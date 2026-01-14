Notizie

Apre il Salone dellÂ´Auto di Detroit 2026

Un evento di due settimane di mobilitÃ , innovazione e spirito fino a domenica 25 gennaio con decine di case automobilistiche e una vetrina di marchi esotici

14/01/2026di[ Detrot, Michigan, Stati Uniti ] - Apre ilcontraddistinto dae una vetrina di marchi esotici, stimolanti conversazioni di settore e momenti di condivisione che lasciano un segno duraturo. Un evento di due settimane di mobilitÃ , innovazione e spirito della CittÃ dei MotoriÂ«Non appena i visitatori varcano la soglia dell'Huntington Place di Detroit, percepiranno l'energia di un'esperienza coinvolgente, accolti da piÃ¹ marchi, piÃ¹ auto, con fantastiche attivazioni digitali che attraggono persone di tutte le etÃ Â», ha dichiaratoCon, che vanno dai piÃ¹ popolari a quelli di lusso fino alle supercar piÃ¹ esotiche e ai veicoli pluripremiati, il Salone dell'Auto di Detroit Ã¨ une un luogo in cui sperimentare in prima persona molti di questi modelli.per gli occhi con, il cui. La mostra di veicoli di lusso ed esotici Ã¨ sponsorizzata da Delta Air Lines e curata da concessionarie e collezionisti di appassionati di Metro Detroit, ed Ã¨ esposta per tutta la durata del Salone.Questâ€™anno tornano gli entusiasmantiche offrono ai partecipanti esperienze di guida su veicoli a combustione interna (ICE), ibridi ed elettrici., esperienza con camion personalizzati, SUV fuoristrada, veicoli pronti per l'avventura e attrezzature da spedizione pensate per l'esplorazione. Veicoli di Ford, Chevrolet, GMC, Jeep, Ram, Toyota, INEOS, Subaru e AEV (American Expedition Vehicles) saranno i protagonisti dell'esposizione. La Michigan Overland Adventure celebra i veicoli, l'equipaggiamento e loL'artista multiplatino e cinque volte candidato ai Grammy Award,, sarÃ l'headliner dell'esclusivo, in abito da sera,. Il gala annuale di Detroitnel 1976. Anche il leggendario artista di Detroit e icona culturalesalirÃ sul palco per una performance speciale, mentre ildarÃ il ritmo pieno di energia per tutta la serata. La leggenda dell'NBA e nativo di Detroit,, sarÃ il maestro di cerimonia. Charity Preview Ã¨ presentato da AHX Direct, sponsorizzato da Auto Hauler Exchange, con WXYZ-TV Channel 7 come partner televisivo ufficiale.