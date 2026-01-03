Notizie

Al via la Dakar 2026, si entra nel vivo della competizione del Rally

Si parte con il Prologo ad Yanbu in Arabia Saudita

Categoria Bikes

Categoria Cars

Categorie Challenger / SVV

Categoria Trucks

03/01/2026di[ Yanbu, Arabia Saudita ] - E’, ovvero la 48ª edizione chedell’Arabia Saudita come il Mar Rosso, Alula nel cuore del deserto, le pianure desertiche di Rub al-Khali, Al-Hofuf la capitale dell'oasi di Al-Ahsa e Dammam una metropoli moderna. Dopo leautorizzati al via sono 317, per un totale di 564 piloti, conducenti e navigatori, ben 123 esordienti e 103 titolari, provenienti da 49 nazionalità.Per quanto, il sudafricano Michaelalla classifica del prologo, unico pilota a scendere sotto i 12 minuti, ovvero a 26’’ di vantaggio sul pilota ufficiale Hero Tobias Ebster e sul polacco Konrad Dąbrowski. Docherty anche nel 2023 fu il vincitore del prologo Rally2. L’è il vincitore del Rally GP su KTM, conquistando così la sua prima vittoria in carriera, come il pilota più giovane della storia Dakar. Edgar Canet è riuscito adi squadra Red Bull KTM e vincitore 2025 Daniel Sanders (+3’’), il pilota ufficiale Honda Ricky Brabec che ha impedito il podio a Luciano Benavides quarto.è il pilota, il quale ha percorso i 22km in 10 minuti e 48.7”. Ford Racing ottiene così una doppietta, con Mitch Guthrie secondo a (+8”) dalla testa.rispettivamente per Guillaume de Mévius su Mini e Nasser Al Attiyah. Questa sarebbe la, ed il suo terzo successo nel prologo dopo quello del 2023 e 2024. Il, staccato di 14” assieme a Carlos Sainz e Nani Roma, non avranno tempi contati ai fini della classifica. Nella Stock è l’ad ottenere la vittoria in 12’03’’7, seguita dai suoi compagni di team Stéphane Peterhansel (+4”) e Rokas Baciuška (+5”).Nella classe Challenger il, che con la sua Taurus T3 Max ha dimostrato che le sue prestazioni passate non erano solo frutto del caso, battendo Puck Klaassen (+6”) e Daniela Akeel (+13”). Buona prestazione per ilpilota americano della Polaris che riesce a staccare di 6” Kyle Chaney, proprio Henger vinse lo scorso anno per il suo 25 esimo compleanno.Per la categoria Truck-Camion, l’che si prepara a completare la sua tripletta. Dovràl’olandese Mitchel van den Brink, anche lui su un Evo 4 fornito proprio da Macík. Ad aggiudicarsi la vittoria è, che a soli pochi giorni dal suo 24 esimo compleanno rifila ben 3” di vantaggio su Vaidotas Žala alla sua seconda Dakar, Martindel sesto posto.