfidare il dominio Toyota ci sono i francesi Gublin–Sousa (#728) con la loro, supportati da una struttura indipendente, e gli equipaggi Mitsubishi come Marco Leva e Alexia Giugni (#705), alla quarta partecipazione consecutiva.Sempre più terreno per specialisti ma anche porta d'ingresso nel mondo Dakar, la Classic attira nuovi protagonisti: dai debuttanti fratelli Campos (#771) con unarestaurata in proprio, ai veterani della Dakar storica. La sesta edizione si preannuncia tutt'altro che “”.Lasi annuncia estremamente combattuta, con un parco partenti di altissimo livello. Costruttori ufficiali e team privati competitivi si sfideranno su un percorso che testerà affidabilità, strategia e velocità. Prototipi di ultima generazione si alterneranno a vetture collaudate, in una lotta che potrebbe restare aperta fino all'ultima tappa, confermando la Dakar come il banco di prova definitivo per uomini e macchine.Nella, con 75 vetture al via, la battaglia sarà serrata.dovrà difendere il titolo 2025 in un contesto tutt'altro che semplice. Toby Price e Kevin Benavides, pur esperti nelle moto, non minacciano subito la vittoria assoluta per la minore esperienza su quattro ruote (debuttanti lo scorso anno con un ritiro). Diverso il discorso per Seth Quintero, Nani Roma, Mattias Ekström e Mitch Guthrie.Tutti dovranno però confrontarsi condell'puntano a riscattarsi dopo un 2025 privo di soddisfazioni.Da tenere d'occhio le, competitive su tutti i fronti e distribuite tra varie strutture. Spicca, secondo nel 2025 e leader della scuola sudafricana, da cui emergono Saood Variawa e Guy Botterill., invece, correrà nella nuova(la nuova categoria che vede protagoniste le auto strettamente derivate dalle auto di serie) con il, rimanendo così escluso dalla lotta per ilAnche tra leregnerà l'equilibrio. I piloti di punta arrivano con preparazioni curate e l'obiettivo di imporsi in una delle categorie più dure e selettive, dove navigazione, resistenza fisica e gestione gara saranno decisive.Saranno come già detto, 433 i veicoli iscritti alla Dakar 2026, conche partiranno da Yanbu. Tra i favoriti,(vincitore 2025, su KTM) difenderà il titolo contro il compagnoe gli alfieri, Adrien Van Beveren e Skyler Howes, pronti a riportare il Trofeo Tuareg in Giappone.Outsider da non sottovalutare: Lorenzo Santolino, Edgar Canet e Ross Branch, che nell'ultima edizione hanno tenuto il passo dei migliori.torna alla Dakar nelladopo il terzo posto nel Mondiale SSV 2024 e un anno di stop. La pilota bolognese affronta la quarta edizione con il “(15 partecipazioni, al suo fianco dal 2023) nel team X-raid. Busi è così la quarta donna al volante nel team tedesco – con Lucie Baud, Maria Gameiro e Rosa Romero – e l'unica italiana.Nella Challenger, 38 equipaggi guidati dai campioni 2025(vincitori anche del Rally W2RC). Neinon sarà più una sorpresa dopo il debutto vincente e dovrà respingere Francisco “Chaleco” López.Dominatore delle ultime due edizioni,mira a una storica tripletta, eguagliandoed. Il ceco parte da Yanbu il 3 gennaio contro il talento Mitch van den Brink, che guida uncome il padre Martin.Tra idella 48ª edizione, ilpunta in alto: Ales Loprais, terzo nel 2025, affronta la ventesima Dakar con un solo obiettivo, la vittoria.Tutto pronto per il, di seguito tutte gli Stage in programma per la Dakar 2026:percorso di collegamento 75 km | speciale 23 – 3 Gennaio 2026sempre a Yanbu percorso totale 518 km | speciale 305 km - 4 Gennaio 2026percorso totale 504 km | speciale 400 km - 5 Gennaio 2026percorso totale 666 km | speciale 422 km - 6 Gennaio 2026percorso totale 526 km | speciale 451 km- 7 Gennaio 2026percorso totale 417 km | speciale 356 km- 8 Gennaio 2026percorso totale 920 km | speciale 331 km- 9 Gennaio 202610 Gennaio 2026 giorno di riposo apercorso totale 876 km | speciale 462 km - 11 Gennaio 2026percorso totale 717 km | speciale 481 km – 12 Gennaio 2026: WADI AD DAWASIR > BISHA (MARATHON) percorso totale 540 km | speciale 418 km – 13 Gennaio 2026percorso totale 417 km | speciale 371 km – 14 Gennaio 2026percorso totale 882 km | speciale 347 km – 15 Gennaio 2026percorso totale 718 km | speciale 310 km – 16 Gennaio 2026percorso totale 141 km | speciale 105 km – 17 Gennaio 2026.