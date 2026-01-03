Notizie
Al via la Dakar 2026, si entra nel vivo della competizione del Rally
03/01/2026
di Giulia Morelli
Si parte con il Prologo ad Yanbu in Arabia Saudita
Categoria Bikes
Per quanto riguarda la categoria Rally 2, il sudafricano Michael Docherty è salito in testa alla classifica del prologo, unico pilota a scendere sotto i 12 minuti, ovvero a 26’’ di vantaggio sul pilota ufficiale Hero Tobias Ebster e sul polacco Konrad Dąbrowski. Docherty anche nel 2023 fu il vincitore del prologo Rally2. L’esordiente spagnolo Edgar Canet è il vincitore del Rally GP su KTM, conquistando così la sua prima vittoria in carriera, come il pilota più giovane della storia Dakar. Edgar Canet è riuscito a precedere il suo compagno di squadra Red Bull KTM e vincitore 2025 Daniel Sanders (+3’’), il pilota ufficiale Honda Ricky Brabec che ha impedito il podio a Luciano Benavides quarto.
Categoria Cars
A vincere la classe Ultimate è il pilota svedese della Ford Mattias Ekström, il quale ha percorso i 22km in 10 minuti e 48.7”. Ford Racing ottiene così una doppietta, con Mitch Guthrie secondo a (+8”) dalla testa. Terzo e quarto posto rispettivamente per Guillaume de Mévius su Mini e Nasser Al Attiyah. Questa sarebbe la sesta vittoria di Ekström, ed il suo terzo successo nel prologo dopo quello del 2023 e 2024. Il campione in carica Yazeed Al Rajhi, staccato di 14” assieme a Carlos Sainz e Nani Roma, non avranno tempi contati ai fini della classifica. Nella Stock è l’americana Sara Price ad ottenere la vittoria in 12’03’’7, seguita dai suoi compagni di team Stéphane Peterhansel (+4”) e Rokas Baciuška (+5”).
Categorie Challenger / SVV
Nella classe Challenger il più veloce è Paul Spierings, che con la sua Taurus T3 Max ha dimostrato che le sue prestazioni passate non erano solo frutto del caso, battendo Puck Klaassen (+6”) e Daniela Akeel (+13”). Buona prestazione per il titolo SSV di Brock Henger pilota americano della Polaris che riesce a staccare di 6” Kyle Chaney, proprio Henger vinse lo scorso anno per il suo 25 esimo compleanno.
Categoria Trucks
Per la categoria Truck-Camion, l’uomo da battere è Martin Macík che si prepara a completare la sua tripletta. Dovrà vedersela con il giovane rivale l’olandese Mitchel van den Brink, anche lui su un Evo 4 fornito proprio da Macík. Ad aggiudicarsi la vittoria è proprio Mitchel van den Brink, che a soli pochi giorni dal suo 24 esimo compleanno rifila ben 3” di vantaggio su Vaidotas Žala alla sua seconda Dakar, Martin Macík si deve accontentare del sesto posto.
News Correlate
Dakar 2026 pricipali protagonisti e tutti i numeri del Rally Raid
Partita la Dakar 2023, tutti i numeri e tappe
Dakar 2022: Al Arriyah è il re del deserto
Dakar 2021: trionfa Peterhansel
Dakar 2026 pricipali protagonisti e tutti i numeri del Rally Raid
Parte la Dakar per la sesta edizione in Arabia Saudita. Lo spettacolo abbia inizio?
Partita la Dakar 2023, tutti i numeri e tappe
Il Prologo di Sea Camp delinea le partenza per le gare di domani del Rally Raid in Arabia Saudita
Dakar 2022: Al Arriyah è il re del deserto
Si conclude la 44esima edizione dell´iconica competizione
Dakar 2021: trionfa Peterhansel
Mister Dakar entra nella storia della competizione